Türkiye almak üzereydi! Eurofighter Typhoon'ları canavar yapacak dev anlaşma yapıldı

Typhoon uçakları, İngiltere hava sahasının 7/24 korunmasında kilit rol üstlenirken, aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde müttefiklerle birlikte görev yapıyor. Son dönemde NATO’nun doğu kanadında yürütülen Operation Eastern Sentry kapsamında konuşlandırılan uçaklar, Orta Doğu’da DEAŞ’a yönelik hava taarruzlarında da kullanıldı. Savunma Hazırlık ve Sanayi Bakanı Luke Pollard, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, “Typhoon filomuz, Britanya’nın hava savunmasının bel kemiğidir ve ülkemizi hem yurt içinde hem de yurt dışında güvende tutmaktadır,” ifadelerini kullandı. Pollard, Türkiye ile geçen yıl imzalanan ve 20 adet Typhoon satışını kapsayan 8 milyar sterlinlik ihracat anlaşmasının da yaklaşık 20 bin kişilik istihdamı güvence altına aldığını vurguladı.