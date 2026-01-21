Türkiye almak üzereydi! Eurofighter Typhoon'ları canavar yapacak dev anlaşma yapıldı
İngiltere Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon'ları güçlendirmek amacıyla 205 milyon sterlinlik dev bir anlaşma yapıldı.
İngiltere Savunma Bakanlığı, Eurofighter Typhoon'ları güçlendirmek amacıyla 205 milyon sterlinlik dev bir anlaşma yapıldı.
İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin Eurofighter Typhoon filosuna yönelik teknik ve mühendislik desteğinin sürdürülmesi amacıyla QinetiQ ile 205 milyon sterlin değerinde yeni bir sözleşme uzatmasına imza attı.
Beş yıllık anlaşma, hem operasyonel kabiliyetin korunmasını hem de yüksek nitelikli istihdamın devamını hedefliyor. Sözleşme kapsamında sağlanacak destek, Royal Air Force envanterindeki Typhoon savaş uçaklarının uçuşa elverişlilik, emniyet ve teknik sürdürülebilirlik gereksinimlerini kapsıyor. Program, İngiltere’nin Stratejik Savunma İncelemesi’nde yer alan modernizasyon ve uzun vadeli caydırıcılık hedefleriyle uyumlu şekilde yürütülecek.
Typhoon uçakları, İngiltere hava sahasının 7/24 korunmasında kilit rol üstlenirken, aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde müttefiklerle birlikte görev yapıyor. Son dönemde NATO’nun doğu kanadında yürütülen Operation Eastern Sentry kapsamında konuşlandırılan uçaklar, Orta Doğu’da DEAŞ’a yönelik hava taarruzlarında da kullanıldı. Savunma Hazırlık ve Sanayi Bakanı Luke Pollard, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde, “Typhoon filomuz, Britanya’nın hava savunmasının bel kemiğidir ve ülkemizi hem yurt içinde hem de yurt dışında güvende tutmaktadır,” ifadelerini kullandı. Pollard, Türkiye ile geçen yıl imzalanan ve 20 adet Typhoon satışını kapsayan 8 milyar sterlinlik ihracat anlaşmasının da yaklaşık 20 bin kişilik istihdamı güvence altına aldığını vurguladı.
Yeni sözleşme uzatması, 250 yüksek vasıflı teknik personelin istihdamını doğrudan güvence altına alıyor. Anlaşma; uçuşa elverişlilik, emniyet analizleri ve mühendislik desteğinin yanı sıra European Common Radar System Mk2 radarının hizmete alınmasına yönelik çalışmaları da içeriyor.
Kraliyet Hava Kuvvetleri’nden Hava Komodoru Nick Lowe, “Bu sözleşme, Typhoon’un operasyonel kabiliyet, güvenlik ve teknik mükemmeliyet açısından en üst seviyede tutulmasına olan bağlılığımızı açıkça ortaya koyuyor,” dedi. QinetiQ yöneticileri de anlaşmanın, filonun görev hazırlık seviyesinin korunması açısından kritik önemde olduğunu ifade etti.
Sözleşme, İngiltere Savunma Bakanlığı ile Aurora konsorsiyumu arasında yürütülen Engineering Delivery Partner Partnership çerçevesinde hayata geçirildi. QinetiQ’nin ana yüklenici olduğu yapı, ülke genelindeki Savunma Bakanlığı, RAF ve sanayi tesislerinde yürütülen çalışmaları kapsıyor.
Bu çerçevede sağlanan teknik destekle, Typhoon filosunun önümüzdeki yıllarda da görev yapmaya hazır tutulması, aynı zamanda İngiltere’nin savunma sanayii altyapısının ve mühendislik bilgi birikiminin korunması amaçlanıyor. GDHHABER
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23