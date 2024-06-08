2024-06-08 10:12:20 “Türkiye, 2053 yılına kadar yüzde 41 emisyon azaltma taahhüdünü verdi”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Tuğba Dinçbaş, “Türkiye'nin emisyonlarının yaklaşık yüzde 72'si enerji sektöründen kaynaklanıyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, 2053 yılına kadar yüzde 41 emisyon azaltımı taahhüt ediyoruz. Net sıfır emisyon vizyonu çerçevesinde Ekim ayı öncesi kendi taahhütlerimizi tamamlayıp BM'ye sunmayı planlıyoruz. Bu taahhüt alanlarında tarım, ekonomi, enerji gibi ülkemiz açısından son derece önemli alanlar bulunuyor” dedi. INBUSINESS'ın 2'nci Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi kamu, iş ve sanat dünyasının önemli temsilcilerin katılımıyla başladı. İlki geçen yıl gerçekleştirilen Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nin bu yılki teması ise ‘Hedefler ve Gerçekler' olarak belirlendi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan INBUSINESS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Hülya Güler, Eşitsizlik, kuraklık, seller, orman yangınları ve tüm bunlara bağlı olarak gelişen iklim göçünün gezegenimizi yaşaması daha zor bir yere dönüştürdüğünü ifade etti. Güler, “Birleşmiş Milletler'in belirlediği 17 sürdürülebilir kalkınma amacının etrafında birleşmemiz her zamankinden daha acil ve daha gerekli. Küresel ısınmayı 1.5 derece ile sınırlandırmak hedefi hale bizim için hayati bir noktada. Bu sebeple şirketlere kurumlara ve bireylere büyük sorumluluklar düşüyor. Bugün ‘'değişim için'' mottomuzla iklim değişikliği mücadelesinin topyekûn küresel bir mücadele olması gerektiğine işaret ediyoruz” dedi.