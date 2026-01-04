Türkiye, -17 derecede Sarıkamış'ta şehitleriyle yürüdü

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençleri Sarıkamış'a getirdiklerini ifade eden Bak, "Gençlerimizi Çanakkale'ye Malazgirt'e, Dumlupınar'a, Sakarya'ya götürüyoruz. Pek çok organizasyonda bu tarih bilinci, bu topraklar için neler feda edildiğini anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle de bu çok kıymetli" dedi. Bak, Sarıkamış'ta büyük bir mücadelenin var olduğuna işaret ederek, şunları dile getirdi: "'Beyaz Destan' diye geçiyor ve burada şehit olan binlerce askerimizi unutmayacağız. Şehitlerimizi asla unutmayacağız. Bu vatana canını feda edenleri asla unutmayacağız. Gençlerin vatan bilincinin ne kadar önemli olduğunu, bu coğrafyada güçlü kalmak için neler feda edildiğini, nelerle karşılaşıldığını görmeleri açısından canlı yaşadıkları bir ortam. Biz savaşçı bir milletiz. Bu coğrafyada güçlü kalmak için çok büyük mücadeleler verdik. O yüzden tabii bu süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk Savunma Sanayisinde büyük yatırımlar yapıldı. TCG Anadolu'suyla Kaan'ıyla birçok yatırımlarıyla Altay tankıyla. Bölgede güçlü bir Türkiye var. Vatan birliği için bayrak bilinci çok önemli. İşte hatırlatmak gerekiyor tarih böyle bir süreç. Destansı bir ülke, destansı bir mücadele ve destansı bir millet Türk milleti. Dolayısıyla bunları unutturmamak lazım. İşte böylesine önemli bir organizasyonu biz Gençlik ve Spor Bakanlığı önderliğinde gerçekleştiriyoruz. Birlik ve beraberlik vurgusu da yapan Bak, "Bu bilinci gerçekleştirmemiz lazım. İşte 'Mavi Vatan' diyoruz, 'Yeşil Vatan' diyoruz. Her şeyle bu vatana sahip çıkmak gerekiyor. Gençlerimize bu dava bilincini, bu mücadele bilincini, bu manevi gücü, bu vatan sevgisini aşılamak için bu organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Bence çok kıymetli. Tarihten alınan dersler, yaşanan süreçler, yapılan süreçler çok önemli. O yüzden bilinçlendirme açısından da tüm herkese hatırlatma açısından da önemli." ifadelerini kullandı.