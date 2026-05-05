Ünlü İslam alimine suikast: Hayatını kaybetti

Saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve Çarseda genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Tarangzai’nin ölümü, bölgede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Taziye mesajı paylaşanlar arasında Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) grubu da vardı. TTP'nin açıklamasında saldırı kınanırken, Tarangzai'nin ölümünden "büyük bir kayıp" olarak bahsedildi. KAYNAK: MEPANEWS