Ünlü İslam alimine suikast: Hayatını kaybetti

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İslam alimi Şeyh Muhammed İdris Tarangzai, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Olay sonrası çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı.

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Çarseda bölgesinde tanınmış İslam alimi Şeyh Muhammed İdris Tarangzai, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklara göre saldırı, Osmanzay bölgesinde gündüz saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganlar, Tarangzai’nin bulunduğu araca ateş açtı.

Çarseda'daki bir hastane, Tarangzai’nin hayatını kaybettiğini doğruladı. Olay yerinden paylaşılan görüntülerde, Tarangzai’nin içinde bulunduğu beyaz bir otomobilin arka camının tamamen kırıldığı ve araçta yoğun kurşun izleri bulunduğu görüldü.

Saldırıyı henüz üstlenen bir grup olmazken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve Çarseda genelinde güvenlik önlemlerini artırdı. Tarangzai’nin ölümü, bölgede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, çok sayıda taziye mesajı paylaşıldı. Taziye mesajı paylaşanlar arasında Tahrik-i Taliban Pakistan (TTP) grubu da vardı. TTP'nin açıklamasında saldırı kınanırken, Tarangzai'nin ölümünden "büyük bir kayıp" olarak bahsedildi. KAYNAK: MEPANEWS

