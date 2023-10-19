Türk zırhlısı ARMA 6X6’dan gövde gösterisi

ARMA araç ailesinin "yüzde 100" yeni ihracat başarılarına imza atacağını ifade eden Vehbi, şunları kaydetti: "Otokar mühendislik kabiliyetleri çok yüksek bir şirket. En büyük gurur kaynağımız, övünç kaynağımız, mühendislik kabiliyetlerimiz ve geniş ürün gamımız. Bu sebeple dünyanın her yerinde şu anda Avustralya hariç sadece ARMA değil çeşitli araçlarımızla rekabet halindeyiz. Dolayısıyla bizden iyi haberler duymaya devam edeceksiniz. Burada devletimizin desteğini arkamızda görmek bizim için büyük onurdu. Çok gurur kaynağıydı. Umarım bu destek de şirketlerimizin uluslararası başarıları da devam eder. Çok gururluyuz, mutluyuz."