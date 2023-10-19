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Türk zırhlısı ARMA 6X6’dan gövde gösterisi

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Türk zırhlısı ARMA 6X6’dan gövde gösterisi

2023-10-19 09:18:51
Türk zırhlısı ARMA 6X6’dan gövde gösterisi

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticisi Otokar, ARMA 6x6 zırhlı personel taşıyıcı ile Avrupalı rakiplerini geride bırakarak Estonya'da ihracat başarısına ulaştı.

#1
Foto - Türk zırhlısı ARMA 6X6’dan gövde gösterisi

Otokar, Estonya Savunma Yatırımları Merkezi (ECDI) tarafından güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak 4X4 ve 6X6 araçlara yönelik olarak Estonya'nın başkenti Tallinn'de sözleşme imzaladı. Otokar, Avrupalı rakipleri geride bırakarak imzaladığı sözleşme kapsamında yaklaşık 130 milyon avro karşılığında ARMA 6X6 zırhlı personel taşıyıcı ihraç edecek. Araçlarla birlikte bakım ekipmanları ve eğitim hizmetlerini de kapsayan sözleşmeye göre, teslimatların 2024 yılının ikinci yarısında başlaması ve 2025 yılında tamamlanması planlanıyor.

#2
Foto - Türk zırhlısı ARMA 6X6’dan gövde gösterisi

Otokar Askeri Araçlar Genel Müdür Yardımcısı Sedef Vehbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Estonya'da imzaladıkları sözleşmeyle pazar çeşitliliğini artırdıklarını söyledi.

#3
Foto - Türk zırhlısı ARMA 6X6’dan gövde gösterisi

ARMA 6X6 ile yakaladıkları başarının en büyük sebeplerinden birinin aracın sahadaki başarısı olduğunu vurgulayan Vehbi, ARMA 6X6'nın halen 5 farklı kullanıcı tarafından tercih edildiğini bildirdi.

#4
Foto - Türk zırhlısı ARMA 6X6’dan gövde gösterisi

Sahadaki başarı rekabette avantaj sağladı Konuyu "çok tekerlekli araç ailesi" olarak değerlendirdiklerini dile getiren Vehbi, "ARMA 6X6 ve 8X8 yaklaşık aynı platformlar sadece bir aks var aralarında. ARMA 6X6 5 farklı kullanıcıya yüksek riskli bölgelerde hizmet veriyor. Büyük başarılar elde etti. Savunma sanayisinde her ne kadar işler gizli yürüse de bunlar duyuluyor. Bu sebeple de burada çok büyük rekabet avantajı yakaladık." diye konuştu.

#5
Foto - Türk zırhlısı ARMA 6X6’dan gövde gösterisi

ARMA araç ailesinin "yüzde 100" yeni ihracat başarılarına imza atacağını ifade eden Vehbi, şunları kaydetti: "Otokar mühendislik kabiliyetleri çok yüksek bir şirket. En büyük gurur kaynağımız, övünç kaynağımız, mühendislik kabiliyetlerimiz ve geniş ürün gamımız. Bu sebeple dünyanın her yerinde şu anda Avustralya hariç sadece ARMA değil çeşitli araçlarımızla rekabet halindeyiz. Dolayısıyla bizden iyi haberler duymaya devam edeceksiniz. Burada devletimizin desteğini arkamızda görmek bizim için büyük onurdu. Çok gurur kaynağıydı. Umarım bu destek de şirketlerimizin uluslararası başarıları da devam eder. Çok gururluyuz, mutluyuz."

#6
Foto - Türk zırhlısı ARMA 6X6’dan gövde gösterisi

- En zorlu arazi ve iklim koşullarında kendini ispatladı Otokar'ın yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip çok tekerlekli modüler zırhlı aracı ARMA 6x6, halihazırda farklı coğrafyalarda 5 farklı kullanıcı envanterinde aktif olarak hizmet veriyor. ARMA 6x6, üstün hareket kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma özelliğinin yanı sıra orta ve yüksek kalibre silah sistemleri entegrasyonuna imkan sunuyor. Yüksek taktik ve teknik özelliklere sahip ARMA, geniş varyant yelpazesiyle en zorlu arazi ve iklim koşullarında kendini kanıtladı.

#7
Foto - Türk zırhlısı ARMA 6X6’dan gövde gösterisi

ARMA 6x6 özellikle yüksek muharebe ağırlığı ve geniş iç hacmi ile dikkat çekiyor. ARMA, istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda farklı silah ve kule sistemleri ile donatılabiliyor. ARMA ailesi zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı muharebe aracı, komuta kontrol, KBRN keşif aracı gibi farklı görevlerde kullanılabiliyor.

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