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Teknoloji-Bilişim
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Türk Telekom'dan gururlandıran adım

2022-09-12 02:24:45
Türk Telekom'dan gururlandıran adım

Türk Telekom yüzde yüz yerli teknolojiyle üretilen eSIM'leri müşterilerinin kullanımına sürdü.

#1
Foto - Türk Telekom'dan gururlandıran adım

Fiziksel SIM kartlara olan ihtiyacı ortadan kaldıran eSIM teknolojisi yurt dışında uzun bir süredir kullanılıyor olsa da, ülkemizde oldukça kısa bir süre önce kullanıma sunuldu.

#2
Foto - Türk Telekom'dan gururlandıran adım

Hatta iPhone 14 serisinin ABD’de satılan versiyonlarında birden fazla eSIM desteği bulunurken, herhangi bir SIM kart yuvası yer almayacak.

#3
Foto - Türk Telekom'dan gururlandıran adım

Bu kapsamda bir standart haline gelecek olan eSIM konusunda Türk Telekom’dan sevindirici bir haber geldi.

#4
Foto - Türk Telekom'dan gururlandıran adım

Türk Telekom müşterileri, yüzde yüz yerli teknolojiyle üretilen eSIM hizmetinden numaralarını değiştirmeden ve ek ücret ödemeden yararlanabiliyor.

#5
Foto - Türk Telekom'dan gururlandıran adım

Türk Telekom eSIM için ek ücret istemiyor Türk Telekom, akıllı telefonlardan giyilebilir teknolojilere, otomotiv endüstrisinden internete bağlı daha birçok ürüne kadar geniş bir alanda kolayca kullanılabilecek eSIM’ı yüzde yüz yerli teknolojiyle üretiyor.

#6
Foto - Türk Telekom'dan gururlandıran adım

Türk Telekom altyapısıyla, Türkiye’de kurulan sunucularla entegrasyonu tamamlanan eSIM teknolojisiyle, fiziksel bir müdahale gerekmeden operatör profili oluşturulabiliyor.

#7
Foto - Türk Telekom'dan gururlandıran adım

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun SIM teknolojilerini destekleyen sistemlerin kurulumu ve cihazlarda kullanımı kapsamındaki kurul kararlarına uygun olarak, tamamen yerli ve milli olarak üretilen eSIM teknolojisi, kullanıcılara dijital bir deneyim sunuyor.

#8
Foto - Türk Telekom'dan gururlandıran adım

Dijital yapısı nedeniyle kaybolma ya da çalınma riskleri taşımayan ve fiziksel bir SIM karta ihtiyaç olmadığı için kart değişimi gereksinimini ortadan kaldıran eSIM, aynı zamanda çevre dostu olma özelliği de taşıyor.

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