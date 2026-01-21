  • İSTANBUL
Türk petrol sondaj gemileri harekete geçmeye hazırlanıyordu! Somali'den acı haber maalesef geldi
Türk petrol sondaj gemileri harekete geçmeye hazırlanıyordu! Somali'den acı haber maalesef geldi

Türkiye'nin petrol sondaj çalışmalarına hazırlandığı Somali'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ülke büyük bir saldırıyla sarsıldı.

#1
Foto - Türk petrol sondaj gemileri harekete geçmeye hazırlanıyordu! Somali'den acı haber maalesef geldi

Somali'nin güney kesiminde Eş Şebab askeri üsleri hedef aldı. Saldırı ülkenin güneyinde, Jubaland yönetiminin kontrolündeki Kismayo kentinin güney kesiminde düzenlendi.

#2
Foto - Türk petrol sondaj gemileri harekete geçmeye hazırlanıyordu! Somali'den acı haber maalesef geldi

Kadha yerleşimindeki askeri üslere şafak vaktinde gerçekleştirilen baskında üslerin ele geçirildiği kaydedildi. Düzenlenen baskında Jubaland yönetimi güçlerinden çok sayıda asker öldürüldü ve canlı olarak yakalandı.

#3
Foto - Türk petrol sondaj gemileri harekete geçmeye hazırlanıyordu! Somali'den acı haber maalesef geldi

Söz konusu bölge 2011 yılında Kenya ordusu ve yerel güçler tarafından Eş Şebab'tan ele geçirilmişti. Eş Şebab 2014 yılında bölgeyi geri almış, 2015 yılında ise tekrar çekilmişti.

#4
Foto - Türk petrol sondaj gemileri harekete geçmeye hazırlanıyordu! Somali'den acı haber maalesef geldi

Saldırı sonrasında sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, askeri üslerde çok sayıda askerin öldürüldüğü görülebiliyor.

#5
Foto - Türk petrol sondaj gemileri harekete geçmeye hazırlanıyordu! Somali'den acı haber maalesef geldi

Ayrıca görüntülerde, saldırıda canlı olarak yakalanan en az 13 asker de yer alıyor. Kaynak: Mepa News

