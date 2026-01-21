Türk petrol sondaj gemileri harekete geçmeye hazırlanıyordu! Somali'den acı haber maalesef geldi
Türkiye'nin petrol sondaj çalışmalarına hazırlandığı Somali'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Ülke büyük bir saldırıyla sarsıldı.
Somali'nin güney kesiminde Eş Şebab askeri üsleri hedef aldı. Saldırı ülkenin güneyinde, Jubaland yönetiminin kontrolündeki Kismayo kentinin güney kesiminde düzenlendi.
Kadha yerleşimindeki askeri üslere şafak vaktinde gerçekleştirilen baskında üslerin ele geçirildiği kaydedildi. Düzenlenen baskında Jubaland yönetimi güçlerinden çok sayıda asker öldürüldü ve canlı olarak yakalandı.
Söz konusu bölge 2011 yılında Kenya ordusu ve yerel güçler tarafından Eş Şebab'tan ele geçirilmişti. Eş Şebab 2014 yılında bölgeyi geri almış, 2015 yılında ise tekrar çekilmişti.
Saldırı sonrasında sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, askeri üslerde çok sayıda askerin öldürüldüğü görülebiliyor.
Ayrıca görüntülerde, saldırıda canlı olarak yakalanan en az 13 asker de yer alıyor. Kaynak: Mepa News
