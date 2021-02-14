  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
8
Türk silahına büyük ilgi! Dünyadan sipariş yağıyor

2021-02-14 12:19:40
Türk silahına büyük ilgi! Dünyadan sipariş yağıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi'nin üretimi uzun menzilli keskin nişancı tüfeği OVİS, ABD, Namibya, Tayland, Endonezya ve Almanya'da alıcı buluyor.

#1
Foto - Av tüfeği üretiminde merkez haline gelen 3 bin 600 nüfuslu Huğlu Mahallesi'nde, vatandaşların bir araya gelerek kurduğu Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, toplam 25 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor.

Av tüfeği üretiminde merkez haline gelen 3 bin 600 nüfuslu Huğlu Mahallesi'nde, vatandaşların bir araya gelerek kurduğu Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, toplam 25 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor.

#2
Foto - Kooperatif, 500'e yakın çalışanıyla ürettiği tüfekleri, Asya, Avrupa ve Uzak Doğu'da 65 ülkeye ihraç ediyor.

Kooperatif, 500'e yakın çalışanıyla ürettiği tüfekleri, Asya, Avrupa ve Uzak Doğu'da 65 ülkeye ihraç ediyor.

#3
Foto - Sektörde markalaşan Huğlu'da üretilen tüfekler, işçiliği, estetik görünümü, kalitesi ve uzun ömürlü olması nedeniyle rakiplerinden öne çıkıyor.

Sektörde markalaşan Huğlu'da üretilen tüfekler, işçiliği, estetik görünümü, kalitesi ve uzun ömürlü olması nedeniyle rakiplerinden öne çıkıyor.

#4
Foto - Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, AA muhabirine, uzun menzilli keskin nişancı tüfeğinin yurt dışı pazarında ilgi gördüğünü söyledi.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, AA muhabirine, uzun menzilli keskin nişancı tüfeğinin yurt dışı pazarında ilgi gördüğünü söyledi.

#5
Foto - Yivli tüfeğe, Anadolu yaban koyunu

Yivli tüfeğe, Anadolu yaban koyunu "OVİS"in adını verdiklerini anlatan Tanık, şöyle konuştu:

#6
Foto -

"OVİS, Ar-Ge merkezimizde, seri üretimini yaptığımız özgün tasarım ve yerli mühendislik ürünüdür. Yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yar almasını hedefliyoruz. Şu anda 5 ülkeye satışı gerçekleşiyor. ABD, Namibya, Tayland, Endonezya ve Almanya'da alıcı buluyor. Kalibresi 7.62'liktir. Güvenliğe önem verdiğimiz için mekanizması 6 dişliden oluşuyor. Etkili menzili 1000 metredir. Muadillerine göre avantajı, fiyatıdır. Yerli olduğu için rekabetçidir. Güvenliğin ön planda olduğu bir model. Namlusu dövme çelikten üretildi. Tasarımı tamamen özgün. Aksesuarlarıyla birlikte 7,5 kilogram. Yere sabitlemek için ergonomik ayaklara sahip. Yıllık 3 binin üzerinde OVİS üretiyoruz."

#7
Foto - Tanık, kooperatifte ürettikleri OVİS'in av tüfeği modelinin ise MKE aracılığıyla sivil kullanıcılara sunulduğunu kaydetti.

Tanık, kooperatifte ürettikleri OVİS'in av tüfeği modelinin ise MKE aracılığıyla sivil kullanıcılara sunulduğunu kaydetti.

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Hasan Sabbah'ı Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi açıklaması
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Hasan Sabbah'ı Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi açıklaması

Uyanış Büyük Selçuklu’da Hasan Sabbah karakterini oynayan Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi'ne ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu...
Kenan Alpay'dan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Cehalet ve kibir abidesi'
Gündem

Kenan Alpay'dan Hadi Özışık'a çok sert tepki: 'Cehalet ve kibir abidesi'

Ayasofya-i Kebir Camii Baş İmamı, İslam Hukuku Profesörü Mehmet Boynukalın'a seviyesiz bir uslüple hakaret ve beddualar eden Hadi Özışık'a s..
Ukrayna'da kriz! 64 yerleşim birimi etkilendi
Dünya

Ukrayna'da kriz! 64 yerleşim birimi etkilendi

Ukrayna’nın 7 bölgesinde toplam 64 yerleşim biriminde günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor.

Ağar sert tepki gösterdi: Siz Armegedoncuların uşağısınız
Gündem

Ağar sert tepki gösterdi: Siz Armegedoncuların uşağısınız

Eski asker, Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Twitter üzerinden kendisini hedef alan terör örgütü PKK sevicilere çok sert tepki göster..
Tabip Odası yine sahnede! 'Sistem çöktü, aşı yapamıyoruz'
Gündem

Tabip Odası yine sahnede! 'Sistem çöktü, aşı yapamıyoruz'

Türkiye genelinde aşılama işlemi sıralamaya göre sorunsuz bir şekilde devam ederken, pandeminin başından günümüze kadar tek gayesi süreci ba..
Serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’ye doğru yola çıktı
Aktüel

Serbest bırakılan 15 gemici Türkiye’ye doğru yola çıktı

Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk gemici, ülkeye dönmek üzere yola çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay