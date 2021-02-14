Türk silahına büyük ilgi! Dünyadan sipariş yağıyor

"OVİS, Ar-Ge merkezimizde, seri üretimini yaptığımız özgün tasarım ve yerli mühendislik ürünüdür. Yakın zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde yar almasını hedefliyoruz. Şu anda 5 ülkeye satışı gerçekleşiyor. ABD, Namibya, Tayland, Endonezya ve Almanya'da alıcı buluyor. Kalibresi 7.62'liktir. Güvenliğe önem verdiğimiz için mekanizması 6 dişliden oluşuyor. Etkili menzili 1000 metredir. Muadillerine göre avantajı, fiyatıdır. Yerli olduğu için rekabetçidir. Güvenliğin ön planda olduğu bir model. Namlusu dövme çelikten üretildi. Tasarımı tamamen özgün. Aksesuarlarıyla birlikte 7,5 kilogram. Yere sabitlemek için ergonomik ayaklara sahip. Yıllık 3 binin üzerinde OVİS üretiyoruz."