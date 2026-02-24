Türk SİHA'ları gündemi sarstı: Avcılar av oldu

"SİHA’larımız TB2, AKINCI, AKSUNGUR kendisini avlamak için tasarlanan ürünleri avlamaya başladı. Artık avcılar, av oldu." 2023 yılında Suriye, Libya ve Ermenistan’da Rus savunma sistemlerinin kullanıldığını, Türk SİHA’larının bu sistemleri etkisizleştirdiğini ifade eden Oğuz, “Şimdi ise Sudan’da terör unsurları tarafından kullanılan Çin savunma sistemlerini yok ediyorlar. Bayraktar TB2 popülerlik kazanınca bütün dünya bunun ne kadar önemli olduğunu, insansız hava araçlarıyla neler yapılabileceğini gördü. TB2’nin arkasından ANKA, AKSUNGUR, AKINCI geldi. Hem sistemler büyürken hem havada kalış süreleri, havada görev yaptıkları irtifalar gibi çok çeşitlendirmeler başladı. Artık onlarca mühimmat atabiliyorlar” diye konuştu.