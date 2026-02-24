Ortak tapular için kritik karar! Bunu yapmayan hakkını tamamen kaybedecek
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, ortak tapulu gayrimenkullerin satışında sıkça başvurulan "önalım (şufa) hakkı" ile ilgili milyonlarca maliki ilgilendiren emsal bir karara imza attı. Karara göre, ortak tapulu tarlalarda sınırları belirli olmayan yerler için satış öncesi hak iddia etmeyen paydaşlar, tapu devri sonrası alım hakkını tamamen kaybedebilir. Dürüstlük kuralı ve fiili taksimat detaylarına dikkat çeken Yüksek Mahkeme, tapu sahiplerinin satış süreçlerini dikkatle takip etmesi gerektiğini vurguladı.