‘Cio’ lakabıyla biliniyordu: Ünlülerin torbacısı bakın kim çıktı
Giriş Tarihi:

‘Cio’ lakabıyla biliniyordu: Ünlülerin torbacısı bakın kim çıktı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tanık ifadelerinde “Cio” lakabıyla anılan torbacının kimliği netleşti. Savcılık kaynaklarına göre söz konusu kişinin Gürkan Kahramanoğlu olduğu tespit edildi. Operasyonlardan kısa süre önce yurtdışına çıktığı belirlenen şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, uluslararası düzeyde aranması için kırmızı bülten talebinde bulunuldu. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında verdiği günler süren uyuşturucu partilerine uyuşturucu temini sağlayan "CİO" lakaplı torbacınının kimliği belli oldu. Gürkan Kahramanoğlu isimli şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunuldu.

Foto - ‘Cio’ lakabıyla biliniyordu: Ünlülerin torbacısı bakın kim çıktı

Garipoğlu'nun şoförü ve barmeninin, "Yanında hep çanta taşırdı. Gelen konuklara uyuşturucuyu verirdi. Ödemeleri konuklar yapmazdı. "Cio" lakaplı kişi Kasım Bey'in tarafından organize edilen partilerin hemen hepsine katılan ismini tam olarak bilmediğim bir şahıstır. Bu şahsın yapılan partilere il olarak uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğunu görmüşlüğüm vardır" dediği "CİO"nun operasyonlar başlamadan kısa bir süre önce yurt dışına kaçtığı öğrenildi.

Foto - ‘Cio’ lakabıyla biliniyordu: Ünlülerin torbacısı bakın kim çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Özellikle firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında verdiği partilerin hemen hemen hepsinde bulunan "CİO" lakaplı kişinin partiye katılanlara uyuşturucu temin ettiği ortaya çıkmıştı. Savcılık, "CİO" lakaplı kişinin kimliğini belirledi. Gürkan Kahramanoğlu isimli "CİO" lakaplı şüpheli hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazıldı. "CİO" lakaplı torbacı Kahramanoğlu'nun uyuşturucu operasyonları başlamadan yurt dışına çıktığı tespit edildi.

Foto - ‘Cio’ lakabıyla biliniyordu: Ünlülerin torbacısı bakın kim çıktı

ŞOFÖR İFADE VERMİŞTİ Soruşturma dosyasına yansıyan ifadelerde özellikle Kasım Garipoğlu'nun 10 yıl boyunca şoförlüğünü yapan Ahmet Akçay verdiği ifadede, " 'Cio' lakaplı kişi Kasım Bey'in tarafından organize edilen partilerin hemen hepsine katılan ismini tam olarak bilmediğim bir şahıstır. Bu şahsın yapılan partilere il olarak uyuşturucu ve alkol etkisinde olduğunu görmüşlüğüm vardır" beyan etmişti.

Foto - ‘Cio’ lakabıyla biliniyordu: Ünlülerin torbacısı bakın kim çıktı

TEDARİKÇİLERDEN BİRİ "CİO"YDU Partilere, 'Cio' ve 'Saço' lakaplı şahısların uyuşturucu madde tedarikçileri olduklarını, bu şahısların maddeler getirdiklerini bildiğini itiraf eden Akçay, "Partilere Kasım Garipoğlu kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Defne Samyeli ve kızı Derin Talu gibi isimler katılıyordu. Bunun haricinde Kasım Garipoğlu'na ait yatta da partiler verilirdi. Yatta yapılan partilere uyuşturucu temini yapılırdı. Yıllardır aynı ekiple çalıştığı için Kasım Bey'le aralarından güven ilişkisi vardı" şeklinde ifade vermişti.

Foto - ‘Cio’ lakabıyla biliniyordu: Ünlülerin torbacısı bakın kim çıktı

"YANINDA HEP ÇANTA TAŞIRDI" Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın yanı sıra barmenliğini yapan Atilla Aydın da ifadesinde "CİO" ile ilgili önemli bilgiler vermişti. "Cio" lakaplı ünlülerin torbacısının da sıklıkla bu partilerde boy gösterdiğini aktaran Aydın, "Yanında hep çanta taşırdı. Gelen konuklara uyuşturucuyu verirdi. Ödemeleri konuklar yapmazdı" ifadelerini kullanmıştı.

Foto - ‘Cio’ lakabıyla biliniyordu: Ünlülerin torbacısı bakın kim çıktı

İŞTE O PARTİLERE KATILAN İSİMLER Firari Kasım Garipoğlu'nun şoförlerinden İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan inceleme sonucu partiye katılan isimlerin listesi tespit edilmişti. Partilere katılan isimler arasında Türkiye'nin dev holdinglerinden Sabancı Holding veliahtlarından Hakan Sabancı'nın adının da geçtiği ortaya çıkmıştı.

Foto - ‘Cio’ lakabıyla biliniyordu: Ünlülerin torbacısı bakın kim çıktı

İşte o liste: "Burak Altındağ, Semiha Bezek, Eylül Su Sapan, Berk Atan, Dilara Aksuyek, Yusuf Tekin, Yavuz Cansız, Cengizcan Atasoy, Süreyya Arioba, İbrahim Barut, Mert Ayaydın, Taha Bilici, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Mehmetcan Çelik, Emre Aslakçı, Patrizio, Charlie, Çisel Çakıroğlu, Orhan Aydın, Sinan Koç, Özge Tita, Betül Turan, Emek Emre, Melisa Gizem, Buse İskenderoğlu, Mehmet Germeyanlıgil,

Foto - ‘Cio’ lakabıyla biliniyordu: Ünlülerin torbacısı bakın kim çıktı

Ege Mutaf, Işıl Yaz Özer, Özlem Temponi, Marco Temponi, Seray Kurt, Elif Köksal, İrem Aksaç, Deniz Marşan, Melisa Öztürk, Suranaz Şahin, Sima Tarkan, Sandra Alazoğlu, Murat Dalkılıç, Bilge Yenigül, Derin Talu, Melis Uzun, Merve Ünal, İlknur Şeref, Özge Ertöz, Buket Dizer, Ezgi Karayel, Yanki Zerey, Emine Yıldız, İpek Onat, Çağla Ardak."

