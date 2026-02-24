‘Cio’ lakabıyla biliniyordu: Ünlülerin torbacısı bakın kim çıktı
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tanık ifadelerinde “Cio” lakabıyla anılan torbacının kimliği netleşti. Savcılık kaynaklarına göre söz konusu kişinin Gürkan Kahramanoğlu olduğu tespit edildi. Operasyonlardan kısa süre önce yurtdışına çıktığı belirlenen şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, uluslararası düzeyde aranması için kırmızı bülten talebinde bulunuldu. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Kasım Garipoğlu'nun Yeniköy'deki yalısında verdiği günler süren uyuşturucu partilerine uyuşturucu temini sağlayan "CİO" lakaplı torbacınının kimliği belli oldu. Gürkan Kahramanoğlu isimli şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adalet Bakanlığı'na yazı yazılarak kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılması talebinde bulunuldu.