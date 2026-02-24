13 ısıtma sistemi arasından şampiyon seçildi! İşte hem cebinizi hem dünyayı kurtaracak ısınma formülü

Münih Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen kapsamlı bir bilimsel çalışma, 13 farklı ısıtma sistemini maliyet ve verimlilik açısından titiz bir teste tabi tutarak ezberleri bozdu. Standart iki katlı bir konut üzerinde yapılan simülasyonlarda, geleneksel doğal gaz kazanları sınıfta kalırken, "Hava-Su Isı Pompası" ve "Güneş Paneli" entegrasyonu mutlak kazanan ilan edildi. Sisteme eklenen güneş panelleri sayesinde ısı pompasının ihtiyaç duyduğu elektrik bizzat üretilerek operasyonel maliyetler sıfıra yaklaşırken, bu model geleceğin enerji standardı olarak tescillendi.