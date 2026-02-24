  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milli gururumuz HÜRJET’le ilgili flaş gelişme! Yetkililer “Hazır olun” diyerek duyurdu ‘Cio’ lakabıyla biliniyordu: Ünlülerin torbacısı bakın kim çıktı Havacılık devi Rolls-Royce hükümetin kapısını çaldı! Talep ettikleri rakam öyle böyle değil 13 ısıtma sistemi arasından şampiyon seçildi! İşte hem cebinizi hem dünyayı kurtaracak ısınma formülü Goldman Sachs'tan yeni altın tahmini! Yatırımcı sevinecek Ortak tapular için kritik karar! Bunu yapmayan hakkını tamamen kaybedecek Jandarmadan Türkiye genelinde çok büyük operasyon! 259 kişi yakalandı Türkiye ile sessiz sedasız anlaşan petrol devinden kafaları karıştıran hamle: Süreç resmen başladı Olmayacak şey oldu! Türkiye'nin ünlü ayakkabıcı kepenk indirdi, bir dönem resmen kapandı Faturanızın yarısı meğer bu cihazdan geliyormuş! Öğrenince koşa koşa gidip fişini çekeceksiniz
Gündem
5
Yeniakit Publisher
13 ısıtma sistemi arasından şampiyon seçildi! İşte hem cebinizi hem dünyayı kurtaracak ısınma formülü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

13 ısıtma sistemi arasından şampiyon seçildi! İşte hem cebinizi hem dünyayı kurtaracak ısınma formülü

Münih Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen kapsamlı bir bilimsel çalışma, 13 farklı ısıtma sistemini maliyet ve verimlilik açısından titiz bir teste tabi tutarak ezberleri bozdu. Standart iki katlı bir konut üzerinde yapılan simülasyonlarda, geleneksel doğal gaz kazanları sınıfta kalırken, "Hava-Su Isı Pompası" ve "Güneş Paneli" entegrasyonu mutlak kazanan ilan edildi. Sisteme eklenen güneş panelleri sayesinde ısı pompasının ihtiyaç duyduğu elektrik bizzat üretilerek operasyonel maliyetler sıfıra yaklaşırken, bu model geleceğin enerji standardı olarak tescillendi.

#1
Foto - 13 ısıtma sistemi arasından şampiyon seçildi! İşte hem cebinizi hem dünyayı kurtaracak ısınma formülü

Standart iki katlı bir konutu model alarak gerçekleştirilen simülasyonlarda, fosil yakıtlı geleneksel gaz kazanlarının modern alternatifler karşısında verimlilik yarışını kaybettiği kanıtlandı. Maliyet etkinliği ile enerji verimliliğini en kusursuz şekilde dengeleyerek zirveye oturan çözüm ise "Hava-Su Isı Pompası" ve "Güneş Paneli" entegrasyonu oldu.

#2
Foto - 13 ısıtma sistemi arasından şampiyon seçildi! İşte hem cebinizi hem dünyayı kurtaracak ısınma formülü

Sisteme güneş panellerinin eklenmesiyle, ısı pompasının ihtiyaç duyduğu elektrik bizzat üretilerek operasyonel maliyetler sıfıra yaklaştırılıyor.

#3
Foto - 13 ısıtma sistemi arasından şampiyon seçildi! İşte hem cebinizi hem dünyayı kurtaracak ısınma formülü

Araştırma, geleneksel sistemlerin hem yüksek emisyon hem de değişken yakıt maliyetleri nedeniyle listenin sonunda yer aldığını gösterirken, geleceğin "kendi enerjisini kendi üreten" entegre sistemlerde saklı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

#4
Foto - 13 ısıtma sistemi arasından şampiyon seçildi! İşte hem cebinizi hem dünyayı kurtaracak ısınma formülü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ağlayan kadını gören AK Partili Başkan cezayı kesti
Gündem

Ağlayan kadını gören AK Partili Başkan cezayı kesti

Ağlayan kadını görünce yanına giden Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, öğrendiği saygısızlığın cezasını kesti.
Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti
Dünya

Gece yarısı İsrail'in uykusunu kaçıran gelişme! Türkiye detayı dikkat çekti

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 19 ülke ve Arap Ligi ile İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan ortak açıklama geldi. Açıklamada "İsrail’in Batı..
İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu
Dünya

İsveç’te yaşayan gurbetçi seküler yobazları yerin dibine soktu

İsveç’te yaşayan Sümeyye Turan isimli gurbetçi, sosyal medyada paylaştığı videoyla, seküler yobazları adeta yerin dibine soktu. ..
İBB Hortumcularının Jet Aşkı Çatladı: Rabia Karaca Sessizliğini Bozdu!
Gündem

İBB Hortumcularının Jet Aşkı Çatladı: Rabia Karaca Sessizliğini Bozdu!

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) üzerinden çevrilen kirli çarklar ve "Hafriyat vurgunu" soruşturmasında yeni bir perde açıldı. İB..
Ali Koç neden tuşlu telefon kullanıyor? Sebebi herkesi şok ediyor!
Aktüel

Ali Koç neden tuşlu telefon kullanıyor? Sebebi herkesi şok ediyor!

Apple'ın Türkiye distribütörü Bilkom'un sahibi Ali Koç'un neden tuşlu telefon kullandığını biliyor muydunuz? Detaylar haberimizde. ..
t24’ten sponsorlu haber! Kan ve idrarda çıkmadı... Saç mı? Onun açıklanmasına daha var
Gündem

t24’ten sponsorlu haber! Kan ve idrarda çıkmadı... Saç mı? Onun açıklanmasına daha var

Fondaş t24; yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturması kapsamında alınan sa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23