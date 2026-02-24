  • İSTANBUL
Jandarmadan Türkiye genelinde çok büyük operasyon! 259 kişi yakalandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Jandarmadan Türkiye genelinde çok büyük operasyon! 259 kişi yakalandı

Türkiye yeni güne yine dev bir operasyonla uyandı. Jandarma Genel Komutanlığı 27 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 250'den fazla kişi gözaltına alındı.

#1
Foto - Jandarmadan Türkiye genelinde çok büyük operasyon! 259 kişi yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik 27 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 259 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

#2
Foto - Jandarmadan Türkiye genelinde çok büyük operasyon! 259 kişi yakalandı

Genel Komutanlıktan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş daire başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van'da silah kaçakçıları ve ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonlar düzenlendi.

#3
Foto - Jandarmadan Türkiye genelinde çok büyük operasyon! 259 kişi yakalandı

259 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 1 kaçak silah imalathanesi tespit edildi, 27 uzun namlulu tüfek, 147 ruhsatsız tabanca ve silah yapımında kullanılan muhtelif parçalar ele geçirildi.

#4
Foto - Jandarmadan Türkiye genelinde çok büyük operasyon! 259 kişi yakalandı

Şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

