Evinizde varsa saklayın: Antikacıların favorisi oldu!
Giriş Tarihi:

Evinizde varsa saklayın: Antikacıların favorisi oldu!

Gümüş fiyatları devamlı rekor tazelerken, 90'lardan günümüze ulaşan gümüş tepsilerde kıymete binmeye başladı. Şimdilerde gramı 120 TL olan gümüş açısından antikacıların favorisi haline geldi.

#1
Foto - Evinizde varsa saklayın: Antikacıların favorisi oldu!

Son dönemde yükselişe geçen gümüş fiyatları, yatırım araçlarının yanı sıra evlerde yıllardır sandıklarda saklanan eşyaları da yeniden gündeme taşıdı. Özellikle bir zamanlar çeyizlerin en gösterişli parçaları arasında yer alan gümüş takımlar, bugün yalnızca nostaljik bir hatıra değil.

#2
Foto - Evinizde varsa saklayın: Antikacıların favorisi oldu!

Tozlu raflarda kalan gümüş çeyizlikler, aynı zamanda ciddi bir maddi değer anlamına geliyor.

#3
Foto - Evinizde varsa saklayın: Antikacıların favorisi oldu!

ANTİKACILAR PEŞİNDE Uzun süre vitrinlerde süs olarak duran ya da özel günler dışında kullanılmayan gümüş tepsiler, artan gram fiyatı nedeniyle yeniden keşfedildi.

#4
Foto - Evinizde varsa saklayın: Antikacıların favorisi oldu!

Gramı 120 TL seviyelerine kadar çıkan gümüş, antikacıların ve koleksiyoncuların ilgisini artırırken, pek çok kişi evindeki eski gümüş eşyaların değerini araştırmaya başladı.

#5
Foto - Evinizde varsa saklayın: Antikacıların favorisi oldu!

Hem işçilik kalitesi hem de içerdiği saf gümüş oranı nedeniyle öne çıkan tepsiler, ikinci el ve antika piyasasında adeta kapışılıyor./ kaynak: ensonhaber

