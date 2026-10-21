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Türk savunma sanayisinde yeni dönem!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk savunma sanayisinde yeni dönem!

Türkiye, savunma sanayisindeki kritik sistemleri siber saldırılara karşı korumak için yeni bir uygulamayı devreye aldı. SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Murat Çizgel, Başkanlık tarafından tasarımı ve üretimi gerçekleştirilecek tüm projelerde “Siber Güvenlik Planı”nın artık zorunlu olduğunu açıkladı. HAVELSAN'dan gelen “40 dolarlık bileşen, 40 milyon dolarlık uçağı işlevsiz bırakabilir” uyarısı ise siber tehdidin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

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Savunma teknolojilerindeki hızlı dönüşümle birlikte savaşların yeni cephesi siber dünya oldu. Türkiye de milyarlarca dolarlık savunma sistemlerini dijital tehditlerden korumak amacıyla yeni tedbirleri devreye alıyor. Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı ile Bilgi Güvenliği Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen 19. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'nda sektörün geleceğine ilişkin dikkat çekici mesajlar verildi. “Yeni Dünya Düzeninde Siber Savaşlar” temasıyla gerçekleştirilen konferanstaki “Platform Siber Güvenliği” oturumunda SSB, ASELSAN ve HAVELSAN temsilcileri yeni nesil tehditleri değerlendirdi.

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Foto - Türk savunma sanayisinde yeni dönem!

“MERMİ ATILMADAN SİBER SAVAŞ BAŞLIYOR” ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Taha Yücel, savaş alanındaki güç dengelerinin değiştiğine dikkat çekti. Geçmişte çeliği ve motoru güçlü ülkelerin büyük avantaj elde ettiğini ancak artık asimetrik teknolojilerin savaşların seyrini değiştirebildiğini belirten Yücel, askeri harekât başlamadan önce siber saldırıların devreye girdiğine işaret etti. Yücel, “Mermi atılmadan önce aslında siber savaşın başladığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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SSB'DEN TÜM PROJELER İÇİN YENİ KURAL Konferansın en önemli açıklamalarından biri ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan geldi. SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Murat Çizgel, askeri platformların hacklenmesinin bazı durumlarda onları fiziksel olarak imha etmekten çok daha düşük maliyetli ve etkili hale geldiğini belirterek yeni uygulamayı duyurdu. Çizgel, “Artık SSB tarafından tasarımı ve üretimi gerçekleştirilecek tüm projelerde ‘Siber Güvenlik Planı’ bir mecburiyet” dedi. Yeni uygulamayla birlikte yüklenici firmalar, projenin tasarım aşamasından lojistik sürecine kadar uygulayacakları siber güvenlik tedbirlerini SSB'ye sunmak zorunda olacak.

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Foto - Türk savunma sanayisinde yeni dönem!

EN KÜÇÜK TEDARİKÇİYE KADAR UYGULANACAK Siber güvenlik önlemleri yalnızca büyük savunma şirketleriyle de sınırlı kalmayacak. Çizgel, alt yüklenicilerde ortaya çıkabilecek bir güvenlik açığının bütün sistemi riske atabileceğini belirterek savunma sanayisine ürün sağlayan küçük şirketlerin dahi “Siber Hijyen” programına dahil edileceğini bildirdi. Böylelikle savunma sanayisinin tedarik zincirinin tamamında belirli bir siber direnç seviyesine ulaşılması hedefleniyor. SSB'nin ayrıca yerli siber güvenlik ürünlerinin denenmesi amacıyla özel bir test platformu oluşturduğu ve yapay zekâ alanında yeni bir projeyi hayata geçirdiği açıklandı.

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Foto - Türk savunma sanayisinde yeni dönem!

40 DOLARLIK PARÇA 40 MİLYON DOLARLIK UÇAĞI DURDURABİLİR HAVELSAN Siber Güvenlik Direktörü Salih Talay'ın verdiği örnek ise tehdidin büyüklüğünü ortaya koydu. Askeri platformların artık büyük miktarda veri üreten gelişmiş sistemlere dönüştüğünü belirten Talay, tedarik zincirindeki son derece ucuz bir parçanın dahi milyonlarca dolarlık sistemi devre dışı bırakabileceğine dikkat çekti. Talay, “40 milyon dolarlık bir uçağınız, tedarik zincirindeki 40 dolarlık bir donanım bileşeni yüzünden görev kaybı yaşayabilir veya uçamayacak duruma gelebilir” ifadelerini kullandı.

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Foto - Türk savunma sanayisinde yeni dönem!

YERLİ VE MİLLİ SİBER GÜVENLİK STANDARDI Uzun yıllar envanterde kalacak uçak, İHA, SİHA, gemi, kara aracı ve diğer askeri platformların dijital güvenliğinin de kullanım ömürleri boyunca korunması gerekiyor. Bu nedenle sektör temsilcileri, uluslararası standartların yanında Türkiye'nin kendi yerli ve milli siber güvenlik standartlarını oluşturmasının önemine dikkat çekti. ASELSAN cephesinden ise güvenliğin daha tasarım aşamasında sistemlere dahil edilmesi, katmanlı savunma mimarisi kurulması, tedarik zincirinin korunması ve Kuantum Sonrası Kriptografi çalışmalarının hızlandırılması gerektiği mesajı verildi.

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