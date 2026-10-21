Türk savunma sanayisinde yeni dönem!

SSB'DEN TÜM PROJELER İÇİN YENİ KURAL Konferansın en önemli açıklamalarından biri ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan geldi. SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Murat Çizgel, askeri platformların hacklenmesinin bazı durumlarda onları fiziksel olarak imha etmekten çok daha düşük maliyetli ve etkili hale geldiğini belirterek yeni uygulamayı duyurdu. Çizgel, “Artık SSB tarafından tasarımı ve üretimi gerçekleştirilecek tüm projelerde ‘Siber Güvenlik Planı’ bir mecburiyet” dedi. Yeni uygulamayla birlikte yüklenici firmalar, projenin tasarım aşamasından lojistik sürecine kadar uygulayacakları siber güvenlik tedbirlerini SSB'ye sunmak zorunda olacak.