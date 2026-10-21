Türk savunma sanayisinde yeni dönem!
Türkiye, savunma sanayisindeki kritik sistemleri siber saldırılara karşı korumak için yeni bir uygulamayı devreye aldı. SSB Siber Güvenlik ve Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Murat Çizgel, Başkanlık tarafından tasarımı ve üretimi gerçekleştirilecek tüm projelerde “Siber Güvenlik Planı”nın artık zorunlu olduğunu açıkladı. HAVELSAN'dan gelen “40 dolarlık bileşen, 40 milyon dolarlık uçağı işlevsiz bırakabilir” uyarısı ise siber tehdidin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.