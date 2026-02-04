Türk savunma sanayiinde devrim! KIZILELMA, AKINCI ve Bayraktar TB3 onlarca “kamikaze”yi patır patır bırakacak
Türkiye'nin insansız hava aracı ekosisteminde yeni bir dönem başlatan SKYDAGGER, geliştirdiği kamikaze İHA'ların KIZILELMA, AKINCI ve TB3 gibi dev platformlara entegre edileceğini duyurdu. Yıllık üretim kapasitesini 120 bin adede çıkaran şirket, ana platformlardan bırakılan onlarca dronun hedef bölgede menzil kısıtlaması olmaksızın operasyon yapabileceğini açıkladı. Türkiye’nin düşük maliyetli ve yüksek etkili "terzi işi" üretimiyle 2027 itibarıyla bu alanda dünyanın merkezi haline gelmesi hedefleniyor.