  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
'Çok geri kaldık' diyorlardı! Savunma sanayi şirketleri Türkiye'ye karşı harekete geçti, aralarında yeni kurulan da var Başsız ceset vahşetini, gözünü bile kırpmadan itiraf etti! Anlattıkları resmen kan dondurdu Kış Olimpiyatları nerede yapıyor? 2026 Kış Olimpiyatları başladı mı, neden Doodle oldu? Terör örgütü PKK’dan çaresizlik çığlığı: “İsrail arkamızda olsaydı Türkiye saldıramazdı” Yapay zekâlı öğrenci sınavda çakıldı 'Yapay zeka! sınıfta kaldı Sis her yeri kapladı! Dağ zirveleri adacık gibi kaldı
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Türk savunma sanayiinde devrim! KIZILELMA, AKINCI ve Bayraktar TB3 onlarca "kamikaze"yi patır patır bırakacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk savunma sanayiinde devrim! KIZILELMA, AKINCI ve Bayraktar TB3 onlarca “kamikaze”yi patır patır bırakacak

Türkiye'nin insansız hava aracı ekosisteminde yeni bir dönem başlatan SKYDAGGER, geliştirdiği kamikaze İHA'ların KIZILELMA, AKINCI ve TB3 gibi dev platformlara entegre edileceğini duyurdu. Yıllık üretim kapasitesini 120 bin adede çıkaran şirket, ana platformlardan bırakılan onlarca dronun hedef bölgede menzil kısıtlaması olmaksızın operasyon yapabileceğini açıkladı. Türkiye’nin düşük maliyetli ve yüksek etkili "terzi işi" üretimiyle 2027 itibarıyla bu alanda dünyanın merkezi haline gelmesi hedefleniyor.

#1
Foto - Türk savunma sanayiinde devrim! KIZILELMA, AKINCI ve Bayraktar TB3 onlarca "kamikaze"yi patır patır bırakacak

Türkiye’nin insansız hava araçları ekosistemine hızlı bir giriş yapan SKYDAGGER, hem üretim kapasitesi hem de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesiyle yeni bir döneme adım attı. TRT Haber muhabiri Sertaç Aksan tarafından SKYDAGGER Genel Müdürü Mehmet Öztekin ile gerçekleştirilen görüşmede, şirketin güncel projeleri, ihracat başarıları ve gelecek vizyonuna dair kritik detaylar paylaşıldı.

#2
Foto - Türk savunma sanayiinde devrim! KIZILELMA, AKINCI ve Bayraktar TB3 onlarca "kamikaze"yi patır patır bırakacak

Öztekin, SKYDAGGER tarafından geliştirilen ürünlerin 2025 sonu ve 2026 başı itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini ve sahadan oldukça olumlu geri dönüşler alındığını ifade etti. İlk etapta yıllık 30 bin adet olan üretim hedefinin dört katına çıkarılarak 120 bin seviyesine ulaştığı bilgisi verildi. İhracat kanadında da ivme yakalayan şirketin, geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 15 ülkeye satış yaptığı, 2026 sonunda ise bu sayının 20 ülkeye çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı.

#3
Foto - Türk savunma sanayiinde devrim! KIZILELMA, AKINCI ve Bayraktar TB3 onlarca "kamikaze"yi patır patır bırakacak

Geçtiğimiz günlerde Baykar üretimi KALKAN DİHA platformundan başarıyla gerçekleştirilen SKYDAGGER atışına değinen Öztekin, bu kabiliyetin menzil kısıtlamalarını ortadan kaldırdığını belirtti. Bu bağlamda gelecek dönemde benzer entegrasyonların; KIZILELMA, Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2/TB3 gibi ana platformlarda da uygulanacağı, özellikle TB3’ün TCG ANADOLU gibi gemilerden kalkış kabiliyetiyle birleştiğinde bu durumun stratejik bir çarpan olacağı vurgulandı.

#4
Foto - Türk savunma sanayiinde devrim! KIZILELMA, AKINCI ve Bayraktar TB3 onlarca "kamikaze"yi patır patır bırakacak

Geçtiğimiz süreçte Bayraktar KALKAN DİHA, FPV kamikaze drone sınıfındaki SKYDAGGER 7″yi başarıyla hedef bölgeye bırakmıştı. Süregelen testlerde ise KALKAN DİHA’dan bırakılan dronlar, kontrollü iniş ve sabit hedefe dalış gibi testler ile söz konusu entegrasyonu doğrulamıştı. Türkiye’nin sadece Avrupa pazarındaki talebi karşılamakla kalmayıp, 2027 yılı itibarıyla FPV drone teknolojilerinde dünyanın merkezi haline geleceğini vurgulayan Öztekin, Avrupa’daki üretim maliyetlerinin yüksekliğine ve Çin gibi dev üreticilerin “toptancı” yaklaşımına dikkat çekerek, Türkiye’nin bu iki kutup arasında “terzi işi” üretimle fark yarattığını ifade etti.

#5
Foto - Türk savunma sanayiinde devrim! KIZILELMA, AKINCI ve Bayraktar TB3 onlarca "kamikaze"yi patır patır bırakacak

Türkiye’nin düşük maliyetli, yüksek etkili ve sahaya özel çözümler sunma kabiliyetinin, Ankara’yı bu alanda vazgeçilmez bir oyuncu yapacağı belirtildi. Dünyada patlayıcıyı ve dronu aynı çatı altında üretebilen tek firma olduklarının altını çizen Öztekin, bu entegrasyonun operasyonel verimliliği doğrudan artırdığını kaydetti.

#6
Foto - Türk savunma sanayiinde devrim! KIZILELMA, AKINCI ve Bayraktar TB3 onlarca "kamikaze"yi patır patır bırakacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!
Gündem

Türkiye ve Suudi Arabistan’dan 31 maddelik ortak bildiri! İsrail’e sert uyarı: Derhal orayı terk et!

Türkiye ve Suudi Arabistan 31 maddelik ortak bildiri yayımladı. Bildiride; Yemen, Somali, Sudan ve Suriye'nin toprak bütünlüğü desteklenirke..
Valilikten duyuru: Okullar tatil edildi!
Yerel

Valilikten duyuru: Okullar tatil edildi!

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Ardahan genelinde (Posof ilçesi dışında) eğitime bir gün ara verilirken; engelli, hamile..
Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti
Gündem

Arınç bir öyle bir böyle! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi, Hz. Ömer ile Nurşirevan’a benzetti

PKK’lılara ve FETÖ’cülere sık sık af isteyerek tepki çeken eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, bir öyle bir böyle türü açıklamalarla gündeme gel..
Allah'a şükürler olsun! Çanakkale'den sevindiren haber
Gündem

Allah'a şükürler olsun! Çanakkale'den sevindiren haber

Çanakkale'de yağışlarla barajlardaki doluluk oranı arttı. Kentte son haftalarda etkili olan yağışlar sayesinde şehrin içme suyu kaynağı Atik..
Yürek yakan manzara! Umreden döndü, evini enkaz halinde buldu
Dünya

Yürek yakan manzara! Umreden döndü, evini enkaz halinde buldu

Kutsal topraklardan dönen Filistinli Bessam el-Caafra, Batı Yaka’daki evinin İsrail tarafından yıkıldığını öğrenince büyük bir üzüntü yaşadı..
Seyfülislam Kaddafi öldürüldü: 4 silahlı saldırgan evine baskın düzenledi
Dünya

Seyfülislam Kaddafi öldürüldü: 4 silahlı saldırgan evine baskın düzenledi

Libya resmi haber ajansı LANA, Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin silahlı saldırı sonucu öldürül..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23