Türk savunma sanayiinde devrim! KIZILELMA, AKINCI ve Bayraktar TB3 onlarca “kamikaze”yi patır patır bırakacak

Öztekin, SKYDAGGER tarafından geliştirilen ürünlerin 2025 sonu ve 2026 başı itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiğini ve sahadan oldukça olumlu geri dönüşler alındığını ifade etti. İlk etapta yıllık 30 bin adet olan üretim hedefinin dört katına çıkarılarak 120 bin seviyesine ulaştığı bilgisi verildi. İhracat kanadında da ivme yakalayan şirketin, geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 15 ülkeye satış yaptığı, 2026 sonunda ise bu sayının 20 ülkeye çıkarılmasının hedeflendiği aktarıldı.