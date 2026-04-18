  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çocuk suçlulara acımayacaklar: İsveç ceza yaşını 13’e düşürüyor! Ve yeni yasa geliyor Rusya'dan çok konuşulacak 'Türkiye' çıkışı: Biz buna hazırız ABD, İsrail karşıtlarını kupaya almayacak: Herkes bu işe şaştı kaldı Türk savunma devi ABD'yi salladı! Herkes Türk silahını konuşacak Gözaltına alınan eski vali Tuncay Sonel'le ilgili vahim iddia! İhbar üstüne ihbar geliyor ‘Okul saldırganı yaşıyor’ iddiasına jet cevap: Sosyal medyada yaygara kopartıldı Şimdi tam zamanı! Türkiye'nin siyah elması: Herkes peşinde, protein deposu... Herkes bunu yapsın
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Türk savunma devi ABD'yi salladı! Herkes Türk silahını konuşacak
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin ünlü silah üreticilerinden birisi olan CANİK, ABD'de ses getirmeyi sürdürüyor. Son yapılan fuarda CANİK tüm dikkatleri üzerine çekti.

ABD pazarında alanında en büyük 4'üncü marka olan CANiK, Florida'daki CANiK USA fabrikasının tam kapasiteye ulaşması ile artan kapasitesinden aldığı güçle yerini sağlamlaştırmak ve yeni hedeflere ulaşmak amacıyla Houston'da düzenlenen NRA Show 2026 fuarına katıldı.

ABD bireysel silahlanma pazarının rotasını çizen NRA Show 2026, bu yıl Türk savunma sanayisinin küresel gücü CANiK'in stratejik hamlelerine sahne oldu. Küresel ateşli silahlar sektörünün en prestijli platformlarından biri olan NRA Show, Texas, Houston'da kapılarını açtı. Tüketici eğilimlerinin ve sektör dinamiklerinin belirlendiği bu kritik etkinlikte Samsun Yurt Savunma (SYS Grup) iştiraki CANiK, yerel üretici kimliği ve inovasyon liderliğiyle dikkatleri üzerine çekti.

CANiK'in ABD pazarındaki başarısının arkasında, stratejik bir vizyonla hayata geçirilen CANiK USA tesisi yer alıyor. Florida West Palm Beach'te 70 milyon doları aşan bir yatırımla kurulan ve 2025 yılı itibarıyla üretime geçen tesis, 2026 yılında tam kapasitesine ulaşarak kısa sürede büyük bir başarıya imza attı. Bu hamle, markanın sadece ihracat gücünü artırmakla kalmadı, aynı zamanda yerel üretim avantajıyla ABD iç pazarındaki hakimiyetini güçlendirdi.

Fuarın bu yılki yıldızı, SHOT Show'daki lansmanıyla büyük ses getiren ve sektör otoritelerinden tam not alan PRIME RADIAN oldu. SHOT Show fuarında satış rekorları kıran bu yeni modelin yanı sıra CANiK, susturucu ve optik alanındaki iddiasını da bir üst seviyeye taşıdı. 10 farklı gelişmiş çözümden oluşan CANiK Optik Programı, tabancalardan keskin nişancı sistemlerine kadar uzanan geniş yelpazesiyle profesyonel kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

SYS Grup CEO'su Cahit Utku Aral, şu değerlendirmelerde bulundu: "ABD pazarı, küresel ateşli silah sektörünün kalbini oluşturuyor. Biz de bu gerçekten hareketle ABD pazarını merkeze alan stratejiler, yatırımlara imza attık ve bunların karşılığını fazlasıyla aldık. Bunun sonucunda CANiK olarak ABD pazarında en üst sıralarda yerimizi sağlamlaştırdık. Şimdi hedefimiz, artan üretim kapasitemiz ve müşteri odaklı inovasyonlarımızla daha üst sıralara tırmanmak. Bunun için stratejimize sadık kalarak yeni adımlar atıyoruz. Küresel ticaretteki zorlu koşullara ve tarifelere rağmen, güvenilir marka yapımızla bu süreci bir fırsata dönüştürüyoruz. Houston'daki varlığımız, bu kararlılığın en somut göstergesidir. NRA Show 2026'dan da ABD'deki hedeflerimizi destekleyecek yeni kazanımlarla ayrılacağız."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!
Gündem

Bu kez Siverek! Okulda saldırı girişimi!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Dumlupınar Ortaokulu’nda bir veli, öğretmene bıçakla saldırmaya çalıştı. Bıçaklı saldırgan polis eki..
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hürmüz Boğazı mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Hürmüz Boğazı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı açıklamada 'İran tarafından Hürmüz Boğazı'nın ateşkes süresi sonuna kadar tüm gemilere yenid..
Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!
Gündem

Faciaya ramak kala! Okula saldırı hazırlığı son anda önlendi!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırıların ardından okullarda önlemler artırılırken, Torbalı’da eğitim gördükleri okula saldırı hazırlığı ..
'Hz. Muhammed'siz Müslümanlık projesi!'
Aktüel

'Hz. Muhammed'siz Müslümanlık projesi!'

Mehmet Sürmeli Mirat Haber'de yazdı: Hz. Peygamber’in (sav) risaleti kabul edilmeden iman iddiasında bulunmak ve uhrevi kurtuluştan bahsetme..
C31K terör grubunun lideri tutuklandı Bacak kadar veledin evinden çıkanlara bakın
Gündem

C31K terör grubunun lideri tutuklandı Bacak kadar veledin evinden çıkanlara bakın

Telegram’da “C31K” adlı grubun yöneticilerinden biri olduğu belirlenen 2008 doğumlu M.I., Kahramanmaraş’taki saldırıyla ilgili yaptığı payla..
Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme
Gündem

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Eski Vali Tuncay Sonel hakkında yeni gelişme

Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23