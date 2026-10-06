Türk savaş uçakları Somali'de burunlarının dibinde uçuyor: 'Türkiye artık düşmanımız' diyerek duyurdular

Afrika Boynuzu, çok sayıda bölgesel ve küresel gücün aynı anda nüfuz mücadelesi yürüttüğü bir alan haline geliyor: - Türkiye, Somali üzerinden bölgede stratejik bir rol oynuyor. - Babülmendep Boğazı'nın doğu yakasında kontrol Suudi koalisyonundan Ensarullah'a geçti. - Batı yakasında ise Somaliland, İsrail'i yalnızca diplomatik değil, askeri olarak da bölgeye davet etti. - İsrail'in müttefiki Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Somaliland'da zaten üsleri bulunuyor. Bu üslerin İsrail ve ABD tarafından da kullanılabileceği belirtiliyor. - Somaliland'ın hemen kuzeyinde yer alan ve Babülmendep'in batı kıyılarına sahili olan Cibuti, Çin, ABD ve AB gibi büyük güçlerin üslerine ev sahipliği yapıyor. - Sudan'da iç savaş 2022'den beri devam ediyor. Mısır hükümet güçlerini desteklerken, ayrılıkçı Hızlı Destek Kuvvetleri'nin arkasındaki finans ve silah gücü BAE'den geliyor. - İsrail ve BAE ile iyi ilişkileri bulunan Etiyopya'da ise iç çatışmalar eylül ayının son haftasında yeniden başladı. Etiyopya yönetimi gelişmelerden Eritre, Mısır ve Sudan'ı sorumlu tutarken bu ülkeler suçlamaları reddediyor. Eritre ile Etiyopya arasındaki diplomatik ilişkiler koptu. Mısır ve Etiyopya karşılıklı olarak birbirlerinin diplomatlarını persona non grata (istenmeyen kişi) ilan etti. - Etiyopya'nın Mısır ve Sudan'la ilişkileri de yıllardır Rönesans Barajı nedeniyle gergin. Özellikle Mısır, Nil Nehri üzerindeki barajı su güvenliğine yönelik hayati bir tehdit olarak görüyor.