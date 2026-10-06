Türk savaş uçakları Somali'de burunlarının dibinde uçuyor: 'Türkiye artık düşmanımız' diyerek duyurdular

Türkiye ile Somali ilişkileri son yıllarda stratejik bir boyut kazandı. Sıcak temaslar 2011 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yıkıcı bir kuraklık döneminde Somali'yi ziyaret etmesiyle başladı. Erdoğan, son 20 yıl içinde Somali'yi ziyaret eden ilk Afrikalı olmayan lider olmuştu. Ardından Türkiye, savaşın harap ettiği ülkede hastaneler ve yollar inşa etmeye başladı. İlişki olgunlaştıkça Ankara, Somali ekonomisi ve güvenlik kurumları üzerinde önemli bir etki alanı kazandı. Ankara, Mogadişu limanı ve havaalanını yönetmek için 20 yıllık kira sözleşmesine sahip. Somali ayrıca münhasır ekonomik bölgesindeki deniz kaynaklarından elde edilecek gelirin yüzde 30'unu Türkiye'ye vermeyi taahhüt etti. Ankara, Somali kıyılarında petrol ve doğal gaz arama çalışmaları yürütüyor. Anlaşma, Türkiye'ye Somaliland sularını işletme seçeneği de sunuyor. TSK, Somali komandolarını eğitiyor ve ülkenin istihbarat teşkilatıyla koordineli olarak El-Şebab'a yönelik operasyonlar düzenliyor. Türkiye ayrıca Somali'ye TB2 İHA'ları, F-16 savaş uçakları ve ATAK saldırı helikopterleri konuşlandırdı. Somali, Türkiye'nin en büyük denizaşırı askeri üssüne ev sahipliği yapıyor. Türkiye 2024 yılında Somali Donanması'nın kurulması ve eğitilmesi için 10 yıllık bir savunma anlaşması da imzaladı. Anlaşma, Somaliland'ı da kapsayan Somali karasularının güvenliğinde Türkiye'ye önemli bir rol veriyor.