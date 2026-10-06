Erman Toroğlu yazdı, yer yerinden oynadı! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hemen telefona sarıldı

Toroğlu, Bakan Çiftçi'nin kendisine, "Ben bu tip bir olayı bilmiyordum. İlk defa duydum, teşekkür ederim. Emniyet Genel Müdürüm de yanımdaydı. Jandarma Genel Komutanı ile de konuştum Erman Hocam... Araştıracağım, gereğini yapacağım" dediğini ifade etti.