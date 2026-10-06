Erman Toroğlu yazdı, yer yerinden oynadı! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hemen telefona sarıldı
Sözcü gazetesi yazarı Erman Toroğlu'nun futbol sahalarında görev yapan polis kökenli hakem ve temsilcileri ele aldığı sarsıcı yazısının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi harekete geçti. Toroğlu'nu bizzat arayan Bakan Çiftçi, konudan ilk defa haberdar olduğunu belirterek derhal araştırma talimatı vereceğini açıkladı. Kulüpler ve taraftarla karşı karşıya gelerek yıpranan emniyet kökenli hakemler üzerindeki bu tartışmalı durumun nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.