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Erman Toroğlu yazdı, yer yerinden oynadı! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hemen telefona sarıldı

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Erman Toroğlu yazdı, yer yerinden oynadı! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hemen telefona sarıldı

Sözcü gazetesi yazarı Erman Toroğlu'nun futbol sahalarında görev yapan polis kökenli hakem ve temsilcileri ele aldığı sarsıcı yazısının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi harekete geçti. Toroğlu'nu bizzat arayan Bakan Çiftçi, konudan ilk defa haberdar olduğunu belirterek derhal araştırma talimatı vereceğini açıkladı. Kulüpler ve taraftarla karşı karşıya gelerek yıpranan emniyet kökenli hakemler üzerindeki bu tartışmalı durumun nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

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Foto - Erman Toroğlu yazdı, yer yerinden oynadı! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hemen telefona sarıldı

Erman Toroğlu, futbol müsabakalarında görev yapan polis kökenli hakem ve temsilcilerle ilgili yazısının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kendisini aradığını ve konunun araştırılması için talimat vereceğini söylediğini aktardı.

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Foto - Erman Toroğlu yazdı, yer yerinden oynadı! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hemen telefona sarıldı

Toroğlu, 2 Ekim 2026 tarihli yazısında Türkiye'deki futbol müsabakalarında görev yapan 284 polis kökenli hakem ve temsilci bulunduğunu yazdı. Yazısının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kendisini aradığını belirten Toroğlu, görüşmede Bakan’ın konudan ilk kez haberdar olduğunu söylediğini aktardı.

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Foto - Erman Toroğlu yazdı, yer yerinden oynadı! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hemen telefona sarıldı

Toroğlu, Bakan Çiftçi'nin kendisine, "Ben bu tip bir olayı bilmiyordum. İlk defa duydum, teşekkür ederim. Emniyet Genel Müdürüm de yanımdaydı. Jandarma Genel Komutanı ile de konuştum Erman Hocam... Araştıracağım, gereğini yapacağım" dediğini ifade etti.

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Foto - Erman Toroğlu yazdı, yer yerinden oynadı! İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hemen telefona sarıldı

Yazısında polislik ve askerlik mesleklerinin şerefli meslekler olduğunu vurgulayan Toroğlu, askerlerin yıllar önce futboldaki bu görevlerden çekildiğini belirtti. Polis kökenli hakem ve temsilcilerin ise kulüpler, taraftarlar ve basınla karşı karşıya kaldığını ifade eden Toroğlu, bu kişilerin görevleri nedeniyle yıprandığını savundu.

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Yorumlar

Gazze 2

Erman Toroğlunun bildiğini İçiṣleri bakanı bilmiyor . İlğinç
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