Siyasi kulisleri sarsacak yazı! Ahmet Hakan “Rüyamda görsem buna inanmazdım” diyerek duyurdu

CHP'den istifa ederek bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları, gazeteci Ahmet Hakan'ın köşe yazısıyla adeta tescillendi. Külliye'deki kritik görüşmenin ardından çevresinden "Evet, geçecek" yanıtını aldığını belirten Hakan, bu hamlenin kendi siyasi tahayyülünü bile aştığını ifade etti. CHP lideri Özgür Özel tarafından özenle seçilerek aday yapılan Tugay'ın bu hamleyi yapması durumunda, İzmir'in AK Parti'ye geçişinin önünün açılacağı vurgulanıyor.