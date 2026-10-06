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Siyasi kulisleri sarsacak yazı! Ahmet Hakan "Rüyamda görsem buna inanmazdım" diyerek duyurdu

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Siyasi kulisleri sarsacak yazı! Ahmet Hakan “Rüyamda görsem buna inanmazdım” diyerek duyurdu

CHP'den istifa ederek bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları, gazeteci Ahmet Hakan'ın köşe yazısıyla adeta tescillendi. Külliye'deki kritik görüşmenin ardından çevresinden "Evet, geçecek" yanıtını aldığını belirten Hakan, bu hamlenin kendi siyasi tahayyülünü bile aştığını ifade etti. CHP lideri Özgür Özel tarafından özenle seçilerek aday yapılan Tugay'ın bu hamleyi yapması durumunda, İzmir'in AK Parti'ye geçişinin önünün açılacağı vurgulanıyor.

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Foto - Siyasi kulisleri sarsacak yazı! Ahmet Hakan "Rüyamda görsem buna inanmazdım" diyerek duyurdu

Tugay, haziran ayında CHP’den istifa ederek görevine bağımsız devam etme kararı almıştı. Bir süredir AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündeme gelen Tugay, 30 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşmüştü.

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Foto - Siyasi kulisleri sarsacak yazı! Ahmet Hakan "Rüyamda görsem buna inanmazdım" diyerek duyurdu

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaları köşesine taşıdı. Tugay’ın AK Parti'ye geçeceğine daha önce ihtimal vermediğini belirten Hakan, bugün ise “Cemil Tugay AK Parti’ye geçecek mi” sorusuna çevresinden “Evet, geçecek” yanıtını duyduğunu yazdı.

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Foto - Siyasi kulisleri sarsacak yazı! Ahmet Hakan "Rüyamda görsem buna inanmazdım" diyerek duyurdu

Hakan, “Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesi, benim siyasi tahayyülümü aşan bir hamle olacak” ifadelerini kullanarak, yıllardır İzmir’i alamayan AK Parti'nin Tugay sayesinde İzmir’i alacak olmasına rüyasında görse inanmayacağını belirtti.

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Foto - Siyasi kulisleri sarsacak yazı! Ahmet Hakan "Rüyamda görsem buna inanmazdım" diyerek duyurdu

Hakan yazısında, Tugay’ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in aday gösterdiğini hatırlattı. “Özgür Özel’in özenle seçerek İzmir’e aday yaptığı Cemil Tugay, İzmir’i AK Parti’ye hediye ederse...” diye yazan Hakan, böyle bir durumda bu “hediyede” Özgür Özel’in dolaylı katkısından söz edilip edilmeyeceğini sordu.

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Yorumlar

İyi taktik

İzmir malum chp yönetimiyle berbat durumda. Şurda seçimlere 2 yıl kalmış. Ak Partiye geçip kendikerini 50 yıl daha götürecek yatırımları alıp 2 yıl sonra chp ile devam. İyi taktik. İyi de kardeşim bütün mücadele ettiklerini partiye alırsan sen o zaman hangi ak parti olursun. Yarın özgür özel de ak partiye gelmek isterse onu da mı alacaksın? Oldu olacak netanyahu yu da al partiye. Gel vatandaş gel. Neolursan ol gel? Onlar gelir ama sen gidersin...

Ramazan Arslan

Nasıl olsa tüm muhalif belediyeleri işgal edip ,demokrasiyi otokratik bir yönetim anlayışıyla fiili olarak ortadan kaldırmış , biz de cuntacı tarafına geçip zaman içinde çoğunluğu sağlayarak bu örgütü içten bitirelim gibi ulvi bir düşünce mi acaba?
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