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Türk polisi, Türkiye'yi zehir tacirlerinden koruyor! Darbe vuruldu: Türkiye'ye İran'dan gelen araç durduruldu

2023-10-21 18:02:13
Türk polisi, Türkiye'yi zehir tacirlerinden koruyor! Darbe vuruldu: Türkiye'ye İran'dan gelen araç durduruldu

Türkiyenin her köşesinde zehir tacirleri büyük darbe aldı. İl İl NARKOGÜÇ operasyonu ile uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vuruldu.

#1
Foto - Türk polisi, Türkiye'yi zehir tacirlerinden koruyor! Darbe vuruldu: Türkiye'ye İran'dan gelen araç durduruldu

Yıllardır gençlerimizin zehirlenmesini göz göre göre görmemezlikten gelinmesine, 'ne değişti de bir anda uyuşturucu tacirlerine savaş açıldı' soruları ile karşılaşıyoruz. Önemli olan bugün uyuşturucu satıcılarının birer birer yakalanıp, gençlerimizin uyuşturucudan uzak tutulmasıdır. Bugün Türkiyenin her köşesinde zehir tacirleri büyük darbe aldı. İl İl NARKOGÜÇ operasyonu ile uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vuruldu.

#2
Foto - Türk polisi, Türkiye'yi zehir tacirlerinden koruyor! Darbe vuruldu: Türkiye'ye İran'dan gelen araç durduruldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Diyarbakır ve Erzincan'da düzenlenen 'Narkogüç' operasyonlarında büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini, 16 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Foto - Türk polisi, Türkiye'yi zehir tacirlerinden koruyor! Darbe vuruldu: Türkiye'ye İran'dan gelen araç durduruldu

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda, piyasa değeri 58 milyon lira olan 575 kilogram kokain ele geçirildi, 2 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonda ise 775 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen operasyonda da 393,5 kilogram skunk ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda ise 257 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonda, 161 kilogram skunk ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Foto - Türk polisi, Türkiye'yi zehir tacirlerinden koruyor! Darbe vuruldu: Türkiye'ye İran'dan gelen araç durduruldu

Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi ve gümrük muhafaza müdürlüğü ekiplerini tebrik ediyorum. Uyuşturucu suçunu terörle eş değer görüyoruz. Aziz milletimizin destek ve dualarıyla zehir tacirlerinin peşlerindeyiz. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Foto - Türk polisi, Türkiye'yi zehir tacirlerinden koruyor! Darbe vuruldu: Türkiye'ye İran'dan gelen araç durduruldu

Dİiyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında jandarmanın düzenlediği 2 ayrı operasyonda, 783 kilo esrar, 23 bin kök Hint keneviri ve skunk bitkisi ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla, Lice ilçesi Hedik ve Gönen mahalleleri kırsalında operasyon düzenledi. 2 ayrı noktada düzenlenen operasyonda, 783 kilo esrar, 8 bin kök Hint keneviri, 15 bin kök skunk ele geçirildi. Hint keneviri ve skunk bitkileri numune alınmasının ardından imha edildi.

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Foto - Türk polisi, Türkiye'yi zehir tacirlerinden koruyor! Darbe vuruldu: Türkiye'ye İran'dan gelen araç durduruldu

Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ekim'de birbiriyle irtibatlı olan 35 ve 25 plakalı araçların Erzurum'dan yola çıktığını belirledi. İki aracı takibe alan polis, sürücülüğünü F.T.'nin yaptığı 35 plakalı aracı Tercan ilçesinde, Y.E.T.'nin kullandığı 25 plakalı aracı Akyazı uygulama noktasında durdurdu. Akyazı’daki araçta yapılan aramada, çuvallarda 161 kilo 364 gram skunk ele geçirildi, 2 sürücü gözaltına alındı. Piyasa değeri 100 milyon lira olan uyuşturucuyla ilgili B.T.V. ve S.A. ise Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Erzurum'daki uyuşturucu maddenin naklini gerçekleştiren şüphelilerden E.B. de Bingöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yapılan müşterek çalışmayla gözaltına alındı. Firarda olan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak zehir tacirlerine darbe indirmeye devam ediyoruz. Gümrük Muhafaza ekiplerimiz uyuşturucuyla mücadelede ülkemizi hedef alan zehir tacirlerine geçit vermiyor. Güzel vatanımızda uyuşturucuya dur diyen, başarılı operasyonlarına bir yenisini ekleyen çalışma arkadaşlarımı tebrik ederim. Bir kez daha vurguluyoruz; kirli para peşinde olan, toplum sağlığına kasteden karanlık odaklara Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yaşama şansı tanımayacağız" dedi. (DHA)

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