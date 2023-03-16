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Türk öğretmen 200 liraya üretti! Deprem olmadan uyarı veriyor

2023-03-16 10:57:39
Türk öğretmen 200 liraya üretti! Deprem olmadan uyarı veriyor

Diyarbakır’da görev yapan okul öncesi öğretmeni Fatih Korkmaz, 200 lira maliyetli deprem uyarı sistemi geliştirdi.

#1
Foto - Türk öğretmen 200 liraya üretti! Deprem olmadan uyarı veriyor

Diyarbakır’da görev yapan ve çocukluğundan beri teknolojik ürünler üreten 25 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Fatih Korkmaz, buluşlarının içerisine bu kez deprem sensörünü ekledi. Patent başvurusu için hazırlıklara başlayan Korkmaz'ın ürettiği deprem sensörü, depremin şiddetine göre sesli ve ışık sistemiyle uykudan uyandırıyor. Yüksek desibelde sesli olarak uyarı yapan sensör, ışık sistemiyle de işitme engellileri de uyarıyor.

#2
Foto - Türk öğretmen 200 liraya üretti! Deprem olmadan uyarı veriyor

200 TL maliyetle ürettiği sensörün uyuduğu sırada gerçekleşen Hani ilçesindeki artçı depremde başarılı olduğunu belirten Batmanlı öğretmen Fatih Korkmaz, insanlığa faydalı olması için yetkililerden destek beklediğini söyledi. Korkmaz, “Hevesim çocukluğumdan beri gelmekte, 5 yaşında oyuncaklarımı parçalar içerisindeki mekanizmaları incelerdim. Üniversite okuduğum sırada yeteneklerimi keşfetmeye başladım. O zamanlar istediğiniz kıyafete takılan klimalı elbise

#3
Foto - Türk öğretmen 200 liraya üretti! Deprem olmadan uyarı veriyor

prototipi yapmıştım, aradan 3 yıl geçtikten sonra Japonya’da bunun üretildiğini gördüm. Çok şaşırmıştım, onlardan 3 yıl önce ben düşünmüştüm fakat patent almayı bilmiyordum. Bu da beni daha çok tutkum olan bilimin peşine sevk etti" dedi.

#4
Foto - Türk öğretmen 200 liraya üretti! Deprem olmadan uyarı veriyor

Daha sonra patent almasını öğrendiğini ifade eden Korkmaz, "Evimin bir köşesini deney köşesi olarak kullanıyorum, aklıma bir fikir gelince hemen not alarak boş vaktim olduğunda uğraşırım. Bu beni çok mutlu ediyor, insanlığa faydalı bir şey yapmaktan iyi hissediyorum. En son deprem sensörü yaptım. Deprem sırasında Diyarbakır’daydım. İlk geceki depremde içerideydik, duvarlara bakıyordum, gidip geldiğini gördüm. O sırada dışarı çıktıktan sonra keşke bir cihaz olsaydı da uyandırsaydı düşüncesine girdim. Ben bunu depremin 5. günü prototip hale getirdim, daha sonra Hani ilçesindeki depremde bu cihaz sayesinde uyandım" diye konuştu.

#5
Foto - Türk öğretmen 200 liraya üretti! Deprem olmadan uyarı veriyor

Ürettiği cihazın insanlığa kazandırılmasının faydalı olduğunu düşündüğünü aktaran Korkmaz, "Çalışma sistemi üzerinde birkaç devreler var, ses ve ışık sistemi var. Büyük bir ses sistemi, uykuda uyandırma ve çök-kapan-tutun pozisyonuna geçmenizi sağlayabilir. Işık sensörlümüz de var, işitme engellilerin depremi fark etmeleri için bunu taktık. Maliyeti 200 TL bandında oldu. Bunun da diğer projelerim gibi başkaları tarafından üretildiğini izlemek bana acı verir. Yetkililerin destekleri beni mutlu eder. Bununla ilgili patent başvurularında bulundum” şeklinde konuştu.

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