Türk öğretmen 200 liraya üretti! Deprem olmadan uyarı veriyor

Daha sonra patent almasını öğrendiğini ifade eden Korkmaz, "Evimin bir köşesini deney köşesi olarak kullanıyorum, aklıma bir fikir gelince hemen not alarak boş vaktim olduğunda uğraşırım. Bu beni çok mutlu ediyor, insanlığa faydalı bir şey yapmaktan iyi hissediyorum. En son deprem sensörü yaptım. Deprem sırasında Diyarbakır’daydım. İlk geceki depremde içerideydik, duvarlara bakıyordum, gidip geldiğini gördüm. O sırada dışarı çıktıktan sonra keşke bir cihaz olsaydı da uyandırsaydı düşüncesine girdim. Ben bunu depremin 5. günü prototip hale getirdim, daha sonra Hani ilçesindeki depremde bu cihaz sayesinde uyandım" diye konuştu.