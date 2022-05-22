Türk mühendisleri tarafından geliştirildi... Seri üretime hazır

"AKİBA'nın 100 ila 500 kilogram yük taşıma kapasitesiyle iki modeli görücüye çıktı. Robotumuz, alanı üç boyutlu tarama yaparak, etkileşimli ve herhangi bir kazaya mahal vermeden çalışacak şekilde dizayn edildi. Bunun yanında manuel, uzaktan kumandalı da seçenekleri mevcut. Tasarım ve yazılımıyla Türk mühendisliği ürünü. Aktif şekilde kullanılmaya başladı. Testleri bitti, bundan sonraki süreçte uluslararası arenaya çıkacak. Özellikle sanayi sektöründe yük taşımanın insansız ve güvenli şekilde yapılmasını sağlayacak. Maliyeti ve iş kazalarını minimize edecek, verimliliği de artıracak."