Türk mühendisleri 15 yıldır gece gündüz bunun için uğraşıyordu! Öyle bir yöntem buldular ki, ağızlar bir karış açık kaldı! Helal olsun size be

Zeytinyağı üretiminde ortaya çıkan atıkların, bu yeni yöntemle değerlendirilerek ilaç endüstrisinde kullanıldığını belirten Durukan, “Peki şu anda bunlar ne oluyor inanın şu anda bunlar yakılıyor imha ediliyor. Oysa biz insan insana faydalı bir ürün haline getiriyoruz. Sonra bu çekirdekler ne oluyor? Bu çekirdeklerin içerisinde kırılarak embriyosunu alıyoruz. Bunu da ilaç ham maddesi olarak hem yurt içi hem yurt dışına satıyoruz. Bunlar dünyanın aslında en kıymetli maddeleri. Ama şu ana kadar bunlar sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada imha edilip yakılıyordu.” açıklamalarında bulundu. Faruk Durukan, bu yeni yöntemle ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlanacağını ifade ederek, “Allah’ın bu kadar mükemmel yarattığı bir ürünün biz bugüne kadar sadece yağını kullanıyorduk. Diğer tarafları yağdan kalan atıklar atılıyordu. Bu inanın ülke ekonomisinde çok ciddi bir miktar kayıptı” dedi.