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Türk mühendisleri 15 yıldır gece gündüz bunun için uğraşıyordu! Öyle bir yöntem buldular ki, ağızlar bir karış açık kaldı! Helal olsun size be

2023-12-19 14:05:06
Türk mühendisleri 15 yıldır gece gündüz bunun için uğraşıyordu! Öyle bir yöntem buldular ki, ağızlar bir karış açık kaldı! Helal olsun size be

15 yıldır uğraşıyordu, sonunda aradığı yöntemi buldu! Zeytinyağı yaparken artık hiçbir atık çıkmıyor! Zeytinyağı yapımında öyle bir yöntem buldu ki, zeytinin kara suyu bile boşa gitmiyor! Zeytinyağı üretimine çığır açıyor... Edremit ilçesinde faaliyet gösteren AR-GE firmasının sahibi Faruk Durukan, 15 yıl önce başlattığı sıfır atık projesi ile zeytinyağı üretimine çığır açıyor. Geliştirdiği makineler ve benzersiz tekniklerle zeytinyağını sıfır atık ilkesiyle üretmeyi başaran Durukan, artık zeytin çekirdeklerini ilaç üretiminde kullanarak projeyi genişletmeyi başardı.

#1
Foto - Türk mühendisleri 15 yıldır gece gündüz bunun için uğraşıyordu! Öyle bir yöntem buldular ki, ağızlar bir karış açık kaldı! Helal olsun size be

Durukan, projeyi 2008 yılında zeytinyağı üretiminde atıkları en aza indirme hedefiyle başlattıklarını belirterek, “Bu çalışmamız 2008 yılından bugüne kadar devam etmekteydi. Neticeye şu anda ulaşmış durumdayız. Ben 15 yıl önce zeytin meyvesinin yağından, etinden, çekirdeğinden, kara suyundan istifade edilerek hiçbir atık kalmaması üzerine projeye çalışmasına başlamıştım. Bunu başardık” dedi. Faruk Durukan, ürettikleri makinelerin ve tekniklerin tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini vurgulayarak, “Şu anda bütün makinaları kendi imkanlarımızla Türk mühendisleriyle üretildi. Kendimiz ürettik ve üretime de geçtik. Bu çalışmamız evlerde zeytinyağı üretilebilecek bundan sonra. Her bir ev istenirse zeytinyağı fabrikası şeklinde zeytinin en iyi şekilde işleyerek yağını çıkarabilecek. Burada şu anda en kaliteli zeytinyağı üretmiş durumdayız.” şeklinde konuştu.

#2
Foto - Türk mühendisleri 15 yıldır gece gündüz bunun için uğraşıyordu! Öyle bir yöntem buldular ki, ağızlar bir karış açık kaldı! Helal olsun size be

Yeni yöntemle sadece sıfır atık zeytinyağı üretilmediğini, aynı zamanda en kaliteli zeytinyağlarının üretiminin yapıldığına dikkat çeken Durukan, “Halk arasında zeytin sütü dediğimiz sızma dediğimiz zeytinyağını basınç görmeden elde ettiğimiz bir yöntem. Bizim bu çalışmamızda öncelik çekirdekleri ayırarak. Zeytin çekirdeklerini ayırarak uzaklaştırıldıktan sonra zeytin meyvesinden elde ettiğimiz hamurun yağını, su vermeden, ısı vermeden soğuk sıkım olarak elde ediyoruz. Bu aşağı yukarı 4-5 dizyem dediğimiz ve antioksidan değerleri yüksek bir yağ elde etmiş oluyoruz. Daha sonra bu çıkan kalan yağı alındıktan sonra kalanda zeytin ezmesi oluyor. Bunu ister ekmeklere katabilirsiniz, ister tarhana yapabilirsiniz. Börek çörektir, aklınıza gelebilecek her şeyde kullanabilirsiniz. İsterseniz sabah kahvaltılarında zeytin ezmesi olarak da kullanabilirsiniz.” diye konuştu.

#3
Foto - Türk mühendisleri 15 yıldır gece gündüz bunun için uğraşıyordu! Öyle bir yöntem buldular ki, ağızlar bir karış açık kaldı! Helal olsun size be

Zeytinyağı üretiminde ortaya çıkan atıkların, bu yeni yöntemle değerlendirilerek ilaç endüstrisinde kullanıldığını belirten Durukan, “Peki şu anda bunlar ne oluyor inanın şu anda bunlar yakılıyor imha ediliyor. Oysa biz insan insana faydalı bir ürün haline getiriyoruz. Sonra bu çekirdekler ne oluyor? Bu çekirdeklerin içerisinde kırılarak embriyosunu alıyoruz. Bunu da ilaç ham maddesi olarak hem yurt içi hem yurt dışına satıyoruz. Bunlar dünyanın aslında en kıymetli maddeleri. Ama şu ana kadar bunlar sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada imha edilip yakılıyordu.” açıklamalarında bulundu. Faruk Durukan, bu yeni yöntemle ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlanacağını ifade ederek, “Allah’ın bu kadar mükemmel yarattığı bir ürünün biz bugüne kadar sadece yağını kullanıyorduk. Diğer tarafları yağdan kalan atıklar atılıyordu. Bu inanın ülke ekonomisinde çok ciddi bir miktar kayıptı” dedi.

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