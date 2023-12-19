2023-12-19 14:05:06 Türk mühendisleri 15 yıldır gece gündüz bunun için uğraşıyordu! Öyle bir yöntem buldular ki, ağızlar bir karış açık kaldı! Helal olsun size be
15 yıldır uğraşıyordu, sonunda aradığı yöntemi buldu! Zeytinyağı yaparken artık hiçbir atık çıkmıyor! Zeytinyağı yapımında öyle bir yöntem buldu ki, zeytinin kara suyu bile boşa gitmiyor! Zeytinyağı üretimine çığır açıyor... Edremit ilçesinde faaliyet gösteren AR-GE firmasının sahibi Faruk Durukan, 15 yıl önce başlattığı sıfır atık projesi ile zeytinyağı üretimine çığır açıyor. Geliştirdiği makineler ve benzersiz tekniklerle zeytinyağını sıfır atık ilkesiyle üretmeyi başaran Durukan, artık zeytin çekirdeklerini ilaç üretiminde kullanarak projeyi genişletmeyi başardı.