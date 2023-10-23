Türk mühendisinin büyük başarısı! Mucize malzeme “süper grafen” oldu

"Grafen halihazırda mevcut modeli ile neredeyse tüm dünyada farklı sektörlerde kullanılıyor. Eskisinden daha çok üretici var. Üniversitelerde üzerine kürsüler kuruldu ve AR-GE çalışmaları için çok daha büyük fonlar ayrılıyor. Bu çalışmaların başında endüstriye daha hızlı nasıl entegre edilebileceği, nasıl daha etkin kullanılabileceği geliyordu. Bilim dünyasının bu arayışına cevap verebilecek, üründeki bazı handikapları giderecek çözümler üzerinde çalışıyorduk. Yayınlarda adı geçen, grafenin farklı bir formu diyebileceğimiz, grafen üzerinde yeni müdahalelerle farklı bir hal kazandırılmış formu ile bir 'holey grafen' tanımlaması yapıldı. Üzerindeki deliklerle, boşluklarla grafene yeni özellikler kazandırılması amaçlanıyordu ama bu çoğunlukla akademik olarak yayınlarda kalmıştı. Böyle bir ürünün ortaya çıkması arzu ediliyordu. Nanografi olarak ÜR-GE ve AR-GE altyapımızla bu ürün üzerinde bir süredir çalışıyorduk ve akademik yayınlarda 'holey grafen' olarak geçen, bizim 'süper grafen' olarak tanımladığımız bir ürün ortaya çıkardık. Çünkü kabiliyetleri itibariyle bilinen grafene göre çok daha etkin, yetkin performanslarının olduğunu tespit ettik ve bunu bilim dünyasında paylaştık. Elde ettiğimiz verilerle bilinen grafenin çok daha ötesinde, ultra yüksek iletkenlik değerlerine, çok daha geniş yüzey alanına sahip, elektrokimyasal özellikleriyle çok daha yüksek nitelikli bir ürün elde etmiş olduk."