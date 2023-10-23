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Teknoloji-Bilişim
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Türk mühendisinin büyük başarısı! Mucize malzeme "süper grafen" oldu

2023-10-23 11:31:47
Türk mühendisinin büyük başarısı! Mucize malzeme “süper grafen” oldu

Dünyanın en büyük grafen seri üretim tesislerinden birine sahip olan Türk şirketi, malzemenin "süper grafen" olarak adlandırılan daha etkin modelini geliştirdi, seri üretim ve ihracata başladı.

#1
Foto - Türk mühendisinin büyük başarısı! Mucize malzeme "süper grafen" oldu

İleri teknoloji malzemeler alanında faaliyet gösteren Ahlatcı Holding iştiraki Nanografi Nanoteknoloji AŞ, Nobel Ödülü'ne konu olan "mucize malzeme" olarak nitelendirilen grafene yönelik çalışmalarını yeni bir boyuta taşıdı.

#2
Foto - Türk mühendisinin büyük başarısı! Mucize malzeme "süper grafen" oldu

Çelikten 200 kat daha mukavemetli, bakırdan yüzlerce kat daha iletken, bir o kadar esnek ve hafif bir malzeme olan grafeni daha da geliştiren şirket, "süper grafen" elde etti.

#3
Foto - Türk mühendisinin büyük başarısı! Mucize malzeme "süper grafen" oldu

Nanografi İş Geliştirme Direktörü Yunus Emre Deli, 10 yılı aşkın süredir tüm dünyada grafenin en çok konuşulan malzemelerin başında geldiğini söyledi.

#4
Foto - Türk mühendisinin büyük başarısı! Mucize malzeme "süper grafen" oldu

Bu alanda 2011'de çalışmalara başladıklarını, üretim modellerini geliştirerek 2020 başında dünyanın en büyük seri üretim testlerinden birini Ankara'ya kurduklarını anımsatan Deli, üretim yaparken ürün geliştirme çalışmalarının da aralıksız devam ettiğini belirtti.

#5
Foto - Türk mühendisinin büyük başarısı! Mucize malzeme "süper grafen" oldu

Ortaya yeni teknolojik ürünler çıkarmaya başladıklarını vurgulayan Deli, geçen yıl rekabetçi piyasalara sahip onlarca ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti. Deli, "Avrupa, Kuzey Amerika'daki üniversitelere, yüksek teknoloji şirketlerine, ürünlerimizi sağlıyor olduk. Ciromuzun neredeyse yüzde 90'ından fazlası ihracat oldu. Ürettiğimiz ürünlerin müşterileri genellikle yüksek teknoloji üniversiteleri, enstitüleri. Uzay-havacılık da başta olmak üzere savunma sanayisi, elektronik, kimya çalışmalarında dünyanın en önde gelen yüksek teknoloji şirketleri Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ürünleri kullanıyorlar." dedi.

#6
Foto - Türk mühendisinin büyük başarısı! Mucize malzeme "süper grafen" oldu

Nobel Ödülü'yle ödüllendirilen ve bir anda dünyanın gündemine gelen grafene yönelik 10 yılda çok büyük tartışmalar, gelişmeler yaşandığını, malzemenin yeni ürünlerde de kullanılmaya başlandığını anlatan Yunus Emre Deli, şöyle konuştu:

#7
Foto - Türk mühendisinin büyük başarısı! Mucize malzeme "süper grafen" oldu

"Grafen halihazırda mevcut modeli ile neredeyse tüm dünyada farklı sektörlerde kullanılıyor. Eskisinden daha çok üretici var. Üniversitelerde üzerine kürsüler kuruldu ve AR-GE çalışmaları için çok daha büyük fonlar ayrılıyor. Bu çalışmaların başında endüstriye daha hızlı nasıl entegre edilebileceği, nasıl daha etkin kullanılabileceği geliyordu. Bilim dünyasının bu arayışına cevap verebilecek, üründeki bazı handikapları giderecek çözümler üzerinde çalışıyorduk. Yayınlarda adı geçen, grafenin farklı bir formu diyebileceğimiz, grafen üzerinde yeni müdahalelerle farklı bir hal kazandırılmış formu ile bir 'holey grafen' tanımlaması yapıldı. Üzerindeki deliklerle, boşluklarla grafene yeni özellikler kazandırılması amaçlanıyordu ama bu çoğunlukla akademik olarak yayınlarda kalmıştı. Böyle bir ürünün ortaya çıkması arzu ediliyordu. Nanografi olarak ÜR-GE ve AR-GE altyapımızla bu ürün üzerinde bir süredir çalışıyorduk ve akademik yayınlarda 'holey grafen' olarak geçen, bizim 'süper grafen' olarak tanımladığımız bir ürün ortaya çıkardık. Çünkü kabiliyetleri itibariyle bilinen grafene göre çok daha etkin, yetkin performanslarının olduğunu tespit ettik ve bunu bilim dünyasında paylaştık. Elde ettiğimiz verilerle bilinen grafenin çok daha ötesinde, ultra yüksek iletkenlik değerlerine, çok daha geniş yüzey alanına sahip, elektrokimyasal özellikleriyle çok daha yüksek nitelikli bir ürün elde etmiş olduk."

#8
Foto - Türk mühendisinin büyük başarısı! Mucize malzeme "süper grafen" oldu

Grafenin bu yeni formunun mevcut grafenden neredeyse 3 kat daha yüksek iletkenlik değerine sahip olduğuna dikkati çeken Yunus Emre Deli, iletkenlik performansının 16 bin 500 mikrosiemens değerine kadar çıktığını bildirdi.

#9
Foto - Türk mühendisinin büyük başarısı! Mucize malzeme "süper grafen" oldu

#10
Foto - Türk mühendisinin büyük başarısı! Mucize malzeme "süper grafen" oldu

#11
Foto - Türk mühendisinin büyük başarısı! Mucize malzeme "süper grafen" oldu

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