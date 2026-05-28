  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İnat uğruna otoyolun arasında kalmıştı! “Asla satmam” diyen sahibi evini öyle bir sebepten terk etti ki... Neler oluyor böyle? Altın fiyatlarını görenler gözlerine inanamadı Türkiye’yi sallayacak kulis: Özgür Özel’e yeni parti için teklifler gitti! Masada üç seçenek var Aziz Yıldırım’ın anlaştığı golcü belli oldu! Efsane forvet gümbür gümbür geri geliyor Sözde “tövbekar” Şeyma Subaşı işin iyice suyunu çıkardı: Rezilliğine İslam’ı da alet etti Herkes ne olacağını merak ediyordu! Galatasaray’dan flaş Osimhen kararı Brent petrolün varil fiyatı yeni güne yükselişle başladı Türk malına İngiliz kumpası! Zoru görünce, paşa paşa geri adım attılar İki farklı aracı kaynak yapıp satmaya çalıştılar! Planları böyle bozuldu TRT’nin 15 Temmuz dizisinde sürpriz gelişme: İşte Hakan Fidan’ı oynayacak ünlü isim
Gündem
4
Yeniakit Publisher
Türk malına İngiliz kumpası! Zoru görünce, paşa paşa geri adım attılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk malına İngiliz kumpası! Zoru görünce, paşa paşa geri adım attılar

Karsan'ın otonom aracı için, 'İlk görevinde kaza görevinde kaza yaptı' başlığı atan İngiliz Reuters, başlığa tramvayı ekledi. Ancak çarpanın tramvay olduğunu yine gizledi.

#1
Foto - Türk malına İngiliz kumpası! Zoru görünce, paşa paşa geri adım attılar

İsveç Göteborg şehrinde kullanıma giren ve yerli üreticimiz Karsan tarafından üretilen e-ATAK sürücüsüz yolcu otobüsüne, 25 Mayıs 2026 günü, arkasında seyreden tramvay çarptı. Reuters kazayı "Türkiye'nin Karsan otonom otobüsü İsveç'te hizmetin ilk gününde kaza yaptı/çarptı" başlığıyla yayınlayarak algı yapmaya kalktı.

#2
Foto - Türk malına İngiliz kumpası! Zoru görünce, paşa paşa geri adım attılar

Sosyal platformlarda, özellikle X üzerinde habere tepkiler çığ gibi yükseldi. Reuters'ın X gönderisinin altına kullanıcılar tarafından "Haber başlığının aksine, kazaya arkadan gelen bir tramvayın otobüse kusurlu şekilde çarpması neden olmuştur" şeklinde topluluk notu düşüldü.

#3
Foto - Türk malına İngiliz kumpası! Zoru görünce, paşa paşa geri adım attılar

Tepkilerin ardından Reuters geri adım attı. Söz konusu haberin 'Türkiye'nin Karsan otonom otobüsü İsveç'te hizmetin ilk gününde kaza yaptı/çarptı' başlığı, eklenen 'Bir tramvayla çarpıştı' ifadesiyle düzeltildi. Kaynak: Akşam Gazetesi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şaşırdık mı? Kızıl Soros'a ödül
Gündem

Şaşırdık mı? Kızıl Soros'a ödül

İsveç merkezli Gilel Storch Ödülü, halkın oylarıyla seçilen dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hü..
Norveç için büyük utanç! O ülkenin koruması altına girecek
Dünya

Norveç için büyük utanç! O ülkenin koruması altına girecek

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, ülkesi adına büyük utancı açıkladı. Stoere, Norveç'in Fransa'nın nükleer koruması altına gireceğini duyu..
Dev şirketin değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı
Ekonomi

Dev şirketin değeri 1 trilyon doların üzerine çıktı

Bugün hisseleri yüzde 19'dan fazla artış gösteren çip şirketi Micron Technology'nin piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı...
Özgür Özel için TOMA'ya zarar veren şahıs İmam Hatip Müdür Yardımcısı çıktı!
Gündem

Özgür Özel için TOMA'ya zarar veren şahıs İmam Hatip Müdür Yardımcısı çıktı!

İzmir'de Özgür Özel'e destek eylemi sırasında TOMA'nın üzerine çıkarak araca zarar veren Deniz Yolçu tutuklandı. Şahsın, İstanbul'da bir kız..
Cebimizdeki Mossad!
Teknoloji

Cebimizdeki Mossad!

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17emodellerinde kullanılan kritik çip teknolojilerinin ardındaki karanlık sır gün yüzüne çıktı. ..
PKK’dan hadsiz CHP ve İran açıklaması: Özgür Özel ‘Kürt’ dediği için hedefte! İran’da Türkiye’nin istediği olmayacak
Gündem

PKK’dan hadsiz CHP ve İran açıklaması: Özgür Özel ‘Kürt’ dediği için hedefte! İran’da Türkiye’nin istediği olmayacak

Terör örgütü PKK’nın elebaşılarından Duran Kalkan, yolsuzluğun merkez üssü haline gelen CHP’ye yapılan operasyonları eleştirdiği konuşmasınd..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23