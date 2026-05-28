Türk malına İngiliz kumpası! Zoru görünce, paşa paşa geri adım attılar
Karsan'ın otonom aracı için, 'İlk görevinde kaza görevinde kaza yaptı' başlığı atan İngiliz Reuters, başlığa tramvayı ekledi. Ancak çarpanın tramvay olduğunu yine gizledi.
İsveç Göteborg şehrinde kullanıma giren ve yerli üreticimiz Karsan tarafından üretilen e-ATAK sürücüsüz yolcu otobüsüne, 25 Mayıs 2026 günü, arkasında seyreden tramvay çarptı. Reuters kazayı "Türkiye'nin Karsan otonom otobüsü İsveç'te hizmetin ilk gününde kaza yaptı/çarptı" başlığıyla yayınlayarak algı yapmaya kalktı.
Sosyal platformlarda, özellikle X üzerinde habere tepkiler çığ gibi yükseldi. Reuters'ın X gönderisinin altına kullanıcılar tarafından "Haber başlığının aksine, kazaya arkadan gelen bir tramvayın otobüse kusurlu şekilde çarpması neden olmuştur" şeklinde topluluk notu düşüldü.
Tepkilerin ardından Reuters geri adım attı. Söz konusu haberin 'Türkiye'nin Karsan otonom otobüsü İsveç'te hizmetin ilk gününde kaza yaptı/çarptı' başlığı, eklenen 'Bir tramvayla çarpıştı' ifadesiyle düzeltildi. Kaynak: Akşam Gazetesi
