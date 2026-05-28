Trump’ın hakkı bıçaktı, ama… Kesilmekten son anda kurtuldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bangladeş’te sarı kakülü nedeniyle “Donald Trump” adıyla tanınan albino manda, Kurban Bayramı öncesinde gördüğü yoğun ilgi sayesinde kesilmekten son anda kurtuldu.

Bangladeş’te sarı kakülü nedeniyle “Donald Trump” lakabı verilen albino bir manda, Kurban Bayramı öncesinde son anda kesilmekten kurtarıldı. Yetkililer, artan kamuoyu ilgisi ve güvenlik endişeleri nedeniyle hayvanın kurban edilmesine izin verilmediğini açıkladı.

Yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki manda, kesim için satılmıştı. Ancak bayram öncesinde hayvana yönelik yoğun ilginin ardından yetkililer devreye girdi.

İçişleri Bakanı Salahuddin Ahmed’in talimatıyla mandanın kesilmemesine karar verildi. Hayvanı satın alan kişiye ücretinin geri ödeneceği ve mandanın başkent Dakka’daki ulusal hayvanat bahçesine götürüleceği açıklandı.

Bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, “Son anda güvenlik endişeleri ve olağan dışı kamuoyu ilgisi nedeniyle mandanın kurban edilmemesine karar verildi.” dedi.

"DONALD TRUMP" İSMİNİ NASIL ALDI? Sıradan bir kurbanlık alışverişi olarak başlayan süreç, mandaya ait görüntülerin sosyal medyada viral olmasının ardından ülke çapında merak konusu haline geldi.

Ziyaretçiler, hayvanın sarı kakülünü ve sakin tavırlarını görmek için çiftliğe akın etti. Mandanın sahibi Ziauddin Mridha, “Donald Trump” isminin benzerliği fark eden küçük kardeşi tarafından verildiğini söyledi.

NADİR GÖRÜLEN ALBİNO BİR MANDA Mridha, mandanın alışılmadık derecede sakin olduğunu ve sık beslenme ile düzenli banyo gibi özel bakım gerektirdiğini ifade etti.

Bangladeş’te çoğu büyükbaş hayvan koyu renkli olduğu için albino mandalar oldukça nadir görülüyor. Ancak hayvanın hayatını kurtaranın muhtemelen sıra dışı görünüşünden çok aldığı lakap olduğu değerlendiriliyor.

