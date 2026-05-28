CHP’de “haram araç” tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince WhatsApp grubu apar topar kapatıldı
CHP Genel Merkezi önüne çekilen araçların üzerine bırakılan “Haram parayla alınmıştır” notu parti içinde krize sebep oldu. Araçların geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kullanıldığının ortaya çıkması sonrası CHP’li vekillerin bulunduğu WhatsApp grubunda sert tartışma çıktı. Mahmut Tanal ile Kılıçdaroğlu’na yakın isimler arasında başlayan polemik küfürleşmeye dönüşünce grup apar topar yorumlara kapatıldı.