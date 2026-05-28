CHP’de "haram araç" tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince WhatsApp grubu apar topar kapatıldı
Haber Merkezi

CHP Genel Merkezi önüne çekilen araçların üzerine bırakılan “Haram parayla alınmıştır” notu parti içinde krize sebep oldu. Araçların geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kullanıldığının ortaya çıkması sonrası CHP’li vekillerin bulunduğu WhatsApp grubunda sert tartışma çıktı. Mahmut Tanal ile Kılıçdaroğlu’na yakın isimler arasında başlayan polemik küfürleşmeye dönüşünce grup apar topar yorumlara kapatıldı.

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan gerilim her geçen gün büyüyor. Son kriz ise CHP Genel Merkezi önüne çekilen iki lüks otomobil nedeniyle patlak verdi.

Araçların üzerine bırakılan “Haram parayla alınmıştır” notu parti içinde büyük tartışma yaratırken, CHP’li milletvekilleri arasında sert polemik yaşandı.

CHP Genel Merkezi önüne getirilen iki lüks aracın üzerine “Haram parayla alınmıştır” yazılı not bırakıldı. Araçlardan birinin plakasına suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş’ın, diğerine ise tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın adının yazıldığı görüldü.

Yaşanan olay kısa sürede parti içinde büyük yankı uyandırdı.

Sözcü'de yer alan habere göre araçların CHP’nin parasıyla otomobil bayisinden satın alındığının ve araçlardan birinin geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu’nun makam aracı olarak kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanı Atakan Sönmez açıklama yaptı. Sönmez, söz konusu araçların “sembolik” olarak CHP Genel Merkezi önüne yerleştirildiğini söyledi.

Yaşanan gelişmeler sonrası CHP’nin milletvekili WhatsApp grubunda tansiyon yükseldi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ın, grup içerisinde Kılıçdaroğlu ve ekibini hedef alan sert ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Tanal’ın mesajlarına CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ile Kılıçdaroğlu’na yakın bazı milletvekilleri yanıt verdi. İddiaya göre taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek karşılıklı küfürleşmeye dönüştü. Gerginliğin kontrolden çıkmasının ardından CHP milletvekillerinin bulunduğu WhatsApp grubunun yorumlara kapatıldığı öğrenildi.

Yaşanan kriz sonrası hem Özgür Özel’e yakın isimlerin hem de Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren milletvekillerinin kendi aralarında ayrı WhatsApp grupları kurduğu belirtildi. Parti kulislerinde, CHP içerisindeki ayrışmanın artık milletvekilleri arasındaki iletişime de doğrudan yansıdığı yorumları yapılıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün yaptığı açıklamada, kurultayın ancak Yargıtay’ın temyiz incelemesinin ardından yapılabileceğini söylemesi parti içindeki tartışmaları daha da alevlendirdi. CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası başlayan liderlik krizi ve karşılıklı açıklamaların önümüzdeki günlerde daha da sertleşebileceği değerlendiriliyor.

Yorumlar

Vatandas

2 lüks otomobil dediğiniz mercedes vito minibüs.mod3lle4ine göre ortalama 1.5 milyon tanesi.bir fiat parasi.bunun neresi lüks,bugun ortalama bir vatandaşının bindiği aracın fiyati daha pahalı belki.

Davetçi

Haram parayı savunuyorsun yani
