Özgür Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: "Çok ıslandın, sağlığına dikkat et" uyarısı herkesi ters köşe yaptı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Özgür Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: "Çok ıslandın, sağlığına dikkat et" uyarısı herkesi ters köşe yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı. Son günlerde yoğun miting ve saha programlarıyla gündemde olan Özel, birçok siyasi liderin kendisini arayarak destek verdiğini söyledi. Bahçeli’nin “Hiç durmuyorsun, çok ıslandın, sağlığınıza dikkat edin” dediğini aktaran Özel, görüşmenin yalnızca bayram tebriği ve iyi niyet mesajları içerdiğini belirterek, “Gayet nazik bir telefondu” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Son günlerde CHP’nin hem siyasi operasyon iddiaları hem de belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle yoğun bir gündemden geçtiğini belirten Özel, birçok siyasi parti liderinin kendisini arayarak destek verdiğini söyledi.

CHP son haftalarda hem meydan mitingleri hem de bazı belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle siyasetin en hareketli partilerinden biri haline geldi. Özellikle İzmir, Manisa ve İstanbul’da düzenlenen programlara katılan Özgür Özel’in yoğun temposu dikkat çekiyor.

Parti kaynakları, Özel’in son dönemde neredeyse her gün farklı bir şehirde program yaptığını, belediyelere yönelik operasyonlar ve erken seçim tartışmaları nedeniyle saha çalışmalarını artırdığını belirtiyor. Siyasi partilerden gelen destek telefonlarına değinen Özel, “Büyük bir dayanışma gösteriyor siyasi partiler. Çok sayıda lider arıyor, destek veriyor. Bu çok kıymetli” ifadelerini kullandı. Özel, özellikle son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından farklı siyasi partilerden genel başkanların kendisini aradığını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesinin ayrıntılarını da paylaşan Özel, görüşmenin oldukça samimi geçtiğini anlattı. Özel, “Devlet Bey, ‘Özgür Bey, genel başkanım’ dedi. Sonra da ‘Hiç durmuyorsun’ dedi. Önce İzmir’i sonra Manisa’yı takip ettiğini söyledi. ‘Çok ıslandın, sağlığınıza dikkat edin’ dedi” ifadelerini kullandı.

Bahçeli ile görüşmesinde siyasi gündeme ilişkin özel bir başlığın konuşulmadığını belirten Özel, “Bayram tebriği dışında herhangi bir şey söylemedi. Gayet nazik bir telefondu” dedi.

Siyasette zaman zaman sert polemikler yaşansa da Bahçeli ile Özel arasındaki bu diyalog Ankara kulislerinde dikkat çekti. Özellikle son dönemde CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Cumhur İttifakı cephesinden gelen bu telefon görüşmesi siyasi çevrelerde “nezaket teması” olarak yorumlandı.

