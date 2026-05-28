Özgür Özel, Bahçeli ile telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı: “Çok ıslandın, sağlığına dikkat et” uyarısı herkesi ters köşe yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesinin detaylarını açıkladı. Son günlerde yoğun miting ve saha programlarıyla gündemde olan Özel, birçok siyasi liderin kendisini arayarak destek verdiğini söyledi. Bahçeli’nin “Hiç durmuyorsun, çok ıslandın, sağlığınıza dikkat edin” dediğini aktaran Özel, görüşmenin yalnızca bayram tebriği ve iyi niyet mesajları içerdiğini belirterek, “Gayet nazik bir telefondu” ifadelerini kullandı.