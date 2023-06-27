Türk lastik devinden flaş karar! Üretim durduruldu

Brisa, Türkiye’nin dört bir yanında 900’e yakın satış ve satış sonrası servis ağı ile hizmet vermektedir. Brisa ürünleri ayrıca Renault, Toyota, Ford, Fiat, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, BMC, Temsa, Isuzu, Otokar, Karsan, Türk Traktör ve MAN gibi otomotiv üreticilerince de orijinal ekipman olarak kullanılmaktadır.