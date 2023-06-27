2023-06-27 08:16:09 Türk lastik devinden flaş karar! Üretim durduruldu
Avrupa'nın ne büyük yedinci lastik üreticisi konumunda olan Brisa, üretime ara verme kararı aldı.
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Avrupa'nın ne büyük yedinci lastik üreticisi konumunda olan Brisa, üretime ara verme kararı aldı.
Patronların Dünyası sitesinde yer alan habere göre, Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin İzmit fabrikasında üretime geçici olarak ara verildiğini duyurdu.
1974 yılında kurulan şirket, 1978 yılında Lassa markası altında lastik üretmeye başlamıştır. Brisa, dünyada lastik sektöründe yaşanan gelişmelere paralel olarak 1988 yılında Sabancı Holding ile Bridgestone Corporation arasında gerçekleşen ortaklık sonucunda bugünkü adını almıştır.
1990'lı yıllarda büyüme ivmesi yakalayan Brisa, 1993 yılında ilk Ulusal Kalite Ödülü’nü kazanmıştır. 1996 yılında ise “iş mükemmelliği” konusunda Avrupa Kalite Büyük Ödülü’nü kazanan ilk Türk şirketi olmuştur.
Bugün Avrupa’nın yedinci büyük lastik üreticisi konumunda olan Brisa, İzmit’te bulunan 361.000 m²'lik kapalı alana sahip üretim tesislerinde, Bridgestone ve Lassa markalarıyla otomobil, hafif ticari araç, otobüs, kamyon, traktör, iş makineleri için, emniyet 600’ü aşkın çeşitte lastik üretimi gerçekleşmektedir.
2018 yılında Aksaray'da hizmete giren ikinci üretim tesisi ise tam kapasiteyle 4.2 milyon adet lastik üretimi ve 700 kişilik istihdam sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Brisa, Türkiye’nin dört bir yanında 900’e yakın satış ve satış sonrası servis ağı ile hizmet vermektedir. Brisa ürünleri ayrıca Renault, Toyota, Ford, Fiat, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, BMC, Temsa, Isuzu, Otokar, Karsan, Türk Traktör ve MAN gibi otomotiv üreticilerince de orijinal ekipman olarak kullanılmaktadır.
Yerel haber sitesi Kocaelikoz’daki habere göre Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, planlı rutin bakım duruşu sebebiyle, İzmit fabrikada 26.06.2023 Pazartesi günü (Bugün) saat 23.59’dan 08.07.2023 Cumartesi günü Saat 23.59’a kadar üretime ara verileceği kaydedildi.
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