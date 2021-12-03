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Dünya
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Türk işletmeciler de var! Pakistan'da yemek festivali

2021-12-03 19:05:40
Türk işletmeciler de var! Pakistan'da yemek festivali

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 3 gün sürecek yemek festivali başladı.

#1
Foto - Cinnah Kongre Merkezi'nin açık alanında düzenlenen festivale şehir genelindeki 100'ün üzerinde kafe ve restoran katıldı.

Cinnah Kongre Merkezi'nin açık alanında düzenlenen festivale şehir genelindeki 100'ün üzerinde kafe ve restoran katıldı.

#2
Foto - Ünlü şarkıcıların konser de vereceği festivalde işletmeciler, dünyanın çeşitli mutfaklarından lezzetleri katılımcılar için hazırladı.

Ünlü şarkıcıların konser de vereceği festivalde işletmeciler, dünyanın çeşitli mutfaklarından lezzetleri katılımcılar için hazırladı.

#3
Foto - Festivalde İslamabad'daki Türk işletmeciler de hazır bulundu.

Festivalde İslamabad'daki Türk işletmeciler de hazır bulundu.

#4
Foto - Hasene Gıda Limited Şirketi Başkanı Mükremin Karpuzcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistanlılara poğaça, açma, Türk döneri ve baklavasını tanıttıklarını belirterek, talepten memnun olduklarını söyledi.

Hasene Gıda Limited Şirketi Başkanı Mükremin Karpuzcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistanlılara poğaça, açma, Türk döneri ve baklavasını tanıttıklarını belirterek, talepten memnun olduklarını söyledi.

#5
Foto - Bugün başlayan festivalin 5 Aralık'ta sona ermesi bekleniyor.

Bugün başlayan festivalin 5 Aralık'ta sona ermesi bekleniyor.

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