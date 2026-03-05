Binlerce kişi mağduriyet yaşıyordu! Türkiye'nin inşaat devi iflastan kurtuldu

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve bağlı ortaklığımız Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. hakkında İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde görülmekte olan 2025/499 Esas sayılı konkordato talepli dava kapsamında Mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda;Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız hakkında daha önce verilmiş bulunan kesin mühlet kararının kaldırılmasına ve konkordato taleplerinin reddine karar verilmiştir.Mahkeme ayrıca, iflas şartlarının oluşmadığına hükmederek iflas kararı verilmesine yer olmadığına, dava kapsamında uygulanmakta olan tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiserlerinin görevine son verilmesine karar vermiştir.