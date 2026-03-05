Binlerce kişi mağduriyet yaşıyordu! Türkiye'nin inşaat devi iflastan kurtuldu
Esenyurt'ta uzun süredir binlerce dairelik projeyi bitiremeyen Yeşil GYO'nun aylardır süren konkordato süreci resmen sonlandı. Şirketle ilgili yeni karar alındı.
Esenyurt'ta uzun süredir binlerce dairelik projeyi bitiremeyen Yeşil GYO'nun aylardır süren konkordato süreci resmen sonlandı. Şirketle ilgili yeni karar alındı.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre,Yeşil GYO bugün devam etmekte olan konkordato süreciyle ilgili yeni bir KAP bildiriminde bulundu. Bildirimde Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yeşil GYO) ve bağlı ortaklığı Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. hakkında verilen tüm konkordato mühlet kararlarının kaldırıldığı ve şirketlerin iflası için şartların oluşmadığına hükmedildiği ifade edildi.
Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve bağlı ortaklığımız Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. hakkında İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde görülmekte olan 2025/499 Esas sayılı konkordato talepli dava kapsamında Mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda;Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız hakkında daha önce verilmiş bulunan kesin mühlet kararının kaldırılmasına ve konkordato taleplerinin reddine karar verilmiştir.Mahkeme ayrıca, iflas şartlarının oluşmadığına hükmederek iflas kararı verilmesine yer olmadığına, dava kapsamında uygulanmakta olan tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiserlerinin görevine son verilmesine karar vermiştir.
Gerekçeli kararın taraf vekillerine tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf kanun yolu açık tutulmuştur.Şirketimizin faaliyetleri kesintisiz şekilde devam etmekte olup, sürece ilişkin gelişmeler olması halinde kamuoyu ve yatırımcılarımız ayrıca bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Yeşil GYO ve bağlı ortaklığı Yeşil Global İnşaat, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunmuştu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 10 Haziran 2025’te şirketler için üç aylık geçici mühlet kararı vermiş, daha sonra bu süre 7 Kasım 2025’e kadar iki ay uzatılmıştı.
Şirketin konkordato başvurusunun arkasında özellikle Esenyurt’taki Innovia 4 projesi nedeniyle yaşanan sorunlar bulunuyordu. Projede daire satın almasına rağmen teslim alamadığını belirten çok sayıda hak sahibi şirket aleyhine dava açmıştı.
Bu mağdurlar arasında eski milli futbolcu Ümit Davala’nın eşi Başak Şahin Davala da yer alıyordu. Davala’nın yaklaşık 12 yıl önce projeden daire aldığı ancak teslim alamadığı gerekçesiyle hukuki süreç başlattığı ve icra takibi dahil çeşitli adımlar attığı belirtilmişti. Innovia 4 projesinde yaklaşık 6 bin 500 daire bulunduğu ve projede çok sayıda hak sahibinin mağduriyet yaşadığı biliniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23