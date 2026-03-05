  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Portakal benekli lagos' tezgaha çıktı Hindistan'dan geldi baş köşeye kuruldu Ajanslar son dakika koduyla servis ediyor! Katar F-15’leri, İran uçaklarını hedefe iki dakika kala keklik gibi avladı Büyük alçaklık! ABD'den İran'daki okul katliamına göz boyamak için soruşturma Koca İslam dünyası, bir ABD’li asker kadar olamadı! Cesur yürek, Müslümanların sustuğu yerde kolunu feda etti ‘Fırkateynimiz batırıldı’ dedi ve ekledi: Düşman buna pişman olacak! Binlerce kişi mağduriyet yaşıyordu! Türkiye'nin inşaat devi iflastan kurtuldu İran’a destek, ABD ve İsrail’e gözdağı vermişti! Kuzey Kore lideri yeni füzenin testini yaptı Fenerbahçe Galatasaray'ı istiyor: 1 haftada 2 kez yenelim bitsin Bakın en yüksek ücret hangi ilde! Mevsimlik tarım işçilerinin yevmiyeleri belli oldu Sahur öğünü atlanmamalı: Ramazan ayında baş ağrısını önlemenin yolları
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Binlerce kişi mağduriyet yaşıyordu! Türkiye'nin inşaat devi iflastan kurtuldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Binlerce kişi mağduriyet yaşıyordu! Türkiye'nin inşaat devi iflastan kurtuldu

Esenyurt'ta uzun süredir binlerce dairelik projeyi bitiremeyen Yeşil GYO'nun aylardır süren konkordato süreci resmen sonlandı. Şirketle ilgili yeni karar alındı.

1
#1
Foto - Binlerce kişi mağduriyet yaşıyordu! Türkiye'nin inşaat devi iflastan kurtuldu

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre,Yeşil GYO bugün devam etmekte olan konkordato süreciyle ilgili yeni bir KAP bildiriminde bulundu. Bildirimde Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yeşil GYO) ve bağlı ortaklığı Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. hakkında verilen tüm konkordato mühlet kararlarının kaldırıldığı ve şirketlerin iflası için şartların oluşmadığına hükmedildiği ifade edildi.

#2
Foto - Binlerce kişi mağduriyet yaşıyordu! Türkiye'nin inşaat devi iflastan kurtuldu

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve bağlı ortaklığımız Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. hakkında İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde görülmekte olan 2025/499 Esas sayılı konkordato talepli dava kapsamında Mahkeme tarafından yapılan yargılama sonucunda;Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız hakkında daha önce verilmiş bulunan kesin mühlet kararının kaldırılmasına ve konkordato taleplerinin reddine karar verilmiştir.Mahkeme ayrıca, iflas şartlarının oluşmadığına hükmederek iflas kararı verilmesine yer olmadığına, dava kapsamında uygulanmakta olan tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve konkordato komiserlerinin görevine son verilmesine karar vermiştir.

#3
Foto - Binlerce kişi mağduriyet yaşıyordu! Türkiye'nin inşaat devi iflastan kurtuldu

Gerekçeli kararın taraf vekillerine tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf kanun yolu açık tutulmuştur.Şirketimizin faaliyetleri kesintisiz şekilde devam etmekte olup, sürece ilişkin gelişmeler olması halinde kamuoyu ve yatırımcılarımız ayrıca bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

#4
Foto - Binlerce kişi mağduriyet yaşıyordu! Türkiye'nin inşaat devi iflastan kurtuldu

Yeşil GYO ve bağlı ortaklığı Yeşil Global İnşaat, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunmuştu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 10 Haziran 2025’te şirketler için üç aylık geçici mühlet kararı vermiş, daha sonra bu süre 7 Kasım 2025’e kadar iki ay uzatılmıştı.

#5
Foto - Binlerce kişi mağduriyet yaşıyordu! Türkiye'nin inşaat devi iflastan kurtuldu

Şirketin konkordato başvurusunun arkasında özellikle Esenyurt’taki Innovia 4 projesi nedeniyle yaşanan sorunlar bulunuyordu. Projede daire satın almasına rağmen teslim alamadığını belirten çok sayıda hak sahibi şirket aleyhine dava açmıştı.

#6
Foto - Binlerce kişi mağduriyet yaşıyordu! Türkiye'nin inşaat devi iflastan kurtuldu

Bu mağdurlar arasında eski milli futbolcu Ümit Davala’nın eşi Başak Şahin Davala da yer alıyordu. Davala’nın yaklaşık 12 yıl önce projeden daire aldığı ancak teslim alamadığı gerekçesiyle hukuki süreç başlattığı ve icra takibi dahil çeşitli adımlar attığı belirtilmişti. Innovia 4 projesinde yaklaşık 6 bin 500 daire bulunduğu ve projede çok sayıda hak sahibinin mağduriyet yaşadığı biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti
Gündem

İran'dan İsrail ve ABD'ye şaşırtan tuzak! Beş dolarlık boya beş milyon dolarlık füzeden etti

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı operasyonlarda, Tahran yönetiminin savaş tarihine geçecek ilginç bir "aldatma" taktiği kullandığ..
Müstafi Amiral Cihat Yaycı'dan Arap dünyasına zehir zemberek sözler! Türkiye öyle bir teklif yaptı ki...
Gündem

Müstafi Amiral Cihat Yaycı'dan Arap dünyasına zehir zemberek sözler! Türkiye öyle bir teklif yaptı ki...

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü vahşi soykırımı durduracak asıl gücün İslam dünyasının elinde olduğunu ..
Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!
Gündem

Siyonist rejimin sözcüsü İsrailli kadın asker canlı yayında kafasına sıktı!

İşgalci israil ordusunun sözcülüğünü yapan kadın, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında itiraf dolu açıklamaların ardından tabancayı ..
Bir siz eksikdiniz! Savaş gemisi gönderiyorlar
Dünya

Bir siz eksikdiniz! Savaş gemisi gönderiyorlar

Hollanda hükümeti, İran kaynaklı saldırı risklerinin arttığı bir dönemde hava savunma ve komuta firkateyni Zr.Ms. Evertsen’i Doğu Akdeniz’e ..
Küresel zorbalara tarihi tokat: İran, katil İsrail’in savaş uçağı F-15’i böyle düşürdü
Dünya

Küresel zorbalara tarihi tokat: İran, katil İsrail’in savaş uçağı F-15’i böyle düşürdü

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren terör devleti İsrail ve onun hamisi, küresel zorba ABD, İran’ın sert kayasına çarptı; hain saldırıların bede..
Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı
Gündem

Hint Okyanusu'nda kötü son! İran'ın en değerli gemisi batırıldı

Sri Lanka açıklarında imdat çağrısı yapan İran savaş gemisi IRIS Dena’nın Hint Okyanusu’nun derinliklerine gömüldüğü resmen teyit edildi. Ga..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23