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Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

2024-08-29 18:02:36
Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

Aksungur insansız hava aracı bir saldırı sonrası düşürüldü. Saldırı sonrası Türk İHA'sını vuran ülkenin kim olduğu ortaya çıktı.

#1
Foto - Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

TRHaber'de yer alan habere göre, Amerikan destekli terör örgütlerinin cirit attığı Irak topraklarında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir saldırı gerçekleşti. Saldırının adresi bu kez kadim Türk şehri Kerkük oldu.

#2
Foto - Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

Bölgede operasyon yürütmekte olan TSK'ya ait AKSUNGUR SİHA hava savunma füzesiyle vurularak alevler içinde yere çakıldı.

#3
Foto - Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

Sabah saatlerinde meydana gelen olay sonrası gözler, bir süredir Amerikan ordusundan hava savunma sistemleri edinmekte olan PKK/YPG'ye çevrilmişti. PKK/YPG aynı zamanda İran'dan edindiği hava-hava özellikli füzelerle Türk SİHA'larına saldırılarda bulunuyordu.

#4
Foto - Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

ABD ordusu ise İsrail'e destek olmak ve İran'a gözdağı vermek için 10'u aşkın F-22 uçağını geçtiğimiz günlerde Ortadoğu'daki üslere taşımıştı. Kerkük'te AKSUNGUR'a yönelik saldırının bir Amerikan uçağı tarafından yapılmış olma ihtimali gündemdeyken Iraklı bir Tuğgeneralin panik içinde yaptığı açıklama dikkat çekti.

#5
Foto - Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

AKSUNGUR'a yönelik saldırı konusunda Bağdat'tan gelen ilk mesaj kafaları karıştırdı. Irak Kuzey Bölge Hava Savunma Komutan Yardımcısı Abdülselam Hammud Ramazan, 'Irak hava sahasını ihlal eden' AKSUNGUR'u kendilerinin düşürdüğünü ileri sürdü.

#6
Foto - Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

Basına yaptığı açıklamada oldukça heyecanlı olduğu görülen Tuğgeneral Ramazan, Süleymaniye yönünden Kerkük semalarına gelen Türk SİHA'sını 'Hava Savunma Kuvvetleri Komutanının onayıyla vurduklarını' ileri sürdü. Panik içindeki Ramazan şunları söyledi:

#7
Foto - Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

"Süleymaniye tarafından Irak hava sahasını ihlal eden Türk SİHA'sını düşürdük. İHA'yı Hava Savunma Komutanımızın emriyle, silahlarımızla düşürdük. Bu Türk SİHA'sı Irak hava sahamızı ihlal etti. Süleymaniye tarafından Çimen üstüne geldi. Kerkük'teki Çimen bölgesine saldırılar yaptı bu SİHA..."

#8
Foto - Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

Sözkonusu açıklama, Irak yönetimindeki kırılganlığı bir kez daha gözler önüne serdi. AKSUNGUR'un hangi hava savunma sistemiyle vurulduğu konusunda detay vermeyen Ramazan, Türkiye-Irak ilişkilerini dinamitlemeye yönelik hamlenin Irak ordusundan geldiğini ifşa etti.

#9
Foto - Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

Bu açıklamadan birkaç saat sonra AKSUNGUR'u vuran hava savunma füzesinin ateşlendiği görüntü de yayınlandı. Görüntülerde Irak ordusu envanterinde bulunan Rus yapımı Pantsir hava savunma sisteminden ateşlenen füze net bir şekilde görülüyor.

#10
Foto - Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

ABD destekli terör örgütlerine karşı Ankara-Bağdat hattında gelişen işbirliğini baltalamaya yönelik provokasyona perde arkasında kimlerin imza attığı merak konusu oldu.

#11
Foto - Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

Amerikan Merkez Komutanlığı (CENTCOM), 5 Ekim 2023 günü Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına açık bir saldırıda bulunmuş ve Suriye kuzeyindeki Tel Temr yakınlarında silahlı insansız hava aracı ANKA'yı F-16'dan ateşlenen bir füzeyle düşürmüştü.

#12
Foto - Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

AKSUNGUR'un düşürüldüğü Kerkük, Suriye'de PKK/YPG ile ittifak kuran ve Süleymaniye kentinde örgüt için çok sayıda dron atölyesi ve eğitim tesisi tahsis eden KYB tarafından yönetiliyor.

#13
Foto - Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

Bir süre önce hileli bir operasyonla yönetimi Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) devredilen Kerkük, terör örgütü PKK/YPG'nin yeniden yapılanmaya başladığı iddialarının odağındaydı.

#14
Foto - Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

Fransız ve İngiliz özel kuvvetleri tarafından eğitilmiş Bafel Talabani'nin yönettiği KYB, Türkiye'ye karşı saldırgan eylemlerinden vazgeçmedi.

#15
Foto - Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

AKSUNGUR'un vurulması provokasyonunda ABD-KYB-PKK ortaklığının izleri araştırılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın KYB'ye Süleymaniye'deki son uyarısı 23 Ağustos'ta gerçekleşmiş ve PKK elebaşı Murat Karayılan'ın yakın ekibinden Pelin Batman kod adlı Gülistan Tara, Süleymaniye kentinin orta yerinde aracının içindeyken SİHA atışıyla öldürülmüştü.

#16
Foto - Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

KYB üyesi bir vali tarafından yönetilen Kerkük'te TUSAŞ yapımı AKSUNGUR'a yönelik saldırı, zamanlaması bakımından da dikkat çekiyor. Türk SİHA'sına yönelik saldırı Irak, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yetkilileri İstanbul'da buluşturan Kalkınma Yolu Projesi toplantısından hemen önce gerçekleşti. Sözkonusu zirve, Kalkınma Yolu'nun 1. Bakanlar Konseyi olarak adlandırıldı. Kerkük'teki saldırının ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan propaganda, AKSUNGUR'u 'Irak güvenlik güçlerinin vurduğu' yönünde oldu. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ortak operasyonlar yürüten Ankara-Bağdat hattında böyle bir ihtimal olası görülmüyordu ancak Iraklı Tuğgeneralin "AKSUNGUR'u biz vurduk" iddiası ve sonrasında yayınlanan görüntüler meseleyi karmaşık bir hale soktu.

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