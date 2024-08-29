Türk İHA'sı düşürüldü! Arap ülkesinden skandal açıklama geldi: Biz vurduk

KYB üyesi bir vali tarafından yönetilen Kerkük'te TUSAŞ yapımı AKSUNGUR'a yönelik saldırı, zamanlaması bakımından da dikkat çekiyor. Türk SİHA'sına yönelik saldırı Irak, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden yetkilileri İstanbul'da buluşturan Kalkınma Yolu Projesi toplantısından hemen önce gerçekleşti. Sözkonusu zirve, Kalkınma Yolu'nun 1. Bakanlar Konseyi olarak adlandırıldı. Kerkük'teki saldırının ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan propaganda, AKSUNGUR'u 'Irak güvenlik güçlerinin vurduğu' yönünde oldu. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ortak operasyonlar yürüten Ankara-Bağdat hattında böyle bir ihtimal olası görülmüyordu ancak Iraklı Tuğgeneralin "AKSUNGUR'u biz vurduk" iddiası ve sonrasında yayınlanan görüntüler meseleyi karmaşık bir hale soktu.