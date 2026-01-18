Türk İHA'ları nefes aldırmıyordu! Flaş gelişme yaşandı: Patriot'ları vurdular

Ancak Harkov bölgesinde vurulan Patriot batarya sistemi, Kiev yönetimi tarafından kısa sürede yerine yenisi konuşlandırılmazsa, cephe hattında ciddi hava savunması zafiyeti oluşturabilir. Ruslar bu zaafiyeti kullanarak bu hatta saldırılarını artıracaktır. Uzmanalar, çatışmaların bu hatta daha da şiddetlenmesinin beklendiği yorumları yapılıyor.