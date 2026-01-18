  • İSTANBUL
Türk İHA'ları nefes aldırmıyordu! Flaş gelişme yaşandı: Patriot'ları vurdular
Türk İHA'ları nefes aldırmıyordu! Flaş gelişme yaşandı: Patriot'ları vurdular

Türk insansız hava araçları karşısında savaşın ilk zamanlarında zor anlar yaşayan Rusya, Patriot hava savunma sistemlerini vurdu.

usya savunma bakanlığı ve savaş yanlısı sosyal medya kanalları, Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna'nın Harkov bölgesinde konuşlu bir ABD yapımı Patriot hava savunma bataryasını imha etti. İddiaya göre operasyon, "Sever" ve "Rubikon" birlik gruplarının işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Paylaşılan ve doğruluğu bağımsız kaynaklarca teyit edilmemiş görüntülerde, bir drone veya başka bir istihbarat kaynağı tarafından hedef tespiti yapıldıktan sonra, "BM-35" olarak adlandırılan bir insansız hava aracının fırlatıcıları ve bir AN/MPQ-65 radar istasyonunu vurduğu gösteriliyor.

Rus kaynakları, sistemin radarını açmasıyla tespit edildiğini, koordinatların saldırı drone'larına aktarıldığını ve vurulan hedeflerin maket olma ihtimalinin bulunmadığını öne sürüyor. İddiaya göre, yüz milyonlarca dolar değerinde hasar oluştu.

Rusya'nın bir Patriot bataryasını imha ettiği iddiası, doğrulanması halinde cephedeki dengeler açısından önemli bir gelişme olacaktır. Olayın gerçek boyutları ve sonuçları, ilerleyen saat ve günlerde Ukrayna tarafından yapılacak açıklamalar ve güvenilir açık kaynaklı istihbarat (OSINT) analizleri ile netleşebilir.

Ancak Harkov bölgesinde vurulan Patriot batarya sistemi, Kiev yönetimi tarafından kısa sürede yerine yenisi konuşlandırılmazsa, cephe hattında ciddi hava savunması zafiyeti oluşturabilir. Ruslar bu zaafiyeti kullanarak bu hatta saldırılarını artıracaktır. Uzmanalar, çatışmaların bu hatta daha da şiddetlenmesinin beklendiği yorumları yapılıyor.

