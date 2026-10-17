7 yıllık gecikmenin bedeli 50 milyar TL: Böyle olur istemezükçelerin kurduğu baraj

"TÜRKİYE'DE BİR KESİM HER ŞEYE KARŞI": Türkiye'de bir kesimin her şeye karşı olduğunu savunan Külekçi, "Her şeye karşı oluyoruz, ‘Olmaz' diyoruz, olmazla kalıyoruz. Oysa bir de geleceğimiz açısından bakmak lazım. Bugün sadece biz yaşamıyoruz, bizden sonraki bir nesil var. Çocuklarımız var, geleceğimiz var. Nasıl bir ülkede yaşayacaklar? Düşünebiliyor musunuz; elektriği olmayan, enerjisi olmayan, barajı olmayan bir ülkede ne yapacaksınız ki? İstediği kadar hava güzel olsun, istediği kadar etrafınız denizlerle çevrilmiş olsun, istediğiniz kadar coğrafyanın size sunmuş olduğu avantajlar olsun; siz onu ekonomiye kazandıramadıktan sonra bunların bir anlamı yok, bir değeri yok. Elbette insanlar mağdur olmasın, elbette doğamız zarar görmesin ama bütün bunların yanında da ‘Oraya karşıyım, buraya karşıyım, orada baraj olmasın, burada şu olmasın, orada maden çıkmasın, orada bilmem ne' Bu kaosla, bu sıkıştırmayla ülkeyi daraltmak bize ne kazandırır, onu anlamıyorum" ifadelerini kullandı.