7 yıllık gecikmenin bedeli 50 milyar TL: Böyle olur istemezükçelerin kurduğu baraj

"ENERJİ KAYNAKLARINI ÜLKE EKONOMİSİNE KAZANDIRMAK ÇOK ÖNEMLİ" Enerji yatırımlarında insanın ve çevrenin korunmasının da önemli olduğunu vurgulayan Külekçi, "Elbette bunu yaparken insanlar ve çevre mağdur olmamalı, doğa zarar görmemeli ama var olan enerji kaynaklarını ülke ekonomisine kazandırmak çok önemli. Yusufeli Barajı dünyanın üçüncü büyük barajı. Ülkemiz açısından çok büyük prestij oldu. Ancak bugüne geliş noktasında belki de zaman kaybı yaşadık. Keşke zamanında daha aklıselim bir fikir ortaya konmuş olsaydı, daha fazla birliktelik sağlanmış olsaydı bugün çok daha farklı bir noktada olurduk diye düşünüyorum. Tabii çok şey kaybettik. Bir kere en başta bu belirsizlik bizi göçe sürükledi. Yani insanlar göç etmek zorunda kaldı. Bugün kendi topraklarını bırakıp Türkiye'nin değişik illerine gitmek zorunda kalan insanlar oldu. Bir taraftan göç oldu, bir taraftan enerji kaybı oldu. Bu kayıpları da iyi analiz etmek lazım, iyi irdelemek lazım. Ne kazandık, ne kaybettik? O tartışmaları daha sağlıklı, daha aklıselim yapabilmiş olsaydık; ülkenin kendi çıkarlarının ne anlama geldiğini iyi bilseydik bugün belki de hem göçün önüne geçmiş olacaktık hem de enerji kazanımı noktasında, enerjiyi hayata geçirme noktasında zaman kazanmış olacaktık. Büyük bir kayıp var. Ülke için 10-15 yıllık bir kayıp oluştu. Bence Yusufeli Barajı herkes için bir ders. Hem ülke ekonomisine kazandırdığı gelirle bir ders hem de yaşanan süreç; adli süreçler, karşı duruşlar, karşı koyuşlar, zaman kaybı, göç Bütün bu fotoğrafın tamamına baktığımız zaman Yusufeli Barajı'ndan bir ders çıkarmak gerek diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.