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Türk gemilerini İHA'larla vuran Ukrayna işte şimdi yandı: Tepesi atan Türkiye flaş kararı aldı

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Türk gemilerini İHA'larla vuran Ukrayna işte şimdi yandı: Tepesi atan Türkiye flaş kararı aldı

Ukrayna'nın Karadeniz'de Türk gemilerini insansız hava araçlarıyla vahşice hedef almasının ardından Türkiye'den flaş bir hamle geldi.

#1
Foto - Türk gemilerini İHA'larla vuran Ukrayna işte şimdi yandı: Tepesi atan Türkiye flaş kararı aldı

Bloomberg’in haberine göre Türkiye, Karadeniz’de son dönemde artan Rusya ve Ukrayna kaynaklı gemi saldırılarının ardından ticari deniz trafiğine yönelik bazı kısıtlamaları devreye aldı.

#2
Foto - Türk gemilerini İHA'larla vuran Ukrayna işte şimdi yandı: Tepesi atan Türkiye flaş kararı aldı

Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların aktardığına göre, özellikle Çanakkale Boğazı üzerinden gerçekleştirilecek transit geçişlerde başvuruların sonuçlandırılması yavaşlatıldı. Bazı gemiler için geçiş izinlerinin verilmediği, bazı başvuruların ise daha ayrıntılı güvenlik değerlendirmesine tabi tutulduğu öne sürüldü.

#3
Foto - Türk gemilerini İHA'larla vuran Ukrayna işte şimdi yandı: Tepesi atan Türkiye flaş kararı aldı

İddiaya göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Rusya’nın önemli petrol ve tahıl ihracat noktalarından Novorossiysk’e gitmek isteyen birden fazla gemiye henüz geçiş onayı vermedi. Bazı operatörlere ise Çanakkale Boğazı geçiş taleplerinin değerlendirilmesi için daha fazla süre gerektiği bildirildi.

#4
Foto - Türk gemilerini İHA'larla vuran Ukrayna işte şimdi yandı: Tepesi atan Türkiye flaş kararı aldı

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Ankara’nın söz konusu uygulamaya ilişkin henüz resmi bir gerekçe açıklamadığını belirtti. Ancak adımın, Karadeniz’de ticari gemilere yönelik saldırıların yoğunlaşmasının ardından Türkiye’nin bölgedeki seyrüsefer güvenliğine ilişkin artan endişeleriyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

#5
Foto - Türk gemilerini İHA'larla vuran Ukrayna işte şimdi yandı: Tepesi atan Türkiye flaş kararı aldı

Uygulamanın yalnızca Rusya yönündeki deniz trafiğiyle sınırlı kalmadığı, Ukrayna limanlarına hareket eden bazı ticari gemilerin de kısıtlamalardan etkilendiği iddia edildi.

#6
Foto - Türk gemilerini İHA'larla vuran Ukrayna işte şimdi yandı: Tepesi atan Türkiye flaş kararı aldı

Dışişleri Bakanlığı, hafta başında yaptığı açıklamada Türk sahipli iki ticari gemiye yönelik İHA saldırılarında mürettebattan bazı kişilerin yaralandığını duyurmuştu. Bakanlık, salı günü yaptığı bir başka açıklamada ise Karadeniz’de güvenli deniz ulaşımının sağlanması için tüm taraflara acil ve somut önlemler alma çağrısında bulundu.

#7
Foto - Türk gemilerini İHA'larla vuran Ukrayna işte şimdi yandı: Tepesi atan Türkiye flaş kararı aldı

Ankara ayrıca bölgede tırmanan gerilimin yalnızca deniz taşımacılığını değil, gıda güvenliği başta olmak üzere daha geniş ekonomik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

#8
Foto - Türk gemilerini İHA'larla vuran Ukrayna işte şimdi yandı: Tepesi atan Türkiye flaş kararı aldı

Karadeniz’deki son gelişmeler, küresel ticaretin İran’daki savaş ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan sevkiyat sorunları nedeniyle zaten baskı altında olduğu bir dönemde yeni bir risk unsuru olarak öne çıkıyor. Bölgedeki tahıl arzına ilişkin endişeler de temmuz ayında buğday fiyatlarının son iki yılın en yüksek seviyesine yükselmesine neden olmuştu.

#9
Foto - Türk gemilerini İHA'larla vuran Ukrayna işte şimdi yandı: Tepesi atan Türkiye flaş kararı aldı

Öte yandan Bloomberg’in gemi takip verileri, saat 13.00 itibarıyla Bulgaristan ve Türkiye limanlarına yönelen bazı gemilerin Çanakkale Boğazı üzerinden kuzeye doğru geçişlerini sürdürdüğünü gösterdi.

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