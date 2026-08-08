Türk gemilerini İHA'larla vuran Ukrayna işte şimdi yandı: Tepesi atan Türkiye flaş kararı aldı
Ukrayna'nın Karadeniz'de Türk gemilerini insansız hava araçlarıyla vahşice hedef almasının ardından Türkiye'den flaş bir hamle geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ukrayna'nın Karadeniz'de Türk gemilerini insansız hava araçlarıyla vahşice hedef almasının ardından Türkiye'den flaş bir hamle geldi.
Bloomberg’in haberine göre Türkiye, Karadeniz’de son dönemde artan Rusya ve Ukrayna kaynaklı gemi saldırılarının ardından ticari deniz trafiğine yönelik bazı kısıtlamaları devreye aldı.
Konu hakkında bilgi sahibi kaynakların aktardığına göre, özellikle Çanakkale Boğazı üzerinden gerçekleştirilecek transit geçişlerde başvuruların sonuçlandırılması yavaşlatıldı. Bazı gemiler için geçiş izinlerinin verilmediği, bazı başvuruların ise daha ayrıntılı güvenlik değerlendirmesine tabi tutulduğu öne sürüldü.
İddiaya göre Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Rusya’nın önemli petrol ve tahıl ihracat noktalarından Novorossiysk’e gitmek isteyen birden fazla gemiye henüz geçiş onayı vermedi. Bazı operatörlere ise Çanakkale Boğazı geçiş taleplerinin değerlendirilmesi için daha fazla süre gerektiği bildirildi.
Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Ankara’nın söz konusu uygulamaya ilişkin henüz resmi bir gerekçe açıklamadığını belirtti. Ancak adımın, Karadeniz’de ticari gemilere yönelik saldırıların yoğunlaşmasının ardından Türkiye’nin bölgedeki seyrüsefer güvenliğine ilişkin artan endişeleriyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
Uygulamanın yalnızca Rusya yönündeki deniz trafiğiyle sınırlı kalmadığı, Ukrayna limanlarına hareket eden bazı ticari gemilerin de kısıtlamalardan etkilendiği iddia edildi.
Dışişleri Bakanlığı, hafta başında yaptığı açıklamada Türk sahipli iki ticari gemiye yönelik İHA saldırılarında mürettebattan bazı kişilerin yaralandığını duyurmuştu. Bakanlık, salı günü yaptığı bir başka açıklamada ise Karadeniz’de güvenli deniz ulaşımının sağlanması için tüm taraflara acil ve somut önlemler alma çağrısında bulundu.
Ankara ayrıca bölgede tırmanan gerilimin yalnızca deniz taşımacılığını değil, gıda güvenliği başta olmak üzere daha geniş ekonomik sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.
Karadeniz’deki son gelişmeler, küresel ticaretin İran’daki savaş ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan sevkiyat sorunları nedeniyle zaten baskı altında olduğu bir dönemde yeni bir risk unsuru olarak öne çıkıyor. Bölgedeki tahıl arzına ilişkin endişeler de temmuz ayında buğday fiyatlarının son iki yılın en yüksek seviyesine yükselmesine neden olmuştu.
Öte yandan Bloomberg’in gemi takip verileri, saat 13.00 itibarıyla Bulgaristan ve Türkiye limanlarına yönelen bazı gemilerin Çanakkale Boğazı üzerinden kuzeye doğru geçişlerini sürdürdüğünü gösterdi.
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