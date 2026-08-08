Türk gemilerini İHA'larla vuran Ukrayna işte şimdi yandı: Tepesi atan Türkiye flaş kararı aldı

Karadeniz’deki son gelişmeler, küresel ticaretin İran’daki savaş ve Hürmüz Boğazı’nda yaşanan sevkiyat sorunları nedeniyle zaten baskı altında olduğu bir dönemde yeni bir risk unsuru olarak öne çıkıyor. Bölgedeki tahıl arzına ilişkin endişeler de temmuz ayında buğday fiyatlarının son iki yılın en yüksek seviyesine yükselmesine neden olmuştu.