Her gün bardak bardak içiyorlar: Japonlar sofralarından eksik etmiyor!

SOBACHA NEDİR Japonya'da sobacha, yeşil çay veya siyah çay gibi çay yapraklarından hazırlanan bir içecek değil. Adını Japonca "soba" olarak bilinen karabuğdaydan alan bu içecek, kavrulmuş karabuğday tanelerinin sıcak suyla demlenmesiyle hazırlanıyor. Sobachanın en dikkat çekici özelliklerinden biri doğal olarak kafein içermemesi. Ayrıca şekersiz hazırlandığında ilave şeker de içermiyor.