Her gün bardak bardak içiyorlar: Japonlar sofralarından eksik etmiyor!
Sıcakların etkisini artırdığı günlerde serinlemek için meyve suyu veya gazlı içecek içeceklerin yerine Japonların sofralarından eksik etmediği Sobacha çare olabilir.
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Sıcakların etkisini artırdığı günlerde serinlemek için meyve suyu veya gazlı içecek içeceklerin yerine Japonların sofralarından eksik etmediği Sobacha çare olabilir.
Dünyanın farklı bölgelerinde bu ihtiyaca cevap veren geleneksel içecekler var. Ancak son günlerin favorisi Japonya'da kavrulmuş karabuğdaydan hazırlanan sobacha... Hem şekersiz hem de doğal olarak kafeinsiz olmasıyla öne çıkan bu içecek, Japonların günlük yaşamında özellikle sıcak havalarda sıkça tüketiliyor.
SOBACHA NEDİR Japonya'da sobacha, yeşil çay veya siyah çay gibi çay yapraklarından hazırlanan bir içecek değil. Adını Japonca "soba" olarak bilinen karabuğdaydan alan bu içecek, kavrulmuş karabuğday tanelerinin sıcak suyla demlenmesiyle hazırlanıyor. Sobachanın en dikkat çekici özelliklerinden biri doğal olarak kafein içermemesi. Ayrıca şekersiz hazırlandığında ilave şeker de içermiyor.
FAYDALARI Karabuğday, başta rutin olmak üzere çeşitli fenolik bileşikler ve antioksidanlar içerir. Rutin, antioksidan özellikleri nedeniyle bilimsel araştırmalarda incelenen önemli flavonoidlerden biridir.
Su temel sıvı kaynağı olmaya devam ederken, sobacha da günlük sıvı tüketimine katkıda bulunabilir. Sıcak veya soğuk hazırlanabilmesi ise özellikle yaz aylarında kullanımını kolaylaştırıyor. Şeker, bal veya başka bir tatlandırıcı eklenmeden hazırlandığında sobacha Çok düşük kalorili bir içecek haline gelir. Bazı ticari sobacha ürünlerinde 100 ml başına 0 kcal ve 0 mg kafein bildiriliyor.
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