Türk gemilerine dokunmak artık imkansız: Türkiye Fransa'da ilk kez kamuoyuna gösterdi

Akyol, bu sistemin artık Şahid benzeri dronları, gemiler üzerinden tespit edebilen ve vurabilen bir ürüne dönüştüğünü kaydederek, sivil gemilere yönelik tehditler hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "Artık tehditler sadece askeri gemilere değil. Sivil alanda, tankerlerin, yük gemilerinin de artık saldırıldığı bir dünyayı yaşıyoruz. İşte bugün Hürmüz'den Karadeniz'e kadar birçok yerde bunları görüyorsunuz. Sivil gemileri de koruyabilecek konseptler geliştirdik. GÖKDENİZ ve GÖKSUR, yakın hava savunmada gemilerimizi koruyan iki hava savunma sistemimiz var. Bunları konteyner versiyonlarıyla ticari gemilerin de üzerine koyulabilecek şekle dönüştürüp burada Paris'te sergileme imkanı bulduk. Zaten bunların çok sayıda ihracatını da yapıyoruz. Yine benzer bir şekilde caydırıcılığı artırmak için asimetrik alanda KILIÇ ve TUFAN kamikaze sistemlerimiz var. Özellikle TUFAN'ı ilk defa gerçek boyutuyla uluslararası bir fuara getirmiş olduk." Akyol, TUFAN'ın ordu envanterine girmesi için gün sayıldığını aktararak, "KILIÇ'lar oldukça oyun değiştirici, su altında sürpriz etkisi yaratan, 200 mile kadar gidebilen entegre bir akıllı yazılım tarafından yönlendirilen bir sistem." dedi.