Türk gemilerine dokunmak artık imkansız: Türkiye Fransa'da ilk kez kamuoyuna gösterdi
Savunma devi ASELSAN'ın Genel Müdürü Ahmet Akyol, sivil gemilerine kalkan olacak olan iki hava savunma sistemini kamuoyuna tanıttı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Savunma devi ASELSAN'ın Genel Müdürü Ahmet Akyol, sivil gemilerine kalkan olacak olan iki hava savunma sistemini kamuoyuna tanıttı.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, dünyada artık sadece askeri gemilerin değil, Hürmüz Boğazı ve Karadeniz'de birçok sivil tanker ve yük gemilerinin de tehdit altında olduğuna dikkati çekerek, ASELSAN'ın sivil gemileri koruyabilecek yakın hava savunma sistemleri GÖKDENİZ ve GÖKSUR'un konteyner versiyonlarını geliştirdiğini kaydetti. Fransa'nın Villepinte kentinde Paris-Nord Villepinte Sergi Merkezi'nde Uluslararası Deniz Savunma Fuarı EURONAVAL dün başladı.
6 Kasım'a kadar devam edecek fuarda, ASELSAN'ın ürettiği Yakın Hava Savunma Sistemleri GÖKDENİZ ve GÖKSUR, Kamikaze Otonom Su Altı Aracı KILIÇ, Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi SMASH 30 (MUHAFIZ) dahil çok sayıda ürünü sergileniyor. ASELSAN'ın geliştirdiği Kamikaze İnsansız Deniz Aracı TUFAN ise birebir boyutlarıyla fuarda yerini aldı. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin ürettiği yeni nesil deniz savunma sistemlerini ve bu ürünlerin farklı operasyonel ihtiyaçlara uyarlanabilir kabiliyetlerini AA muhabirine değerlendirdi.
Akyol, "Dünyanın önde gelen denizcilik fuarlarından birinde ASELSAN olarak ülkemizi, milletimizi temsil etmenin gururunu yaşıyoruz." dedi. Fuarda dünyanın en önde gelen deniz alanındaki teknolojilerinin sergilendiğini kaydeden Akyol, ASELSAN'ın faaliyetlerinin yaklaşık 5'te 1'ini denizcilik alanında yürüttüğünü, kendi insansız sistemleriyle Türk Deniz Kuvvetleri'ne güç verdiğini belirtti. Akyol, ASELSAN'ın deniz havacılıktan sahil güvenlik sektörüne birçok alanda ihtiyaçlara çözüm sunduğunu dile getirerek, "Biz artık bütün faaliyetlerimizi küresel lige taşımanın gayreti içerisindeyiz. ASELSAN'ı bir dünya markası yapma yolunda ilerliyoruz." diye konuştu.
ASELSAN ürünlerini uluslararası arenaya tanıtmak ve son kullanıcılarla buluşturmak için fuara katıldıklarını belirten Akyol, "Dünyada deniz harbi değişiyor." ifadelerini kullandı. Akyol, ASELSAN olarak birkaç konuyu deniz harbinde kritik gördüklerini kaydederek, şöyle devam etti: "Konvansiyonel tehditlerle beraber, dronlar gibi asimetrik tehditler de artık deniz kuvvetlerinin, deniz dünyasının bir parçası. Dolayısıyla bu değişime karşılık verecek yeni çözümler gerekiyor. Yine caydırıcılık tarafında konvansiyonel yetenekler gibi asimetrik dediğimiz daha maliyet etkin, insansız sistemler öne çıkıyor. Bir taraftan da bunların entegre çalıştığı, yapay zeka ile desteklendiği, birlikte hareket edebilen sistemler aslında sahada fark yaratıyor."
ASELSAN'ın mevcut ürünlerinin bir kısmını bu değişimlere ayak uydurabilecek şekilde ve yeni tehditlere göre değiştirdiklerini anlatan Akyol, "Örneğin SMASH topumuz var. Dünyada 18 ülkede kullanılıyor. Normalde denizden, deniz hedeflerini vurabilen bu sistemimizi, şu an dronları vuracak şekilde yeni bir versiyonunu çıkardık ve ilk defa Paris'te kullanıcılarımızın görüşüne sunduk." dedi.
Akyol, bu sistemin artık Şahid benzeri dronları, gemiler üzerinden tespit edebilen ve vurabilen bir ürüne dönüştüğünü kaydederek, sivil gemilere yönelik tehditler hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "Artık tehditler sadece askeri gemilere değil. Sivil alanda, tankerlerin, yük gemilerinin de artık saldırıldığı bir dünyayı yaşıyoruz. İşte bugün Hürmüz'den Karadeniz'e kadar birçok yerde bunları görüyorsunuz. Sivil gemileri de koruyabilecek konseptler geliştirdik. GÖKDENİZ ve GÖKSUR, yakın hava savunmada gemilerimizi koruyan iki hava savunma sistemimiz var. Bunları konteyner versiyonlarıyla ticari gemilerin de üzerine koyulabilecek şekle dönüştürüp burada Paris'te sergileme imkanı bulduk. Zaten bunların çok sayıda ihracatını da yapıyoruz. Yine benzer bir şekilde caydırıcılığı artırmak için asimetrik alanda KILIÇ ve TUFAN kamikaze sistemlerimiz var. Özellikle TUFAN'ı ilk defa gerçek boyutuyla uluslararası bir fuara getirmiş olduk." Akyol, TUFAN'ın ordu envanterine girmesi için gün sayıldığını aktararak, "KILIÇ'lar oldukça oyun değiştirici, su altında sürpriz etkisi yaratan, 200 mile kadar gidebilen entegre bir akıllı yazılım tarafından yönlendirilen bir sistem." dedi.
ASELSAN'ın denizde caydırıcılığı artıran ürünleri, mobil hale getirilmiş hava savunma çözümleri, dron savunma çözümleri ve su altına yönelik sonarları FERSAH ve DÜFAS'ın fuarda yer aldığını aktaran Akyol, denizaltılarda kullanılan MERCAN 100 periskobunu da bitmiş haliyle bu fuara ilk defa getirdiklerini belirtti. Akyol, denizaltılarda kullanılan periskoplara da daha önce ambargo uygulandığını ve bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte bunların millileştirilmesine başladıklarını belirterek, söz konusu periskopları yapay zeka destekli yeni özelliğiyle millileştirdiklerini kaydetti. "Bugün burada gösterdiğimiz ürün çeşitliliği ve uçtan uca çözüm, dünyada çok az firmanın sahip olduğu bir yetenek." diyen Akyol, şirketlerinin gemileri sonarından hava savunmasına kadar farklı sistemlerle donatabildiğini anlattı.
Akyol, ASELSAN'ın silahlı insansız hava araçları (SİHA) için geliştirdiği yetenekler hakkında ise "Tüm bunları denizaltıda da yapabiliyoruz, tüm bunları sahilde de yapabiliyoruz ve bunları insansız sistemlerle donatıyoruz. Üstüne SİHA'larımıza koyduğumuz yeteneklerle de SİHA'da denizaltı muharebe harbi yapabiliyoruz." ifadelerini kullandı. ASELSAN'ın geldiği seviyeyi Türk milletinin desteğine ve Türkiye'nin aldığı kararlara borçlu olduğunu belirten Akyol, "Onlara teşekkür ediyoruz. Küresel bir marka olan ASELSAN'ı dünya liginde daha yukarılara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleriyle sözlerini tamamladı.
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