2022-03-07 13:30:03 Türk firmalardan 250 milyon dolarlık dev anlaşma! İmzalar atıldı
Mobilya sektörü temsilcilerini İzmir'de buluşturan ve 5 gün süren Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı-MODEKO'da 250 milyon dolarlık iş anlaşması gerçekleştirildi. Bu yıl Nobel Expo ve Efor Fuarcılık şirketleri tarafından 33'üncüsü düzenlenen MODEKO, 62 bin metrekare alanda 15 ülkeden 350'den fazla firmanın katılımıyla tamamlandı. Fuara 54 ülkeden yaklaşık 2 bin alım heyeti katıldı. Özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden ilgi gören fuarda 750'den fazla markanın tanıtımı yapıldı. Fuarı 1600'ün üzerinde yabancı ziyaret etti. Fuarda Türk firmalarca 250 milyon dolarlık iş anlaşmasına imza atıldı.