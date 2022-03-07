Türk firmalardan 250 milyon dolarlık dev anlaşma! İmzalar atıldı

Mobilya firması işletmecisi Salma Fellah da Fas'tan geldiğini, mobilya ve dekorasyon üzerine satın alma anlaşmaları yaptığını kaydetti. Türkiye'de çok fazla çeşit ve ürün gördüğünü belirten Fellah, fiyatların çok rekabetçi olduğunu ifade etti. Sırbistan'dan Nenda Grujic de İzmir mobilya fuarına ilk kez katıldığını aktararak, şunları söyledi: "Burada çeşitli firmalarla görüşmeler yaptım. Beklentimi karşılayan bir firma buldum, onunla da güzel bir anlaşma yaptım. İnanıyorum ki beraber çok güzel işler yapacağız. Uzun yıllar çalışacağız diye düşünüyorum. Yaklaşımlarından çok memnun kaldım. Her iki tarafın da karşılıklı menfaatleri var. İzmir'e de bundan sonra sürekli geleceğim."