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Ekonomi
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Türk firmalardan 250 milyon dolarlık dev anlaşma! İmzalar atıldı

2022-03-07 13:30:03
Türk firmalardan 250 milyon dolarlık dev anlaşma! İmzalar atıldı

Mobilya sektörü temsilcilerini İzmir'de buluşturan ve 5 gün süren Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı-MODEKO'da 250 milyon dolarlık iş anlaşması gerçekleştirildi. Bu yıl Nobel Expo ve Efor Fuarcılık şirketleri tarafından 33'üncüsü düzenlenen MODEKO, 62 bin metrekare alanda 15 ülkeden 350'den fazla firmanın katılımıyla tamamlandı. Fuara 54 ülkeden yaklaşık 2 bin alım heyeti katıldı. Özellikle Orta Doğu ve Afrika ülkelerinden ilgi gören fuarda 750'den fazla markanın tanıtımı yapıldı. Fuarı 1600'ün üzerinde yabancı ziyaret etti. Fuarda Türk firmalarca 250 milyon dolarlık iş anlaşmasına imza atıldı.

#1
Foto - TÜRKİYE GENELİNDE İKİNCİ BÜYÜK MOBİLYA FUARI Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, AA muhabirine, bu yılki MODEKO'nun oldukça başarılı geçtiğini belirtti. Çelik,

TÜRKİYE GENELİNDE İKİNCİ BÜYÜK MOBİLYA FUARI Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, AA muhabirine, bu yılki MODEKO'nun oldukça başarılı geçtiğini belirtti. Çelik, "Bugüne kadar Ege'de açılan en büyük, Türkiye genelinde ise ikinci büyük mobilya fuarı olan MODEKO önümüzdeki yıl 80 bin metrekare olarak kurulacak. Hedefimiz en fazla 5 yıl içinde uluslararası gerçekleştirdiğimiz diğer sektör fuarları gibi mobilya için de en büyük fuarı açmak." diye konuştu.

#2
Foto - YABANCILAR ÇEŞİT VE KALİTEDEN MEMNUN KALDI Fuarda alım görüşmeleri yapmak için Sırbistan'dan gelen Kemal Hot, geçmişte de bu fuara katıldığını, bu sene çok farklı modeller ve kaliteli ürünler gördüğü söyledi. Aradığı ürünleri bulduğunu kaydeden Hot,

YABANCILAR ÇEŞİT VE KALİTEDEN MEMNUN KALDI Fuarda alım görüşmeleri yapmak için Sırbistan'dan gelen Kemal Hot, geçmişte de bu fuara katıldığını, bu sene çok farklı modeller ve kaliteli ürünler gördüğü söyledi. Aradığı ürünleri bulduğunu kaydeden Hot, "Çok iyi anlaşmalar yaptık. Her sene katılmak istiyorum. Bir dahaki seneyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi. Bosna Hersek'ten gelen Nebosja Gazic de uzun yıllar Türkiye'deki çeşitli mobilya fuarlarına katıldığını ancak İzmir'deki fuara ilk kez geldiğini belirtti. Fuara hayran kaldığını dile getiren Gazic, "Çok güzel modellerle karşılaştım. Bir dahaki sene yine gelmek istiyorum. Bosna Hersek'teki mağazamda bu yılın ürünleriyle çok güzel satışlar olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Mobilya firması işletmecisi Salma Fellah da Fas'tan geldiğini, mobilya ve dekorasyon üzerine satın alma anlaşmaları yaptığını kaydetti. Türkiye'de çok fazla çeşit ve ürün gördüğünü belirten Fellah, fiyatların çok rekabetçi olduğunu ifade etti. Sırbistan'dan Nenda Grujic de İzmir mobilya fuarına ilk kez katıldığını aktararak, şunları söyledi:

Mobilya firması işletmecisi Salma Fellah da Fas'tan geldiğini, mobilya ve dekorasyon üzerine satın alma anlaşmaları yaptığını kaydetti. Türkiye'de çok fazla çeşit ve ürün gördüğünü belirten Fellah, fiyatların çok rekabetçi olduğunu ifade etti. Sırbistan'dan Nenda Grujic de İzmir mobilya fuarına ilk kez katıldığını aktararak, şunları söyledi: "Burada çeşitli firmalarla görüşmeler yaptım. Beklentimi karşılayan bir firma buldum, onunla da güzel bir anlaşma yaptım. İnanıyorum ki beraber çok güzel işler yapacağız. Uzun yıllar çalışacağız diye düşünüyorum. Yaklaşımlarından çok memnun kaldım. Her iki tarafın da karşılıklı menfaatleri var. İzmir'e de bundan sonra sürekli geleceğim."

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