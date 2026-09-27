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1 milyarlık dev savaş gemisi 2 bin euroluk Türk canavarına karşı çaresiz kaldı! PİRANA kâbusuyla sarsıldılar E-ticaretteki tuzağa büyük darbe! Sahte yorum ve 5 yıldızlara erişim engeli Türk denizaltı tarihinin miladı yazılıyor! Yüzde 100 yerli ve milli MİLDEN okyanusları altüst etmeye geliyor Bakan Gürlek, tüm Türkiye’ye duyurdu: 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı Türkiye’de hiçbir başarı cezasız kalmazdı! Mustafa Armağan’dan Vecihi Hürkuş yazısı Hareketli saatler yaşanıyor! Galatasaray’dan ayrılan Icardi ile ilgili herkesi ters köşe yapacak gelişme
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Türk denizaltı tarihinin miladı yazılıyor! Yüzde 100 yerli ve milli MİLDEN okyanusları altüst etmeye geliyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Türk denizaltı tarihinin miladı yazılıyor! Yüzde 100 yerli ve milli MİLDEN okyanusları altüst etmeye geliyor

Yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla tasarlanan Türkiye'nin ilk denizaltı projesi MİLDEN, denizcilik tarihine damga vurmaya hazırlanıyor.

#1
Foto - Türk denizaltı tarihinin miladı yazılıyor! Yüzde 100 yerli ve milli MİLDEN okyanusları altüst etmeye geliyor

İleri teknoloji aviyonik sistemleri, yüksek gizlilik özellikleri ve güçlü taarruz kabiliyetleriyle donatılan denizaltı, ülkenin denizlerdeki bağımsızlığının yeni simgesi olacak.

#2
Foto - Türk denizaltı tarihinin miladı yazılıyor! Yüzde 100 yerli ve milli MİLDEN okyanusları altüst etmeye geliyor

Sualtı savunma ve taarruz harekatlarında Türk Donanması'na üstün yetenekler kazandıracak olan MİLDEN, uzun süre su altında kalabilme ve sessiz seyir yapabilme kabiliyetleriyle stratejik avantaj sağlayacak.

#3
Foto - Türk denizaltı tarihinin miladı yazılıyor! Yüzde 100 yerli ve milli MİLDEN okyanusları altüst etmeye geliyor

Proje kapsamında kazanılan mühendislik birikimi, geleceğin daha da gelişmiş denizaltı platformlarının tasarlanması için sağlam bir altyapı oluşturuyor.

#4
Foto - Türk denizaltı tarihinin miladı yazılıyor! Yüzde 100 yerli ve milli MİLDEN okyanusları altüst etmeye geliyor

Mavi Vatan'ın derinliklerinde kusursuz bir hakimiyet kuracak olan bu milli platform, Türkiye'nin deniz gücünü küresel lige taşıyor.

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