Türk denizaltı tarihinin miladı yazılıyor! Yüzde 100 yerli ve milli MİLDEN okyanusları altüst etmeye geliyor
Yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla tasarlanan Türkiye'nin ilk denizaltı projesi MİLDEN, denizcilik tarihine damga vurmaya hazırlanıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla tasarlanan Türkiye'nin ilk denizaltı projesi MİLDEN, denizcilik tarihine damga vurmaya hazırlanıyor.
İleri teknoloji aviyonik sistemleri, yüksek gizlilik özellikleri ve güçlü taarruz kabiliyetleriyle donatılan denizaltı, ülkenin denizlerdeki bağımsızlığının yeni simgesi olacak.
Sualtı savunma ve taarruz harekatlarında Türk Donanması'na üstün yetenekler kazandıracak olan MİLDEN, uzun süre su altında kalabilme ve sessiz seyir yapabilme kabiliyetleriyle stratejik avantaj sağlayacak.
Proje kapsamında kazanılan mühendislik birikimi, geleceğin daha da gelişmiş denizaltı platformlarının tasarlanması için sağlam bir altyapı oluşturuyor.
Mavi Vatan'ın derinliklerinde kusursuz bir hakimiyet kuracak olan bu milli platform, Türkiye'nin deniz gücünü küresel lige taşıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23