  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bankacılık ve Turizm zirvesinde kritik buluşma: Körfezdeki savaşın etkileri ve Yaz Sezonu Stratejisi masaya yatırıldı Son mahsuller toplanıyor Bafra Ovası’nda hasat sonu Ülker’den Türk basketboluna güçlü destek Nükleer başlıkları olan ülkeden Türkiye'ye görülmemş teklif: Gelin siz de katılın Tatlıses ailesinde kriz bitmiyor: 'Tehdit mesajları alıyorum' Yemek kartlarında milyonları ilgilendiren o kural artık değişti! SGK noktayı koydu... Flaş gelişme... Esenler Belediyesi Üsküp'teki Taş Köprü'yü aydınlatacak!
Dünya
8
Yeniakit Publisher
Kazakistan'da Tarihi Karar: Yapay Zeka Ortaöğretime Entegre Ediliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kazakistan'da Tarihi Karar: Yapay Zeka Ortaöğretime Entegre Ediliyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, “Kazakistan Cumhuriyeti Ortaöğretim Sistemine Yapay Zekânın Entegre Edilmesine Yönelik Tedbirler Hakkında” kararnameyi imzaladı. Kararnameyle ülke, yapay zekânın hızla geliştiği dönemde insan sermayesini güçlendirmek ve modern, yenilikçi bir eğitim sistemine geçiş yapmak için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Kararnameye göre hükümet, 1 Temmuz 2026’ya kadar 2026-2029 dönemini kapsayan Kapsamlı Eylem Planı’nı onaylayacak. Plan; kişiselleştirilmiş öğrenme sistemlerinin kurulması, dijital altyapının güçlendirilmesi, öğretmenlerin eğitilmesi ve öğrencilerin kişisel verilerinin korunmasını içerecek. Ayrıca Yapay Zekâ Geliştirme Konseyi üyesi Lee Kai-Fu’nun tavsiyelerinin de uygulamaya konulması öngörülüyor. Uygulama, şehir ile kırsal kesim arasındaki eğitim kalitesi farkını azaltmayı hedefliyor. Pilot projenin önerileri 1 Haziran 2026’ya kadar sunulurken, seçilecek okullar 1 Ağustos 2026 itibarıyla yüksek hızlı internet dâhil gerekli teknik altyapıyla donatılacak.

#1
Foto - Kazakistan'da Tarihi Karar: Yapay Zeka Ortaöğretime Entegre Ediliyor

Kararname Hakkında Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Devlet Başkanı, "Kazakistan Cumhuriyeti Ortaöğretim Sistemine Yapay Zekânın Entegre Edilmesine Yönelik Tedbirler Hakkında" Kararnameyi imzaladı. Kararnamenin temel amacı, yapay zekânın hızla geliştiği koşullarda Kazakistan Cumhuriyeti'nin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak ve insan sermayesinin temel unsurlarından biri olan modern ve yenilikçi bir eğitim sisteminin geliştirilmesi için gerekli koşulları oluşturmaktır.

#2
Foto - Kazakistan'da Tarihi Karar: Yapay Zeka Ortaöğretime Entegre Ediliyor

Kararnameye göre Hükûmet, 1 Temmuz 2026 tarihine kadar yapay zekânın ortaöğretim sistemine geniş çapta entegrasyonunu hedefleyen 2026–2029 Kapsamlı Eylem Planı'nı onaylayacaktır. Söz konusu plan; kişiselleştirilmiş öğrenme mekanizmalarının oluşturulması, dijital altyapının geliştirilmesi, öğretmen kadrolarının eğitilmesi ve öğrencilerin kişisel verilerinin korunmasına yönelik tedbirleri içerecektir.

#3
Foto - Kazakistan'da Tarihi Karar: Yapay Zeka Ortaöğretime Entegre Ediliyor

Kararname ayrıca, Yapay Zekâ Geliştirme Konseyi üyesi Lee Kai-Fu'nun tavsiyelerinin hayata geçirilmesini öngörmektedir. Bunun yanı sıra Hükûmete, 1 Haziran 2026 tarihine kadar ortaöğretim alanında pilot bir projenin uygulanmasına ve sonrasında yaygınlaştırılmasına ilişkin somut öneriler sunma talimatı verilmiştir.

#4
Foto - Kazakistan'da Tarihi Karar: Yapay Zeka Ortaöğretime Entegre Ediliyor

Bu yenilikler, şehir ve kırsal bölgelerdeki okullar arasındaki eğitim kalitesi farkını azaltmayı amaçlamaktadır.

#5
Foto - Kazakistan'da Tarihi Karar: Yapay Zeka Ortaöğretime Entegre Ediliyor

1 Ağustos 2026 tarihine kadar pilot proje kapsamında okulların, istikrarlı yüksek hızlı internet erişimi dâhil olmak üzere gerekli teknik altyapıyla donatılması öngörülmektedir.

#6
Foto - Kazakistan'da Tarihi Karar: Yapay Zeka Ortaöğretime Entegre Ediliyor

1 Eylül 2026 tarihine kadar ortaöğretim sisteminde yapay zekâ kullanımına ilişkin standartlar onaylanacaktır.

#7
Foto - Kazakistan'da Tarihi Karar: Yapay Zeka Ortaöğretime Entegre Ediliyor

Ayrıca yine 1 Eylül 2026 tarihine kadar, öğretmenlerin mesleki rolünü zayıflatmadan veya ortadan kaldırmadan, yapay zekâ teknolojilerinin eğitim sürecinde ek ve etkili bir araç olarak kullanılmasını ve sürekli mesleki gelişimi sağlamaya yönelik bir tedbirler planı kabul edilecektir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mert

Bu adam tam bir itrail destekçisi. Kazakistan la ilişkileri kesin.
TÜM YORUMLARA GİT
"Allah'ın davası var, biz de sahipleri olacağız!" diyerek İsrailli rakibini perte çıkardı! Altın madalya işte böyle geldi
Spor

"Allah'ın davası var, biz de sahipleri olacağız!" diyerek İsrailli rakibini perte çıkardı! Altın madalya işte böyle geldi

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası’nda Türk fırtınası esti. K44 erkekler 63 kiloda ay-yıldızlı bayr..
Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!
Siyaset

Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk olan Prof. Dr. Ersan Şen, CHP'yi savunayım derken ekranlarda rezil oldu.

Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı
Gündem

Akit yazdı, LGBT destekçisi Merve listeden çıkarıldı

Yeniakit.com.tr’nin 8 Mayıs’ta yayınladığı “AK Gençlik konserinde LGBT sevici” başlıklı haberle büyük bir yanlıştan dönüldü. Sapkın homoları..
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri açıklandı
Ekonomi

Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihleri açıklandı

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği Kurban Bayramı için emekli ikramiyeleri ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba..
Levent Gültekin’den Özgür Özel hakkında şok iddia: "Bir belediye başkanının eşiyle neden mesajlaşırsın?"
Gündem

Levent Gültekin’den Özgür Özel hakkında şok iddia: "Bir belediye başkanının eşiyle neden mesajlaşırsın?"

Gazeteci Levent Gültekin, katıldığı bir programda CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partiden ayrılmak isteyen veya ayrılan isimlere yönelik ta..
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gündem

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin 179. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23