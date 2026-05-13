Kazakistan'da Tarihi Karar: Yapay Zeka Ortaöğretime Entegre Ediliyor

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, “Kazakistan Cumhuriyeti Ortaöğretim Sistemine Yapay Zekânın Entegre Edilmesine Yönelik Tedbirler Hakkında” kararnameyi imzaladı. Kararnameyle ülke, yapay zekânın hızla geliştiği dönemde insan sermayesini güçlendirmek ve modern, yenilikçi bir eğitim sistemine geçiş yapmak için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Kararnameye göre hükümet, 1 Temmuz 2026’ya kadar 2026-2029 dönemini kapsayan Kapsamlı Eylem Planı’nı onaylayacak. Plan; kişiselleştirilmiş öğrenme sistemlerinin kurulması, dijital altyapının güçlendirilmesi, öğretmenlerin eğitilmesi ve öğrencilerin kişisel verilerinin korunmasını içerecek. Ayrıca Yapay Zekâ Geliştirme Konseyi üyesi Lee Kai-Fu’nun tavsiyelerinin de uygulamaya konulması öngörülüyor. Uygulama, şehir ile kırsal kesim arasındaki eğitim kalitesi farkını azaltmayı hedefliyor. Pilot projenin önerileri 1 Haziran 2026’ya kadar sunulurken, seçilecek okullar 1 Ağustos 2026 itibarıyla yüksek hızlı internet dâhil gerekli teknik altyapıyla donatılacak.