SON DAKİKA
Nükleer başlıkları olan ülkeden Türkiye'ye görülmemş teklif: Gelin siz de katılın
IHA Giriş Tarihi:

Nükleer başlıkları olan ülkeden Türkiye'ye görülmemş teklif: Gelin siz de katılın

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Ortadoğu'daki bölgesel krizler ışığında Türkiye'ye önemli bir teklifte bulundu. İşte detaylar...

Pakistan ile Suudi Arabistan arasında 17 Eylül 2025'te imzalanan Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması'na ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif yaptığı açıklamada, anlaşmanın Türkiye ve Katar'ı da kapsayacak şekilde genişletilebileceğini söyledi.

Asif, "Bu, geleceğe yönelik bir düzenlemedir; aynı zamanda mevcut durumu da ele almaktadır. Katar ve Türkiye de Suudi Arabistan ile Pakistan arasındaki bu anlaşmanın bir parçası haline gelirse, bu memnuniyet verici bir gelişme olur.

Bu, bölgemiz içinde, ekonomik ve savunma alanlarında, bölge dışındaki alanlara bağımlılığı en aza indirecek bir düzenin ortaya çıkması anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Bu girişimin "benzer düşünen" devletler arasında daha geniş bir iş birliği platformu kurarak bölgesel istikrarı ve kolektif güvenliği güçlendirmeyi amaçladığını kaydeden Khawaja Asif, "Dünyada bağımlılık her zaman var olacaktır. Tüm ülkeler ekonomik ve başka açılardan birbirine bağlıdır. Ancak kendi bölgemizde barış için, bu anlaşmanın kimseye karşı olmadığını düşünüyorum. Aksine, bölge içindeki barışı korumak için son derece önemlidir. Ve mevcut durum açısından da, bunun yatıştırıcı ve faydalı bir etkisi olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Anlaşma, taraflardan birine yönelik herhangi bir saldırının her iki ülkeye yapılmış sayılmasını öngörüyor. Türkiye ile ilgili görüşmelerin bu yılın başlarında ileri aşamaya geldiği bildirilse de henüz anlaşma sonuçlanmadı.

