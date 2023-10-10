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Ekonomi
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Türk bilim insanından elektrik faturasını sıfırlayacak buluş

2023-10-10 08:18:10
Türk bilim insanından elektrik faturasını sıfırlayacak buluş

Bartın Üniversitesi'nde atıktan elde edilen bu madde ile ev ve iş yerlerinin pencerelerinde elektrik üretimini gerçek oldu. Elektrik faturalarını sıfırlayacak proje kimya projeleri yarışmasında ödül kazanırken, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da tescillendi.

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Foto - Türk bilim insanından elektrik faturasını sıfırlayacak buluş

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) atık polimerlerden üretilen ışıldayan filmler aracılığıyla güneş enerjisinin lojistiğini sağlayarak elektrik üretebilen ‘akıllı’ pencere sistemi patent aldı. Türkiye’de ilk defa geri kazanılarak üretilen yarı saydam polimer kaplamanın akıllı pencerelere entegresi ile ile güneş ışınlarının bir kısmı kullanılarak ev ve iş yerleri kendi elektriklerini üretebilecek. BARÜ akıllı pencerelerle güneş enerjisini hasat ederek elektrik üretilebilmesini sağlayan proje başarıyla tamamlandı. BARÜ Proje ve Teknoloji Ofisinden Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy’un uzun soluklu çalışmaları sonucunda atık polimerlerden ışıldayan filmler üretildi. Türkiye’de ilk defa geri kazanılarak üretilen polimer kaplamanın ‘akıllı’ pencerelere entegre edilmesiyle güneş ışığının hasat edilerek emilen enerjinin daha uzun dalga boyuna dönüşümü sağlandı. Yoğunlaşan foton enerjinin polimer kaplama içerisinde lojistiğini esas alan bu sistem Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvurunun ardından tescillendi.

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Foto - Türk bilim insanından elektrik faturasını sıfırlayacak buluş

İHA'nın haberine göre enerji üzerine çalışmalar yapan ce kimyager olan Dr. Aksoy, "Atık Polimerlerden Standart Işıldayan Film Üretim Yöntemi" başlıklı patent buluşu hakkında bilgi vererek hayata geçirilecek bu projenin Türkiye’de yerli ve milli bir ürün olarak enerji sektöründe yer alacağını söyledi. Temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için güneş enerjisinin faydaya dönüştürülmesinde Moleküler fotonik teknolojilerinin önemini de vurgulayan Dr. Aksoy, “Bu buluş, akıllı pencere sistemlerinde güneş ışığını hasat ederek, emilen enerjinin daha uzun dalgaboyuna dönüşümünü, ardından da bu yoğunlaşan foton enerjinin polimer kaplama içerisinde lojistiğini esas alan bir prototip yer almaktadır. Atık bir polimer türünün geri kazanımına da odaklandığımız bu çalışma enerji üretiminin bir aracı olarak işlev görecektir. Bu noktada akademik üretkenliğimize odaklanan stratejilerle bizlere destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Ev ve iş yerlerine kaplanabilecek olan polimerlerin yüzde 99 oranında atık maddelerden üretildiğini hatırlatan Dr. Erkan Aksoy, "Atık polimerlerin geri kazanılarak, organik güneş yoğunlaştırıcılarında kullanılması çalışmamız. Türkiye Patent ve Marka Kurumundan tescil almıştır. Bu malzememiz, yüzde 99 oranında atık bir polimerin geri kazanılarak, laboratuvar ortamında dönüştürülmesini esas almaktadır. Oldukça düşük miktarlarda organik yarı iletken boyalarımızın katkılanması ile birlikte kendi florasans ışığını yaymaktadır. Bunu akıllı pencere sistemlerine kapladığımızda güneş enerjisini emip, kendi enerjisini üretmektedir. Bu sayede evler kendi elektriklerini üretebilecekler" ifadelerini kullandı.

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Foto - Türk bilim insanından elektrik faturasını sıfırlayacak buluş

Aksoy, üretilen polimerin yarı saydam, esnek ve sağlam olduğunu belirterek, güneş ışığını gören her zemine kaplanabileceğini ifade etti. Erkan Aksoy, "Doğrudan güneş ışığını alabilecek her yere kaplanabilir. Yarı saydam olduğu gibi oldukça esnek, sağlam bir yapıda. Bu nedenle sadece düz yerlerde değil, farklı mimarilerde de kullanılabilir. Yarı saydam olması nedeniyle pencereye entegre edildiğinde güneş ışınlarının bir kısmını emerken, diğer dalga boylarındaki ışıklar camdan geçebilir ve evin içerisine iletebilir. Bu sayede ışıklar hem elektrik üretebilirken hem de ışınlar evinizi ısıtabilir ve aydınlatabilir" ifadelerine de yer verdi.

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Foto - Türk bilim insanından elektrik faturasını sıfırlayacak buluş

Yerli ve milli imkanlarla ileri teknoloji ürünü olan polimerin kimya projeleri yarışmasında ödül aldığını da vurgulayan kimyager Aksoy, şöyle devam etti: "İstanbul Kimyevi Maddeler ve İhracatçılar Birliği’nin düzenlediği 11. Kimya Arge ve Proje pazarında malzememiz ödülle taçlandırıldı. Bu ürün tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilmiş bir yüksek teknoloji malzemedir. Güneş enerjini emen bu malzeme yüzde 90 ve üzerindeki bir verimle kendi enerjisini yaymaktadır." Bu projenin yaklaşık 1 yıl süren yoğun çalışma ve emeklerle ortaya çıktığında anlatan Aksoy, "Bu pojemiz yaklaşık 1 yıl süre ile tamamlandı. Öncelikle içerisinde yüksek florasans yapan organik malzeme, uzun araştırmalar sonucunda dizayn edildi. Ardından laboratuvar ortamlarında sentezlenerek, onların fotofiziksel özellikleri karakterize edildi. Atık polimer işlemi yapıldıktan sonra birbirleri içerisindeki kombinasyonu mükemmel olduğu kanıtlandı. Bir ürün haline dönüştürüldü" dedi.

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Foto - Türk bilim insanından elektrik faturasını sıfırlayacak buluş

Üretilen polimer ve akıllı pencere sisteminin Türkiye’de ve dünyada yoğun ilgi göreceğini beklediklerini de anlatan Dr. Erkan Aksoy, "Türk Patent ve Marka Kurumundan tescillenen bu ürünümüzün, hem yerli hem de yabancı firmaların dikkatini çekeceğini düşünüyoruz ve pazara hızlı bir giriş yapacağını umuyoruz" diye konuştu. Başarılı bir şekilde projeyi hazırlayan Dr. Aksoy ve emeği geçenleri kutlayan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversitenin nitelikli bilgi üretme ve nitelikli insan kaynağını yetiştirme konularındaki çalışmalara dikkat çekti. Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak sadece bilgiyi aktaran değil aynı zamanda üreten de bir yükseköğretim kurumu olarak geleceğe kararlı adımlar atıyoruz. Fikirden ürüne giden süreçte topluma ulaşan işlere imza atarak bulunduğumuz yerden başlayarak yarınlarımıza değer katıyoruz. Bu süreçte ortak geleceğimize değer katacak enerji alanındaki çalışmaları dolayısıyla Öğr. Gör. Dr. Erkan Aksoy’u tebrik ediyorum. Yerli ve milli imkânlarla üretilen katma değeri yüksek bu ürünün kalkınma dinamiklerimize katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle kalite eksenli büyüme, nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücü gibi konularda bizlere verdikleri destekler dolayısıyla YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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