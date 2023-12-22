  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kur’an-ı Kerim'de adı geçiyor! Columbia Üniversitesi araştırması açıklandı: Damar sertliğini geçirip, kalp krizini engelliyor

Kahvaltıda domates yiyenler hapı yuttu! Gerçek ortaya çıktı: Bir daha ağzınıza sürmeyeceksiniz

Kardeş Azerbaycan’dan bomba hamle! Bütün dünya bunu konuşacak

Buzdolabına 1 TL koyanın hayatı kurtuluyor! Bu etkisini duyan kulaklarına inanamıyor

Son dakika gelişmesi! Beşiktaş duyurdu: Taraftara büyük şok… Sakatlıklar pes dedirtti

Rusya duyurdu: O ülke Türkiye'den çekiniyor, bu yüzden savaş gemisi yollamayacak

Özgür Demirtaş’a çok büyük şok! Resmen feleği şaştı: Hoca kılıklı, ahlaksız, trol...

Son dakika gelişmesi! AK Parti, 81 ilin başkanlarını belirledi! Tüm Türkiye’ye ilan ettiler

Gönül Dağı, Teşkilat'ı yayınlayan TRT'de flaş gelişme! Çok konuşulacak bir dizi daha geliyor!

Vay manyak kadın vay! İsrail için yaptığı öneri, “Şu namussuza bakın şu namussuza” dedirtti
Ekonomi
10
Türk beyaz eşya devine rekor ceza! Yaptıkları pes dedirtti

2023-12-22 13:05:41
Türk beyaz eşya devine rekor ceza! Yaptıkları pes dedirtti

Türkiye'nin ünlü beyaz eşya üreticisi hakkında şok bir karar alındı. İşte detaylar...

#1
Foto - Türk beyaz eşya devine rekor ceza! Yaptıkları pes dedirtti

Rekabet Kurumu hakkında soruşturma başlattığı ünlü beyaz eşya firması hakkında kararını verdi.

#2
Foto - Türk beyaz eşya devine rekor ceza! Yaptıkları pes dedirtti

Rekor cezanın sebebi ise duyan herkesi tam anlamıyla şaşkına çevirdi.

#3
Foto - Türk beyaz eşya devine rekor ceza! Yaptıkları pes dedirtti

Rekabet Kurumu, 30 Haziran 2022 yılında ünlü beyaz eşya firması Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ, mağazaların satış fiyatını tespit edip ve internet satışlarına kısıtlama getirerek, rekabet ihlal yaptığı iddiasıyla firma hakkında soruşturma başlattı.

#4
Foto - Türk beyaz eşya devine rekor ceza! Yaptıkları pes dedirtti

Kurulun başlattığı soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurumunun kararını resmi internet sitesinde kamuoyu ile paylaştı.

#5
Foto - Türk beyaz eşya devine rekor ceza! Yaptıkları pes dedirtti

Rekabet Kurulu, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına iliştin soruşturma bitti.

#6
Foto - Türk beyaz eşya devine rekor ceza! Yaptıkları pes dedirtti

Buna göre Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ firmasının sağlayıcısı olduğu ürünlerin yeniden satıcılarının fiyatına müdahale etmek ve söz konusu bayilerin internet satışlarını sınırlamak amacıyla tamamlana soruşturmada ünlü firmaya idari para cezası kesildi.

#7
Foto - Türk beyaz eşya devine rekor ceza! Yaptıkları pes dedirtti

Rekabet Kurulu firmanın yeniden satıcıların fiyatına müdahale etmek suretiyle kanunu ihlal ettiği nedeniyle Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 51 milyon 373 bin 2 liralık idari para cezası kesti.

#8
Foto - Türk beyaz eşya devine rekor ceza! Yaptıkları pes dedirtti

Ayrıca Kurul, şirketin yeniden satıcıların internet üzerinden satış yapmalarını engellediğine yönelik iddiasını herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi sebebiyle, firmaya idari para cezası vermedi.

#9
Foto - Türk beyaz eşya devine rekor ceza! Yaptıkları pes dedirtti

İşte o karar...

Irak'tan Gazze'ye büyük yardım!
Gündem

Irak'tan Gazze'ye büyük yardım!

Irak Kızılayı Gazze'ye ulaştırılmak üzere 10 milyon litre akaryakıtın yola çıktığını açıkladı.
Putin'e Özbekistan'ı ilhak çağrısı
Dünya

Putin'e Özbekistan'ı ilhak çağrısı

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Taşkent Büyükelçisini, Rus siyasetçi Zahar Prilepin'in Rusya'nın Özbekistan topraklarını "ilhak et..
Prag'da üniversitede can pazarı! Silahlı saldırgandan kaçacak delik aradılar: Görüntüler dehşete düşürdü!
Dünya

Prag'da üniversitede can pazarı! Silahlı saldırgandan kaçacak delik aradılar: Görüntüler dehşete düşürdü!

Çekya'nın başkenti Prag'da bir üniversitede silahlı saldırgan dehşet saçtı. Olayda 15 kişi hayatını kaybederken, öğrencilerin kendilerini ko..
Gram altın için son uyarı yapıldı! Rakam 1000 lira birden değişecek, duyan duymana söylesin
Ekonomi

Gram altın için son uyarı yapıldı! Rakam 1000 lira birden değişecek, duyan duymana söylesin

Ekonomist İslam Memiş, fiziki olarak 2 bin liradan satılan gram altının 3 bin liraya yükseleceğini söyledi.
Son dakika! AK Parti adaylarını belirledi! Ömer Çelik'ten flaş açıklama
Siyaset

Son dakika! AK Parti adaylarını belirledi! Ömer Çelik'ten flaş açıklama

Yerel seçim çalışmaları ile ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şu ana kadar 10 ilde çalışmalar tamamlandı Ankara, Adana, İz..
Türkiye'ye üstü kapalı Bayraktar TB2 SİHA tehdidi: Daha fazla satarsanız sorun olabilir

Türkiye'ye üstü kapalı Bayraktar TB2 SİHA tehdidi: Daha fazla satarsanız sorun olabilir
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23