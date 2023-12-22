2023-12-22 13:05:41 Türk beyaz eşya devine rekor ceza! Yaptıkları pes dedirtti
Türkiye'nin ünlü beyaz eşya üreticisi hakkında şok bir karar alındı. İşte detaylar...
Kur’an-ı Kerim'de adı geçiyor! Columbia Üniversitesi araştırması açıklandı: Damar sertliğini geçirip, kalp krizini engelliyor
Türkiye'nin ünlü beyaz eşya üreticisi hakkında şok bir karar alındı. İşte detaylar...
Rekabet Kurumu hakkında soruşturma başlattığı ünlü beyaz eşya firması hakkında kararını verdi.
Rekor cezanın sebebi ise duyan herkesi tam anlamıyla şaşkına çevirdi.
Rekabet Kurumu, 30 Haziran 2022 yılında ünlü beyaz eşya firması Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ, mağazaların satış fiyatını tespit edip ve internet satışlarına kısıtlama getirerek, rekabet ihlal yaptığı iddiasıyla firma hakkında soruşturma başlattı.
Kurulun başlattığı soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurumunun kararını resmi internet sitesinde kamuoyu ile paylaştı.
Rekabet Kurulu, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasına iliştin soruşturma bitti.
Buna göre Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ firmasının sağlayıcısı olduğu ürünlerin yeniden satıcılarının fiyatına müdahale etmek ve söz konusu bayilerin internet satışlarını sınırlamak amacıyla tamamlana soruşturmada ünlü firmaya idari para cezası kesildi.
Rekabet Kurulu firmanın yeniden satıcıların fiyatına müdahale etmek suretiyle kanunu ihlal ettiği nedeniyle Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 51 milyon 373 bin 2 liralık idari para cezası kesti.
Ayrıca Kurul, şirketin yeniden satıcıların internet üzerinden satış yapmalarını engellediğine yönelik iddiasını herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi sebebiyle, firmaya idari para cezası vermedi.
İşte o karar...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23