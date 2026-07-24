“Türk barutu Akdeniz’de” diyerek duyurdular: 101 kilometrelik dev zırhımız, İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçirdi

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile imzaladığı stratejik mutabakat zaptı çerçevesinde hayata geçirdiği doğalgaz boru hattı projesi, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail cephesinde büyük bir rahatsızlık ve alarm dalgası oluşturdu. Mersin'in Anamur ilçesini Girne'ye bağlayacak toplam 101 kilometre uzunluğundaki çift yönlü hattın güzergahında sismik araştırmalar yürütmek üzere Oruç Reis araştırma gemisinin sahaya indirilmesi, Doğu Akdeniz'deki tüm diplomatik ve askeri dengeleri sarstı. Yabancı medya kuruluşları ve strateji enstitüleri bu hamleyi "101 kilometrelik zırh" ve "Akdeniz'de Türk barutu" başlıklarıyla okuyucularına duyurarak Ankara'nın bölgedeki enerji oyun kurucu rolünü tescillediğini ifade ettiler.