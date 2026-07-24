Bu defaki öyle böyle değil! Tarih verildi, akaryakıta dev zam geliyor
ABD'nin İran'a saldırıları nedeniyle petrol fiyatları artarken, akaryakıta da yeni zam geliyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'nin İran'a saldırıları nedeniyle petrol fiyatları artarken, akaryakıta da yeni zam geliyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3,50 TL zam gelecek.
Benzinin litre fiyatına bugün 1,35 TL zam gelmişti.
Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 8'i aşan artışla 102 dolara yaklaştı.
ABD'nin saldırıları nedeniyle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından İran'ın müttefiki olan Yemen'deki Husilerin Babülmendep Boğazı'nda Suudi Arabistan'a dönük abluka başlatması, enerji fiyatlarını yukarı çekiyor.
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