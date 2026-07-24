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Ekonomi
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Bu defaki öyle böyle değil! Tarih verildi, akaryakıta dev zam geliyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu defaki öyle böyle değil! Tarih verildi, akaryakıta dev zam geliyor

ABD'nin İran'a saldırıları nedeniyle petrol fiyatları artarken, akaryakıta da yeni zam geliyor.

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Foto - Bu defaki öyle böyle değil! Tarih verildi, akaryakıta dev zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3,50 TL zam gelecek.

#2
Foto - Bu defaki öyle böyle değil! Tarih verildi, akaryakıta dev zam geliyor

Benzinin litre fiyatına bugün 1,35 TL zam gelmişti.

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Foto - Bu defaki öyle böyle değil! Tarih verildi, akaryakıta dev zam geliyor

Brent petrolün varil fiyatı bugün yüzde 8'i aşan artışla 102 dolara yaklaştı.

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Foto - Bu defaki öyle böyle değil! Tarih verildi, akaryakıta dev zam geliyor

ABD'nin saldırıları nedeniyle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasının ardından İran'ın müttefiki olan Yemen'deki Husilerin Babülmendep Boğazı'nda Suudi Arabistan'a dönük abluka başlatması, enerji fiyatlarını yukarı çekiyor.

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