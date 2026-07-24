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Patriotlar pahalı gelince iş başa düştü! Yarı fiyatına ucuz füze üretilecek

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Patriotlar pahalı gelince iş başa düştü! Yarı fiyatına ucuz füze üretilecek

İran'ın düşük maliyetli İHA ve füzeleri karşısında Patriot stokları hızla tükenen ABD, savunma stratejisinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Üretici Lockheed Martin, 4 milyon dolarlık Patriot füzelerine karşı, benzer kaliteyi daha düşük maliyetle sunan "ACE" adlı yeni bir füze modeli için üretime başlıyor. İran'ın seri ve ucuz üretim yöntemlerini örnek alan ABD, bu adımla cephedeki füze açığını kapatmayı ve maliyetleri yarı yarıya düşürmeyi hedefliyor.

#1
Foto - Patriotlar pahalı gelince iş başa düştü! Yarı fiyatına ucuz füze üretilecek

ABD'nin en pahalı ve prestijli ihracatlarından biri olan Patriot hava savunma sisteminin füzeleri olan PAC-3, eskiden müttefik ülkelere büyük meblağlar karşılığında satılan bir teknoloji harikası olmuştu.

#2
Foto - Patriotlar pahalı gelince iş başa düştü! Yarı fiyatına ucuz füze üretilecek

Şimdiyse İran'ın 20 bin dolara ürettiği İHA'ları sebebiyle tanesi 4 milyon dolar olan füzelerin stokları tükenmeye başladı.

#3
Foto - Patriotlar pahalı gelince iş başa düştü! Yarı fiyatına ucuz füze üretilecek

Bu esnada İran'ın ürettiği nokta atış kabiliyetine sahip Nasr-2 füzeleri, tükenen Patriot füzelerini fırsat bilerek bölgeyi ateşe verdi. ABD ise şimdi 1 yılda en fazla 620 tane üretebildiği füzeler için yeni çözümler arıyor. Zira arz, talebi karşılamıyor. Öyle ki ABD, bu füzeleri Japonya'ya satmasına rağmen teslim edemedi. Füze stoklarını korumak için bu teslimattan vazgeçti.

#4
Foto - Patriotlar pahalı gelince iş başa düştü! Yarı fiyatına ucuz füze üretilecek

Şimdiyse füzenin üreticisi ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin, son çatışmaların ardından İHA'lara karşı daha maliyet etkin yöntemler arayan orduların talebi doğrultusunda, cepheye hızla sevk edilebilecek daha düşük maliyetli yeni bir Patriot füze modeli sunmayı planlıyor.

#5
Foto - Patriotlar pahalı gelince iş başa düştü! Yarı fiyatına ucuz füze üretilecek

Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, "PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE)" olarak adlandırılan bu yeni füze, ABD Ordusu bütçe belgelerinde tanesi yaklaşık 4 milyon dolar olan mevcut önleyici füzelerinin yarı fiyatından daha azına mal olacak.

#6
Foto - Patriotlar pahalı gelince iş başa düştü! Yarı fiyatına ucuz füze üretilecek

Lockheed, füze malzemelerinden ve kalitesinden ödün ederek kolay üretilebilecek yeni bir füzeyi üretim bandına alacak.

#7
Foto - Patriotlar pahalı gelince iş başa düştü! Yarı fiyatına ucuz füze üretilecek

Füzelerin düşük maliyete hızla üretilecek olması İran'ın ürettiği füzeleri hatırlattı. Yer altı tesislerinde yılda binlerce üretilen, tanesi 300 bin dolar ila 500 bin dolara üretilen İran'ın Seyid-4 füzelerini akıllara getirdi.

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