Patriotlar pahalı gelince iş başa düştü! Yarı fiyatına ucuz füze üretilecek
İran'ın düşük maliyetli İHA ve füzeleri karşısında Patriot stokları hızla tükenen ABD, savunma stratejisinde köklü bir değişikliğe gidiyor. Üretici Lockheed Martin, 4 milyon dolarlık Patriot füzelerine karşı, benzer kaliteyi daha düşük maliyetle sunan "ACE" adlı yeni bir füze modeli için üretime başlıyor. İran'ın seri ve ucuz üretim yöntemlerini örnek alan ABD, bu adımla cephedeki füze açığını kapatmayı ve maliyetleri yarı yarıya düşürmeyi hedefliyor.