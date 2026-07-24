Patriotlar pahalı gelince iş başa düştü! Yarı fiyatına ucuz füze üretilecek

Bu esnada İran'ın ürettiği nokta atış kabiliyetine sahip Nasr-2 füzeleri, tükenen Patriot füzelerini fırsat bilerek bölgeyi ateşe verdi. ABD ise şimdi 1 yılda en fazla 620 tane üretebildiği füzeler için yeni çözümler arıyor. Zira arz, talebi karşılamıyor. Öyle ki ABD, bu füzeleri Japonya'ya satmasına rağmen teslim edemedi. Füze stoklarını korumak için bu teslimattan vazgeçti.