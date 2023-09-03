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Gezi
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Turistlerin yeni rotası: Kelebek Bahçesi

2023-09-03 19:05:28
Turistlerin yeni rotası: Kelebek Bahçesi

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi temmuzda 117 bin 734 kişiyle ziyaretçi rekoru kırdı.

#1
Foto - Turistlerin yeni rotası: Kelebek Bahçesi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde farklı türlerden kelebek ve canlı bitkilere ev sahipliği yapan Tropikal Kelebek Bahçesi, temmuzda 117 bin 734 kişiyi ağırlayarak önceki yılın aynı dönemine göre ziyaretçi rekoru kırdı.

#2
Foto - Turistlerin yeni rotası: Kelebek Bahçesi

Selçuklu Belediyesince 2015'te açılan Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, bu yaz da rekor sayıda ziyaretçi ağırladı.

#3
Foto - Turistlerin yeni rotası: Kelebek Bahçesi

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sadece yerli turistlerin değil yabancı turistler ve tur operatörlerinin de ziyaret destinasyonları arasında bulunan bahçeyi temmuzda 117 bin 734 kişi ziyaret etti.

#4
Foto - Turistlerin yeni rotası: Kelebek Bahçesi

Böylece geçen yılın temmuz ayına kıyasla ziyaretçi sayısında yeni rekor kırılmış oldu.

#5
Foto - Turistlerin yeni rotası: Kelebek Bahçesi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

#6
Foto - Turistlerin yeni rotası: Kelebek Bahçesi

"Konya Tropikal Kelebek Bahçemizde rekor oranlarda misafir ağırlıyoruz. Kelebeklerin hayat döngüsü aslında bir mucize.

#7
Foto - Turistlerin yeni rotası: Kelebek Bahçesi

Gelen ziyaretçilerimiz de kelebeklerin kozadan pupa haline geçişini ve kelebeğe dönüşümünü orada izleyip bu mucizeye de şahitlik etmiş oluyor. Haziran, temmuz ve ağustosta yoğun ziyaretçi alan bahçemiz, yine rekor seviyelere ulaştı ve bu misafir sayımız şu ana kadar 437 bin 255'e ulaştı.

#8
Foto - Turistlerin yeni rotası: Kelebek Bahçesi

Geçen yıl temmuzda kırdığımız rekoru bu yıl temmuzda 117 bin 734 ziyaretçi rakamına ulaşarak tazelemiş olduk."

#9
Foto - Turistlerin yeni rotası: Kelebek Bahçesi

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, açıldığı günden bu yana 2 milyon 950 bin 274 ziyaretçiyi ağırladı.

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