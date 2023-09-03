Turistlerin yeni rotası: Kelebek Bahçesi

Gelen ziyaretçilerimiz de kelebeklerin kozadan pupa haline geçişini ve kelebeğe dönüşümünü orada izleyip bu mucizeye de şahitlik etmiş oluyor. Haziran, temmuz ve ağustosta yoğun ziyaretçi alan bahçemiz, yine rekor seviyelere ulaştı ve bu misafir sayımız şu ana kadar 437 bin 255'e ulaştı.