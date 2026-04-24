Rusya almayınca Türkiye 'olay' hamleyi yaptı: Renklerini boyayıp Moskova'ya sattı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Rusya almayınca Türkiye 'olay' hamleyi yaptı: Renklerini boyayıp Moskova'ya sattı

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul­ler İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Yardımcısı Oğul­can Kemal Sagun, Rusya ile yaptıkları ticarete ilişkin çarpıcı bir itirafta bulundu.

1
#1
Foto - Rusya almayınca Türkiye 'olay' hamleyi yaptı: Renklerini boyayıp Moskova'ya sattı

Seafood Expo Global'in 20'ncisi İspanya'nın Barselona kentinde düzenledi. Sektöre ilişkin maki­ne ve ekipman üreten firmalarla birlikte toplamda 45 Türk firma­sı fuarda yer aldı. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamul­ler İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Yardımcısı Oğul­can Kemal Sagun fuarda açıklamalarda bulundu. Dünya'dan Mehmet Hanifi Gülel'in aktardığına göre Sagun, ihracat rakamlarına dair güncel durumu paylaştı.

#2
Foto - Rusya almayınca Türkiye 'olay' hamleyi yaptı: Renklerini boyayıp Moskova'ya sattı

Sagun'un açıklamalarında dikkati çeken nokta ise 2014'te Kırım'ın Rusya'nın eline geçmesinin ardından yaptıkları hamle oldu. Rusya'nın Kırım hamlesinden sonra Avrupa'nın ambargosu sebebiyle Rusya'nın somon alamadığına dikkat çeken Sagun, alabalıkları renkli yemlerle somona benzetip Rusya'ya sattıklarını söyledi. Sagun, bu yolla 12 yılda 500 milyon dolar ihracat yaptıklarını belirtti.

#3
Foto - Rusya almayınca Türkiye 'olay' hamleyi yaptı: Renklerini boyayıp Moskova'ya sattı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının raporlarına göre, dünyadaki deniz ürünlerinin yaklaşık yüzde 20 ila yüzde 30'u hatalı veya hileli etiketlenmektedir.

#4
Foto - Rusya almayınca Türkiye 'olay' hamleyi yaptı: Renklerini boyayıp Moskova'ya sattı

Sagun, sektördeki son duruma dair bilgileri de paylaştı. “Balıkçılıkta iyi­yiz. Av filomuz Afrika ülkeleri­nin sahillerinde avcılık yapıyor. Moritanya’dan Umman’a, Sene­gal’den Gine-Bissau’ya ve Sierra Leone’ye kadar ülkelerde avcılık yapıyoruz. Şu anda lisanslı 4 bin 500’den fazla avcı gemimiz var” diye devam eden Sagun, Somali'de avcılık için gerekli izinlerin alındığını bildirdi.

#5
Foto - Rusya almayınca Türkiye 'olay' hamleyi yaptı: Renklerini boyayıp Moskova'ya sattı

Türkiye'nin deniz ürünleri üretiminde 1 milyon ton seviyesine geldiğini ve bunun yüzde 70'inin 110 ülkeye ihraç edildiğini söyleyen Sagun, 2026 için ihracat hedeflerinin 2,5 milyar dolar olduğunu duyurdu. Sektörün önemli fuarlarında Türk ihracatçıların boy gösterdiğine dikkat çeken Sagun, bu yıl ilk kez Çin'de düzenlenen China Fisheries & Seafood Expo'ya katılacaklarını bildirdi.

#6
Foto - Rusya almayınca Türkiye 'olay' hamleyi yaptı: Renklerini boyayıp Moskova'ya sattı

Çin'e su ürünleri ihracatında karşılaştıkları engellerin Aralık 2025 itibarıyla kalktığını belirten Sagun, "Çin su ürünlerinde ayrı bir dünya. Çin’i ihracatta birinci hedef ülke seç­tik. ABD de yine hedef ülkeleri­mizden. Çin’e biraz daha ihracat gerçekleştirirsek, ihracat raka­mımızı katlayabiliriz" dedi.

#7
Foto - Rusya almayınca Türkiye 'olay' hamleyi yaptı: Renklerini boyayıp Moskova'ya sattı

Sagun, Türkiye'de kişi başı balık tüketiminin 7,5-8 kilogram olduğunu ve bunun artması gerektiğini söyledi. Sagun, söz konusu raka­mın Yunanistan’da 20 kilogram, İspanya’da 30 kilogram, Japon­ya’da gidin 60 kilogram olduğu­nu belirtti. İç pazar­da talebin zayıf olması nedeniyle sektörün yönünü ihracata dön­düğünü ve bu nedenle başarılı bir grafik yakaladığına vurgu yapan Sagun, Türkiye’nin su ürünleri ihracatının 2025’te bir önceki yı­la göre yüzde 11 artışla 2,2 mil­yar doları aştığını kaydederek, “Bunun yüzde 85’ini levrek, çi­pura, alabalık ve orkinos oluştur­du" dedi.

#8
Foto - Rusya almayınca Türkiye 'olay' hamleyi yaptı: Renklerini boyayıp Moskova'ya sattı

Sagun, ihracat rakamlarına dair güncel bilgileri şu sözlerle aktardı: "666 mil­yon dolarlık levrek, 584 milyon dolarlık çipura, 520 milyon do­larlık Türk somonu, 122 milyon dolar tutarında alabalık, 119 mil­yon dolarlık orkinos ihraç ettik. En çok ihracat yaptığımız ülkeler Rusya, İtalya, Hollanda, Yuna­nistan, Birleşik Krallık, Japon­ya ve ABD. Rusya’ya 466 milyon dolar, İtalya’ya 281 milyon dolar, Hollanda’ya 229 milyon dolar, Yunanistan’a 211 milyon dolar, Birleşik Krallık’a 196 milyon do­lar, Japonya’ya 113 milyon dolar, ABD’ye 95 milyon dolar ihracat yaptık."

