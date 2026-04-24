Bakan Yumaklı’dan fahiş fiyat için sert çıkış! ‘Toleransımız olmayacak'

KIRAÇ VE SULAK ALAN ARASINDAKİ ÜRETİM FARKI AZALDI Meteorolojik verilerle ilgili de açıklamada bulunan Bakan Yumaklı, "Güzel haberi baştan söyleyelim. İnşallah bu yıl kuraklık riskini büyük ölçüde atlatmış durumdayız. Çok şükür bütün tarımsal ürünlerde olduğu gibi mera kullanımlarında da yem bitkisi üretiminde de ciddi artış olacağını düşünüyoruz. Ancak her şeyde olduğu gibi fazlası zarar olan yağışları da arzu etmiyoruz. Dolayısıyla bu çok ince çizgiyi, geçen sene hem zirai donu hem kuraklığı konuşurken bu sene çok şükür barajlarımız doldu, doluyor. Hatta bazılarının dolu savaklarından suyu bırakmak zorunda kalıyoruz. Sulama periyodunda yağışların alınması herkesin yüzünü güldürüyor. Ancak ihtiyacın üzerinde bir yağışın da sebep olacağı hastalıklar, zararlılar ya da birtakım kök problemleri gibi hususların rekoltemize zarar vereceğini de unutmamak gerekir. Sadece tarımsal üretimi yağış üzerinden tanımlamak doğru değil. Yine bu dönemde hayvancılıkta yem maliyetlerinin minimize edilmesi ülkemiz adına bir şans olacak. Meteorolojik verilerin bu yıl sulak alanlardaki üretimin kıraç alanlardaki üretimle neredeyse yakın bir rekolteye sahip olacağını bize gösteriyor. Bunu öngörüyoruz. Eskiden kıraç alanlarla sulak alanlar arasında çok ciddi bir fark olurdu. Ama bu yıl o aradaki farkın kapanacağını öngörüyoruz" dedi. TÜRKİYE, YEM ÜRETİMİNDE AVRUPA BİRİNCİSİ Türkiye'de 700'ü fabrika olmak üzere yem üreten işletme sayısının 1700'ü aşarak sektörün ciddi düzeyde geliştiğini anlatan TÜRKİYEM-BİR Başkanı Ülkü Karakuş ise "30,7 milyon tonluk yem üretimiyle Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada. 150 milyon ton Avrupa Birliği'ndeki yem üretimi. 1,5 milyar tona çıktı dünyadaki yem üretimi. Çok modern, dünya ölçeğinde çok kaliteli yem üreten fabrikalarımızın olduğu da paylaşmak isterim. 30,7 milyon ton yem üretimiyle Avrupa'da birinci olan ülkemizin 18 milyon tonluk kısmı büyük küçükbaş yemleri, 11 milyon tonluk kısmı kanatlı yemleri. Balık yemi 800-900 bin tonlarda ve sessiz sedasız ihracattaki şampiyonumuzdur balıkçılık sektörü. 2 milyar doları aşan bu sektör hem balık yemlerinde hem pet yemlerinde kendisini geliştiriyor" diye konuştu.