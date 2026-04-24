Bakan Yumaklı’dan fahiş fiyat için sert çıkış! ‘Toleransımız olmayacak'

'BU YIL 40 MİLYON TON HUBUBAT' BEKLENTİSİ Türkiye'de tarımsal faaliyette kullanılan işletmelerin atıklarını almak suretiyle yem sektörünün çevre dostu bir sektör olduğunu belirten Karakuş, "Dünyada yaklaşık 2,5 milyar tona yakın hububat üretimi var. Yıllardır bu sektördeyim, hem kuraklığın hem donun olduğu ilk yılı yaşadık geçen yıl. Anormal bir yıldı. Ya don ya kuraklık olurdu. Aynı yıl içerisinde ikisi oldu. Bu sene 40 milyon tonu aşan hububat bekliyoruz. Geçen yıla göre iki katı aşan yağış oranı var. Ancak mayıs ayı gelmeden, tahıl ambara girmeden ifadesinin ne kadar doğru olduğunu da biliriz. Dolayısıyla bizim öngörümüz 40 milyon ton civarında bir hububat, buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf, tritikale toplamından bahsediyoruz. İyi bir yıl kanaatindeyiz dedi. SEKTÖRÜN YENİ ROTASI AFRİKA Karakuş, 'Türkiye Yem Sanayinin Yeni Rotası: Afrika' olarak bu yıl 23-26 Kasım tarihleri arasında Güney Afrika Cape Town'da ilk yurt dışı etkinliğinin gerçekleştirileceğini, her iki yılda bir yurt dışı etkinliklerini düzenlemeyi sürdürerek, Türkiye yem sanayisinin yurt dışındaki varlığını güçlendireceklerini anlattı. Programda, Afrika'da düzenlenecek etkinliğin tanıtımına yönelik özel bir sunum da yapıldı.